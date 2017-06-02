Когда на городские дороги перестанут выезжать «левые» маршрутки? Как и кто наказывает таких водителей? Эти и многие другие вопросы корреспондент «РБ» задал начальнику Управления государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан Сергею МЕРЕЖКО.

— Многие считают ваше ведомство чуть ли не единственным, которое способно наконец-то навести порядок с пассажирскими перевозками. Согласны ли вы с таким мнением?



— Отчасти согласен. Многие не до конца понимают, что 220-й Федеральный закон о регулярных пассажирских перевозках, принятый еще в июне 2015 года, четко распределил функции между организаторами перевозок и надзорными органами. Все полномочия по транспортному обслуживанию населения предоставлены муниципалитетам. Именно они как организаторы перевозок наделены полномочиями по установлению, изменению и отмене регулярных маршрутов, проведению конкурсного отбора перевозчиков, контролю за исполнением ими своих обязательств по выданным свидетельствам и картам маршрутов. Управление же должно заниматься только проверками наличия карты маршрута у водителя, соответствия указанных в них сведений и соблюдение порядка посадки и высадки пассажиров.



До полного вступления в силу закона был дан год на поэтапную подготовку и переход к новым требованиям. Но за это время не все муниципалитеты сумели обеспечить его исполнение в полной мере.



— Что же им необходимо было сделать для нормальной организации перевозочного процесса?



— Первое и главное — провести мониторинг пассажиропотока, установить необходимое для обслуживания маршрутов количество подвижного состава. После чего организовать конкурсные процедуры и выдать карты маршрутов.



Также необходимо было довести до населения информацию о маршрутной сети городов и районов республики, вывесить расписание на остановочных пунктах. Этого до настоящего времени практически нигде не сделано.



— То есть фактически порядка больше не стало?



— К сожалению, некоторые муниципалитеты, в том числе Уфа, после принятия закона поступили просто — выдали карты маршрута тем, с кем еще несколько лет назад были оформлены договора. При этом не установили, способны ли эти перевозчики предоставить на маршруты необходимое количество транспорта. Но ведь существуют и другие перевозчики: имея лицензию, они ранее перевозили пассажиров по маршрутам, хотя и не заключали договорных отношений с администрацией. Казалось бы, таких перевозчиков надо ввести в правовое поле, но…



Официальным операторам выгоднее перевозить больше пассажиров меньшим количеством транспорта, а это приводит к долгому ожиданию транспорта на остановках. Этим и пользуются перевозчики без карт маршрута, предоставляя недостающее у официальных операторов количество транспорта. Здесь действует принцип «спрос рождает предложение».



— И в результате между перевозчиками с картами и так называемыми нелегалами выстраиваются не самые простые отношения. Дело порой доходит до рукопашных, которые попадают даже на федеральные телеканалы.



— Так будет продолжаться, пока до конца не доработают маршрутные сети и надлежащим образом не выстроят перевозочный процесс, пока население будет нуждаться в услугах перевозчиков, которые заполняют образовавшиеся ниши.



Перевозчики без карт маршрутов будут продолжать нарушать законодательство, пока это приносит прибыль, способную в том числе покрывать и все налагаемые нами штрафы.



— Сергей Николаевич, хотя бы на примере Уфы расскажите о соотношении сил в этой конкурентной борьбе. Сколько водителей ездит с картами маршрутов и сколько без них?



— Я могу дать только приблизительные оценки. В Уфе сейчас на маршруты выходит около четырех тысяч автобусов, из них с картами ездят чуть более 2,5 тысячи. Все остальные — водители с лицензиями, но без маршрутных карт.



— Но ведь и ваше ведомство не должно оставаться в стороне?



— А мы и не стоим. С июля прошлого года наши сотрудники проверили более 1,5 тыс. автобусов и вынесли более 1,2 тыс. постановлений. Из них более 600 — за отсутствие карты маршрута. Штрафных санкций наложено более чем на пять миллионов рублей. Но, повторюсь, нарушители будут их платить и продолжать ездить дальше, пока их не введут в правовое поле, а получаемая ими прибыль позволит платить штрафы. Кроме того, сейчас мы используем такие меры, как аресты автобусов.



— Что еще, по-вашему, надо делать в такой ситуации?



— Считаю, что необходим комплексный подход всех заинтересованных ведомств. В связи с этим на одном из совещаний в правительстве республики было инициировано создание межведомственной комиссии по контролю за соблюдением законодательства о пассажирских перевозках. В такую комиссию помимо нас вошли представители УГИБДД, ФСБ, прокуратуры, инспекции по труду, Федеральной налоговой службы и органов исполнительной власти республики. Уверен, слаженная совместная работа позволит в полной мере реализовать исполнение закона.



— Тем не менее в республике есть муниципалитеты, где работа маршрутного транспорта сегодня организована нормально?



— В качестве положительного примера могу назвать Сибай, неплохо обстоят дела в Октябрьском, Нефтекамске. Там муниципалитеты надлежащим образом выстроили работу. Но так далеко не везде.



— Кстати, вы говорили о водителях, у которых есть лицензии, но нет карт маршрута. А как часто встречаются те, у кого нет даже лицензии?



— Таких немного и становится все меньше. В прошлом году мы оштрафовали водителей 35 транспортных средств в общей сложности на два миллиона рублей. Был даже один случай, когда за повторное нарушение конфисковали автобус. В первом квартале выявили пять случаев работы без лицензии. И это не удивительно — серьезность наказания сразу отбивает желание выходить на маршруты без лицензии.



— У многих складывается впечатление, что весь запал правоохранительных органов после принятия нового закона о пассажирских перевозках ушел в свисток: пошумели, погрозили, а водители как возили, так и продолжают безнаказанно возить пассажиров?



— Штрафовать водителей за отсутствие карты маршрута мы начали с 1 июля прошлого года, с первого дня вступления в силу 220-го ФЗ — а это наказание в пять тысяч рублей.

Но в дальнейшем ситуация сложилась необычно. Водители, как правило, не соглашаются с вынесенными нами постановлениями о привлечении их к ответственности. Здесь надо отдать должное тем организациям, которые остались за бортом официальных перевозок, — они создали свое профессиональное объединение, наняли грамотных юристов, которые и отстаивают их интересы.



На полученное водителем постановление юристы перевозчика пишут жалобу в нашу службу в Москву. Там собранный административный материал полностью изучается и выносится решение по жалобе. На все это уходит минимум два-три месяца. Затем перевозчик обращается в суд. Опять же в Москву — по месту нахождения Федеральной службы. Там изучают поданные документы и рассматривают вопрос о принятии к производству, после чего все материалы дела из московского суда направляются по территориальной подсудности, то есть в Башкирию. Здесь процедура с рассмотрением дела повторяется. Иногда проходит по несколько заседаний. А это еще несколько месяцев. После чего перевозчик, естественно, подает апелляцию в Верховный суд республики. В итоге только 29 марта в Верховном суде РБ состоялись первые два заседания по еще июльским (!) постановлениям. Суд подтвердил законность позиции управления.



Так что ничего удивительного до поры до времени в таких разговорах не было. Теперь, когда первые решения приняты, необходимая практика быстро сложится.



Но здесь есть еще один нюанс. Теперь, когда мы должны дополнительно отсчитать два месяца на добровольное погашение штрафа. Вот и выходит, грубо говоря, что черту под первыми штрафами мы сможем подвести только в середине июня. То есть чуть ли не через год после того, как оформили первые постановления.



Наверное, здесь ситуацию можно сравнить с молнией и громом. Молнию в лице наших инспекторов все уже увидели, а гром в виде штрафов грянет примерно через месяц. А пока получается, что штрафов по этой статье мы выписали уже почти на пять миллионов рублей — из них на водителей более чем на 2,5 миллиона. А взыскали фактически немногим более 100 тысяч рублей. Но летом, напомню, ситуация начнет быстро меняться.



Кстати, за езду без карт маршрута к ответственности привлекаются не только водители, но и должностные, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организаторы данных перевозок. Здесь штрафы гораздо серьезнее: на должностных лиц 30 тыс. рублей, на юрлиц и ИП — 300 тысяч. Управление вынесло по два постановления на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, шесть — на юрлиц. Все постановления также в процессе обжалования в судах.



— Остается надеяться, что и люди, которые ежедневно пользуются общественным транспортом, наконец-то почувствуют изменения к лучшему…



— Подчеркну еще раз — мы сможем изменить ситуацию и навести порядок в сфере перевозки пассажиров только совместной и слаженной работой всех заинтересованных ведомств республики. Цель у нас одна — жители республики должны быть обеспечены услугами общественного транспорта, которые отвечают всем критериям безопасности и качества.

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