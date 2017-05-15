Повысить зарплаты бюджетников в 2017 году намерено правительство республики. Из бюджета планируется дополнительно выделить 3,9 млрд рублей. Благодаря этому доходы увеличатся у 142 тыс. работников бюджетной сферы.

Напомним: повышение зарплаты бюджетников было инициировано еще в 2012 году так называемыми «майскими» указами президента страны. С тех пор доходы работников бюджетной сферы планомерно росли. Однако в первом квартале нынешнего года показателей удалось достигнуть не по всем профессиям.



В первом квартале зарплата выросла до нужного уровня у шести из двенадцати категорий, пояснили в министерстве труда и соцзащиты населения. Это педработники школ, преподаватели и мастера производственного обучения лицеев и колледжей, преподаватели вузов, педагоги, работающие с детьми-сиротами, средний медперсонал и социальные работники. Немного отстает от нужного значения зарплата врачей. В январе-марте нынешнего года она составляла 44 тыс. 92 рубля, или 179,2 процента, а должна была достигнуть 180 процентов к средней по республике (24 тыс. 606 рублей).



При этом у пяти категорий бюджетников показатели не достигнуты. У воспитателей детсадов зарплата составила 20 тыс. 373 рубля, или 94,6 процента к средней в сфере общего образования (план — 100 процентов), у педработников дополнительного образования — 20 тыс. 818 рублей, или 80,3 процента (плановое значение — 95 процентов). Доходы научных сотрудников достигли 30 тыс. 468 рублей, или 123,8 процента к средней зарплате по республике (план — 180 процентов), работников культуры — 16 тыс. 619 рублей, или 67,5 процента (плановое значение — 90 процентов), младшего медперсонала — 17 тыс. 95 рублей, или 69,5 процента (план — 80 процентов).



Чтобы повысить зарплату тех, у кого она пока отстает, правительство планирует выделить дополнительные средства.



Между тем



Повысить оклады сотрудникам бюджетных организаций, не охваченных «майскими» указами, предложил на днях президент страны Владимир Путин, сообщает пресс-служба минтруда России.

Индексация может коснуться 5,8 млн человек. Речь идет об административном и вспомогательном персонале: экономистах, юристах, бухгалтерах, сантехниках, уборщиках и других.