Племхозяйство имени М. Горького Белебеевского района многие годы поставляет в хозяйства Башкирии нетелей бестужевской породы. Спрос на белебеевских коровок хороший, потому что эти неприхотливые в уходе животные стабильно дают высокие надои. Для суровых условий Урала бестужевки незаменимы.

— Их специально для нашего климата вывели еще в начале XIX века, — рассказывает руководитель хозяйства Александр Мурзин. — Холодов не боятся, едят что положат, и при этом 3,5 — 4 тысячи литров молока в год дают. Это средний показатель породы. А наши буренки и по пять-шесть тонн отдают. А еще у нас план — по 40 племенных телок ежегодно в хозяйства продавать, и мы его каждый год перекрываем.



Александр Мурзин уже семнадцатый год возглавляет хозяйство имени М. Горького, и все эти годы белебеевцы поставляют на аграрный рынок племенных бестужевок. Автор сам был свидетелем, как на московской «Золотой осени» за горьковскими коровами настоящую охоту устроили — их хотели купить аграрии из других регионов страны. «Привезли обратно, потому что они — маточное поголовье, нам нужно от них телят получать и только потом подрощенных отправлять в хозяйства», — объясняет Мурзин.



Впрочем, даже самую продуктивную корову до козьих надоев можно довести, если не создавать хороших условий. Это Александр Мурзин усвоил твердо еще десятилетия назад. Причем не только на общественном производстве, но и в домашнем хозяйстве. У него на подворье до сих пор курятник технологически выверенный стоит, а крупный рогатый скот они вместе с сыном у того во дворе держат — хлев тоже удобный для животных.



— Минсельхоз требует, чтобы запас кормов был на полтора года, а у нас в хозяйстве на два-три года припасено, — говорит Мурзин. — В селе можно и нужно с прибылью работать. Только делать надо все с умом. Мы звезд с неба не хватаем, но и своего не упускаем. Даже после зимовки в траншеях корма еще остаются. Но это не значит, что плохо кормим, — много заготавливаем.



Сейчас мысли руководителя хозяйства Александра Мурзина заняты дальнейшей модернизацией животноводческих помещений — для успешного развития необходимы современные условия ухода за скотиной, без этого продуктивной отдачи от нее не жди. Техникой предприятие прибавляется новой: в прошлом году трактор купили, в этом — еще один. Словом, развитие идет.



Вот и нынешней весной хозяйство создает базу для будущей зимовки: посевная завершилась, крестьяне настраиваются на заготовку кормов. Поголовье коров в хозяйстве имени М. Горького неизменно еще с советских времен — 400. А племенных нетелей от них белебеевцы поставляют по всей республике, чтобы молоко и мясо всегда были на столе.



Понятно, такая самоотверженная работа без внимания не останется. Вот за многолетнюю добросовестную работу в аграрной отрасли минсельхоз страны и присвоил Александру Мурзину звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Больше бы таких людей нашему селу — горя бы не знали.