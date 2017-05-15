Поиском ответа на этот вопрос, главным образорм, в плоскости государственной поддержки потребкооперативов, депутаты озаботились не случайно. С трудоустройством и стабильными заработками в деревнях сегодня большие проблемы. Объединившись, сельчане могли бы решить их, сохранив при этом привычный уклад жизни и свою малую родину.

По данным минсельхоза, в 24 районах республики зарегистрировано 49 сельхозкооперативов. Однако реально действуют лишь 32.



— Стараемся помогать им, — рассказала замминистра сельского хозяйства РБ Ляля Давлетбаева. — За два года по профильной республиканской программе на поддержку шести кооперативов выделили в виде грантов в общей сложности 32 миллиона рублей. В этом году на эти цели планируется направить еще 30 миллионов.



Однако объединяться сельчане не спешат. По количеству кооперативов Башкирия в списке регионов находится где-то на двадцатом месте. Для сравнения: в Липецкой области, где этот процесс идет очень активно и чей опыт пристально изучают в республике, действует уже почти 850 сельхозобъединений, в которые вовлечено ни много ни мало 46 тысяч личных подсобных хозяйств. Это четверть всех ЛПХ области. Вот такое решение проблемы занятости на селе, а заодно надежного и выгодного сбыта произведенной на личных подворьях продукции.



— Кооперации нужен свой пряник, — резонно заметили депутаты. — Людей надо заинтересовать и оказать им поддержку на первых порах. От разъяснительной работы и обучения до выделения льготных кредитов и решения проблем с рынками сбыта.



По словам замминистра, планы по обучению сельчан есть: для этого сейчас разрабатывается специальная программа, закладываются деньги в бюджет 2018 года. Одновременно специалисты минсельхоза оказывают информационную поддержку желающим: от обычного консультирования до полного пакета услуг и сопровождения. В составе министерства по новому штатному расписанию приступает к работе полноценный отдел малых форм и кооперации взамен сектора, состоявшего всего из двух сотрудников. Вовлечь сельских жителей в процесс кооперации чиновники пытаются и за счет тиражирования успешного опыта.



Такие примеры, хотя и единичные, в регионе все же есть. О работе одного из лидеров потребкооперации — перерабатывающего кооператива «Агробазис» — депутатам рассказал его председатель Расим Саитбаталов. Сельхозобъединение, специализирующееся на универсальном убое и переработке птицы, работает с 2015 года на базе компании «Башкирский гусь». В проект вложено суммарно 25 миллионов рублей, из которых 15 миллионов — средства республиканского гранта. Успешно закрепившись на домашнем рынке, «Агробазис» сумел выйти и на зарубежный, предложив вступить в свои ряды итальянцам. Сейчас с ними ведутся переговоры. В ближайших планах — вовлечь в успешно развивающийся кооператив еще и израильтян. Интерес к этому у них есть.



— Кооперация — очень непростой и творческий процесс, который нельзя ограничивать слишком строгими рамками, — заметил Расим Саитбаталов. — Чтобы появилось желание объединиться, очень важно поверить в само кооперативное движение, в то, что у него в нашей стране есть перспективы и люди не останутся внакладе. Но сделать это, когда республика выделяет на него всего 30 миллионов рублей в год, рассчитывая получить еще 20 миллионов от самих людей, очень сложно.



С этим трудно не согласиться. В той же Липецкой области, где потребкооперацию настойчиво продвигают в течение последних десяти лет, общая сумма господдержки в прошлом году превысила 220 миллионов рублей. А деньги в деле объединения граждан очень важны.



— Без начального капитала в потребкооперации делать нечего, — уверен депутат Рим Габдуллин. — Бизнес-планы коммерческие центры консультирования разрабатывают минимум за 60 тысяч рублей. Кредиты без залога и поручителя банки не дают. Помощи от минсельхоза на самом деле почти нет. Я год потерял, пытаясь добиться результата, так ничего и не получилось. Потребкооперации прежде всего нужны люди обеспеченные, а не нищие.

Прямая речь

Расул ГУСМАНОВ, председатель комитета по аграрным вопросам, экологии

и природопользованию:

— Вопрос очень важный, хотя и непростой. Но на то и проблемы, чтобы их решать. Тем более что у нас есть опыт коллег из других регионов, которые сумели заметно продвинуться в создании и развитии на селе потребкооперации. Думаю, нам стоит более тщательно изучить его и очень аккуратно перенести к себе. Многие выступающие говорили об инертности людей, их неверии и незнании, с чего следует начинать общее дело. Ситуацию надо исправлять. Попросим минсельхоз и Башкирский государственный аграрный университет разработать образовательные программы по этой теме и организуем выездное обучение на местах. Начнем, как говорится, с наведения порядка в головах.

Справка



Сельскохозяйственный потребкооператив — это объединение, созданное товаропроизводителями (гражданами или юридическими лицами) при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности. Кооперативы являются некоммерческими организациями и, в зависимости от того, чем занимаются, подразделяются на перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие, снабженческие, садоводческие, огороднические, животноводческие, кредитные, страховые и иные.