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Племхозяйство имени М. Горького Белебеевского района многие годы поставляет в хозяйства Башкирии нетелей бестужевской породы. Спрос на белебеевских коровок хороший, потому что эти неприхотливые в уходе животные стабильно дают высокие надои. Для суровых условий Урала бестужевки незаменимы.
— Их специально для нашего климата вывели еще в начале XIX века, — рассказывает руководитель хозяйства Александр Мурзин. — Холодов не боятся, едят что положат, и при этом 3,5 — 4 тысячи литров молока в год дают. Это средний показатель породы. А наши буренки и по пять-шесть тонн отдают. А еще у нас план — по 40 племенных телок ежегодно в хозяйства продавать, и мы его каждый год перекрываем.
Опубликовано: 02.06.17 (11:25) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Племхозяйство имени М. Горького Белебеевского района многие годы поставляет в хозяйства Башкирии нетелей бестужевской породы. Спрос на белебеевских коровок хороший, потому что эти неприхотливые в уходе животные стабильно дают высокие надои. Для суровых условий Урала бестужевки незаменимы.
— Их специально для нашего климата вывели еще в начале XIX века, — рассказывает руководитель хозяйства Александр Мурзин. — Холодов не боятся, едят что положат, и при этом 3,5 — 4 тысячи литров молока в год дают. Это средний показатель породы. А наши буренки и по пять-шесть тонн отдают. А еще у нас план — по 40 племенных телок ежегодно в хозяйства продавать, и мы его каждый год перекрываем.
Опубликовано: 02.06.17 (11:25) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
02.06.17 15:27
В Салавате директор предприятия удержал налог с подчиненных, но не перечислил деньги в бюджет
|
AHOHC
AHOHC
Установлена предварительная причина смерти Яны Перчаткиной
2017-06-02 12:06:50
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 20:46:54