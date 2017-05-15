Как и ожидалось, ОПЕК на своем первом в году заседании продлила соглашение по ограничению добычи нефти. Уровень сокращения на ближайшие 9 месяцев (до марта 2018-го) оставили прежним — 1,8 млн баррелей в сутки (на 1,2 млн сократит добычу ОПЕК, на 0,6 млн — страны вне картеля). Но именно уровень квот, его неизменность и напугали финансовый рынок, где падение цен на «черное золото» доходило до 3%. И хотя уже на следующий за заседанием день котировки показали +2%, к перспективам рынка оставались вопросы.

К примеру, такой: почему мировые запасы нефти за время действующего соглашения продолжили рост?

Да потому, что США, Канада, Бразилия, Мексика, Ливия в сумме дали прирост производства выше, чем сократили в ОПЕК. И продолжают наращивать. Фактически уровень мировой добычи не изменился, а значит, нет смысла и говорить о потенциале роста нефтяных котировок. Можно еще рассуждать о консолидации на текущих уровнях, чему поспособствует автомобильный сезон, но активность со стороны сланцевых производителей нефти, в итоге нивелирует даже это – ведь только с начала года их рост производительности составил более 6%.

Ко всему, уже после закрытия торговой недели американский президент Дональд Трамп сообщил о намерении продать половину стратегического нефтяного резерва США, ныне составляющего 688 млн баррелей. Делается это «с целью пополнения бюджета», что для ценообразования, несомненно, будет дополнительным фактором риска.

Еще одной громкой историей недели стало понижение агентством Moody’s кредитного рейтинга Китая с уровня АА3 («очень низкий кредитный риск») до уровня А1 («низкий кредитный риск»). Замечу, происходит это впервые за 28 лет. Основной причиной названо «постепенное ухудшение финансовых условий в стране»: эксперты агентства полагают, что в 2018-м китайский госдолг достигнет 40% от размера ВВП при том, что общий долг Китая уже исчисляется астрономической цифрой в 27 триллионов долларов (или 264% от ВВП).

Удивительно (если понятие «удивляться» применимо к финансовым рынкам в принципе), как быстро торговые площадки сумели переварить негативную новость. Уже к закрытию дня Шанхайская биржа отыграла утреннее падение на 1%, а Запад и вовсе проигнорировал сообщение.

Между тем как замедление экономики Китая, не в последнюю очередь вызванное закредитованностью секторов, становится слишком явным, чтобы его игнорировать. Это же показал не столь давний обвал китайского рынка акций, что теперь подтверждают и рейтинговые агентства (Standart&Poors и Fitch понижали рейтинг Китая ранее).

А если нет экономического роста, как отдавать долги и прирастающие к ним проценты?

Но глобальный мир капитала продолжает гнуть линию, некогда отлично сформулированную в русском фольклоре: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Продолжает, забывая, что 27 триллионов Китая или 20 триллионов у США по указу правительства в воздухе не растворятся, и что затягивание проблемы до степени её не решаемости в итоге отразится на всех жителях планеты.

Мы это уже проходили с «пузырем» ипотечного кредитования в США, лопнувшим в 2008-ом, пройдем когда-нибудь и еще раз с госдолгом. Надеюсь, что не в последний.