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Поиском ответа на этот вопрос, главным образорм, в плоскости государственной поддержки потребкооперативов, депутаты озаботились не случайно. С трудоустройством и стабильными заработками в деревнях сегодня большие проблемы. Объединившись, сельчане могли бы решить их, сохранив при этом привычный уклад жизни и свою малую родину.
По данным минсельхоза, в 24 районах республики зарегистрировано 49 сельхозкооперативов. Однако реально действуют лишь 32.
Прямая речь
Расул ГУСМАНОВ, председатель комитета по аграрным вопросам, экологии
— Вопрос очень важный, хотя и непростой. Но на то и проблемы, чтобы их решать. Тем более что у нас есть опыт коллег из других регионов, которые сумели заметно продвинуться в создании и развитии на селе потребкооперации. Думаю, нам стоит более тщательно изучить его и очень аккуратно перенести к себе. Многие выступающие говорили об инертности людей, их неверии и незнании, с чего следует начинать общее дело. Ситуацию надо исправлять. Попросим минсельхоз и Башкирский государственный аграрный университет разработать образовательные программы по этой теме и организуем выездное обучение на местах. Начнем, как говорится, с наведения порядка в головах.
Справка
Опубликовано: 30.05.17 (10:22) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Политика
Поиском ответа на этот вопрос, главным образорм, в плоскости государственной поддержки потребкооперативов, депутаты озаботились не случайно. С трудоустройством и стабильными заработками в деревнях сегодня большие проблемы. Объединившись, сельчане могли бы решить их, сохранив при этом привычный уклад жизни и свою малую родину.
По данным минсельхоза, в 24 районах республики зарегистрировано 49 сельхозкооперативов. Однако реально действуют лишь 32.
Прямая речь
Расул ГУСМАНОВ, председатель комитета по аграрным вопросам, экологии
— Вопрос очень важный, хотя и непростой. Но на то и проблемы, чтобы их решать. Тем более что у нас есть опыт коллег из других регионов, которые сумели заметно продвинуться в создании и развитии на селе потребкооперации. Думаю, нам стоит более тщательно изучить его и очень аккуратно перенести к себе. Многие выступающие говорили об инертности людей, их неверии и незнании, с чего следует начинать общее дело. Ситуацию надо исправлять. Попросим минсельхоз и Башкирский государственный аграрный университет разработать образовательные программы по этой теме и организуем выездное обучение на местах. Начнем, как говорится, с наведения порядка в головах.
Справка
Опубликовано: 30.05.17 (10:22) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
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прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
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Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
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Андрей 2017-04-28 08:44:27
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
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