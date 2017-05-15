Родители и «соломку подложат», и с ложечки накормят, и научат быть самостоятельным во взрослой жизни.

Родители и «соломку подложат», и с ложечки накормят, и научат быть самостоятельным во взрослой жизни.

Впервые в Уфе состоится Республиканский родительский форум, посвященный Международному дню защиты детей. Он пройдет в Доме Государственного Собрания — Курултая 1 июня. О задачах, которые ставят перед собой организаторы форума, рассказал председатель республиканского парламента Константин Толкачёв.

— Откуда возникла идея провести подобное мероприятие? Для чего нужен такой форум?



— Дело в том, что в структуре органов государственной власти и местного самоуправления отсутствует ведомство, которое занималось бы вопросами сохранения семейных ценностей, профилактической и коррекционной работой в области предупреждения семейного неблагополучия. Проблема на самом деле гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Семья является базовой ценностью. Однако у нас государство довольно слабо вовлечено в работу по развитию этого института. Ответственность за него размыта между министерствами и ведомствами. Каждое из них отвечает только за свое узкое направление, косвенно соприкасающееся с вопросами поддержки семьи, — образование, опеку, защиту прав граждан. Нам же нужна не разрозненная, а системная семейная политика. Недаром глава республики во время прямой линии отдельно остановился на идее создания министерства семьи. И если нет возможности создать подобное ведомство прямо сейчас, то в качестве альтернативы должна быть хотя бы какая-то единая площадка, где решались бы вопросы сохранения семейных ценностей, велась психологическая и образовательная работа с родителями. Именно в таком качестве мы и задумывали родительский форум. Парламент Башкортостана подхватил ее и взял на себя организацию форума.



— На какие аспекты делался упор во время подготовки к форуму?



— Мы провели ряд заседаний оргкомитета, на которых была разработана программа форума, порядок работы тематических секций и дискуссионных площадок, определилось число делегатов из районов и городов республики, обсуждалось применение уже накопленного нами опыта в сфере поддержки института семьи. Родительский форум должен стать логическим продолжением деятельности рабочей группы Госсобрания по изучению причин детского суицида и разработке предложений по профилактике насилия в отношении несовершеннолетних в республике. По сути, форум — это не старт новой, а продолжение уже начатой нами работы, только от узкой темы мы переходим к более глобальной. Членами рабочей группы налажено взаимодействие между законодателями, исполнительной властью, органами местного самоуправления, экспертами-практиками. Такой формат работы показал свою эффективность, и мы будем использовать этот опыт на форуме, постараемся принести практическую пользу родителям.



Еще раз подчеркну, что главная цель форума — обучение родителей психологической работе с детьми, умению правильно выстраивать контакты в семье, находить общий язык с младшим поколением, предупреждать их неадекватное поведение. Мы намерены активизировать участие родителей в обсуждении и принятии решений по совершенствованию образовательной политики.



— Константин Борисович, расскажите немного о мероприятиях, которые будут проходить в рамках форума?



— Основная работа пройдет в четырех тематических секциях: «Здоровое поколение», «Правовая защита детей», «Эмоциональный интеллект. Родительский практикум» и «Медиабезопасность детей в интернете». Кроме того, предполагаются панельные дискуссии, где планируется обсудить систему патриотического воспитания в муниципальных образованиях, реализацию семейной политики в республике, укрепление психического и физического здоровья молодежи. На форуме будет затронуто много острых тем, в том числе процедура изъятия детей из семьи при угрозе жизни ребенка, профилактика алкоголизма родителей, безопасность в интернет-среде, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, репродуктивное здоровье наших детей. Хотелось, чтобы в дальнейшем обсуждение тем, поднятых на форуме, продолжилось в районах республики в преддверии августовских педагогических совещаний.



— То есть кроме родителей участниками форума станут и педагоги, и чиновники?



— Чтобы представить на одной площадке наработки и опыт по профилактике проблем у детей и подростков, форум должен объединить законодателей, представителей исполнительной власти, органов местного самоуправления, педагогов, экспертов, родительского сообщества. Поэтому здесь будут задействованы депутаты, члены правительства республики, министерств образования, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, молодежной политики и спорта. Запланировано участие известных российских ученых, психологов, педагогов, экспертов различного профиля.



Отмечу, что мероприятие пройдет на высоком уровне. В пленарной части запланировано участие руководителя администрации главы республики Владимира Нагорного, уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации Анны Кузнецовой, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.



Но все же главными участниками форума должны стать представители родительского сообщества, ведь именно для них и проводится мероприятие. Делегатов ждем со всей республики. Пригласили много молодых родителей. Работу с ними мы считаем особенно важной, ведь они находятся в самом начале сложного пути воспитания детей. Очень важно помочь им, подсказать, как нужно выстраивать отношения в семье, чтобы избежать конфликтов и психологических травм.



– Что в перспективе? Станет ли родительский форум традиционным местом встречи взрослых, которые думают о детях?



— Очень надеюсь на это. Хотелось бы проводить его ежегодно в Международный день защиты детей. Обычно этот праздник отмечается песнями, танцами и детскими шоу. Да, развлекательные мероприятия — это красиво, это радость для души, но они мало решают проблемы, возникающие в некоторых семьях и связанные с интересами детей. Наша цель — сделать этот красочный праздник полезным и детям, и их родителям. Поэтому форум должен быть регулярным, а резолюции, принимаемые по его итогам, — живыми, с конкретными решениями, которые будут внедрять в практику.

Прямая речь

Юмабика Ильясова,

заместитель председателя Госсобрания РБ:

— Наш век стремительного развития технологий доказал, что ребенок не чистый лист бумаги, на котором можно написать желаемое. Двух-трехлетние малыши тыкают пальчиками в гаджеты, находят игры, выходят в интернет. Это требует от родителей не только внимания, но и умения предостеречь их от опасности. Если раньше социальные сети беспокоили нас с точки зрения нравственности, то сегодня стали вопросом жизни и смерти.



Родители часто уверены, что плохое их детей не коснется. Но подростки — личности с разными социальными ролями в обществе: дома — один, среди сверстников — другой, с учителями — третий… У них, как и у нас, свои потери и обретения, огорчения и радости. У наших детей, как и у нас, есть право на ошибки, а иначе как учиться жить?



Иногда родители и школа не выдерживают конкуренции с улицей, с миром соблазнов, потребительского отношения…



По статистике, количество преступлений против несовершеннолетних не уменьшается. Когда в парламенте начали работать по профилактике насилия в отношении детей, пришли к единому мнению: совершенствование законодательства, обеспечение взаимодействия органов исполнительной и представительной властей, местного самоуправления, институтов гражданского общества — важные, очень значимые шаги, но без взаимодействия с родителями сложно будет добиться решения поставленных задач. С нами должно быть родительское сообщество. Нужно идти рука об руку с мамами и папами, дедушками и бабушками по всем вопросам воспитания. Собирая родительский форум, мы, депутаты, надеемся, что у такого общения есть уверенное будущее.

Виктор Пчелинцев,

председатель комитета Госсобрания по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам, модератор секции форума «Правовая защита детей»:

— В советскую эпоху государство уделяло большое внимание процессу воспитания, причем не только детей, но и взрослых. Человека не выдавливали из общества, а помогали ему найти в нем свое место. Сейчас же и взрослые, и, что особенно опасно, дети зачастую остаются один на один со своими проблемами. Отсюда и моральное разложение, и проблема детских суицидов, которой раньше наша страна практически не знала. Все это последствия нравственного провала 1990-х. Мы не можем преодолеть их до сих пор. Необходимо понять, что школа должна воспитывать, а не оказывать услуги, что молодежная политика — это не только развитие молодежного спорта, туризма и проведение массовых мероприятий, но и регулярная психологическая работа с детьми и подростками. Охватывать этой работой их нужно с самого раннего возраста. И наконец необходимо помнить, что все мы, независимо от положения в обществе, национальности, конфессиональной принадлежности, — родители. И все мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми. На мой взгляд, задача предстоящего родительского форума — не лечить последствия неправильного выстраивания отношений в семье и школе, а разобравшись в их причинах, не допустить впредь подобных ошибок.

Эльвира Аиткулова,

председатель комитета Госсобрания по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, модератор секции «Медиабезопасность детей в интернете»:

— Существуют две полярные категории родителей:одна нацелена на саморазвитие и воспитание детей в семье, вторая считает, что это задача государства. Хотелось, чтобы предстоящий форум консолидировал родительское сообщество, и первая категория увлекла за собой вторую. За ребенка отвечает весь социум. В советский период это было особенно выражено. И сегодня благополучные семьи должны понять, что их задача — не только воспитывать своих детей, но и помогать тем, кто пока не достиг их уровня самосознания. Ведь все мы хотим, чтобы наши дети росли в благополучной атмосфере.



В рамках секции «Медиабезопасность детей в интернете» хотелось бы поговорить о том, что, только запрещая определенные сайты, устанавливая фильтры в школах, мы не обезопасим детей. Основную часть информации они получают не через компьютеры в школах, а через личные телефоны. И контролировать этот процесс должны родители. Медиабезопасность — явление новое. Если в реальной жизни есть система разумных ограничений, как, например, запрет продажи алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним, то в интернете правила безопасности для них законодательно не прописаны. И здесь родители несут за детей такую же ответственность, как и в реальной жизни.

Николай Никитин,

председатель комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, модератор секции «Здоровое поколение»:

— В преддверии проведения форума в парламенте была создана рабочая группа по изучению причин детского суицида и разработке предложений по профилактике насилия в отношении несовершеннолетних. Ее заседания прошли в нескольких муниципальных образованиях. Мы изучали вопросы, связанные с поддержкой детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказанием им специализированной помощи, кадрового обеспечения этой сферы. Форум является продолжением данной работы.



В рамках нашей секции мы обсудим организацию первичной медико-санитарной помощи и диспансеризации детского населения республики, профессиональную подготовку специалистов организаций здравоохранения, типовые проблемы и результаты оказания медико-психологической помощи при суицидальном поведении детей и подростков.



Одну из главных задач предстоящего форума вижу в выработке единого алгоритма действий, дорожной карты по оказанию медико-социальной помощи детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.