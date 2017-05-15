|
|
НОВОСТИ
30.05.17 15:32
Скульптору Александру Козинину Российская Академия Художеств вручили медаль «Достойному»
30.05.17 15:14
В Стерлитамаке следственные органы проводят проверку по факту падения ребенка с высоты
29.05.17 16:11
Учалинская пенсионерка победила на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
|
«Девятнадцать тысяч так и не сумели вынырнуть из кипящей смеси — предпринимательства», — так констатировал статистику малого и среднего бизнеса (МСП) за прошлый год глава региона Рустэм Хамитов. Тем обиднее эти слова, что произнесены они в День российского предпринимательства.
Между тем статистика МСП в последние два года показала рост. До того была пара лет стагнации, а то и массового закрытия бизнеса, связанного с новым налогообложением «малышей», требованиями к торговым площадям. И вот снова рост — на девять тысяч предприятий больше, чем закрылось. МСП в экономике региона занимает уже треть общего оборота и количества работников. Правда, поступления в бюджет республики по налогам на совокупный доход МСП хотя и увеличились за год почти на шесть процентов, но при этом пока сравнялись лишь с отчислениями одной нефтяной компании.
Опубликовано: 30.05.17 (10:21) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
«Девятнадцать тысяч так и не сумели вынырнуть из кипящей смеси — предпринимательства», — так констатировал статистику малого и среднего бизнеса (МСП) за прошлый год глава региона Рустэм Хамитов. Тем обиднее эти слова, что произнесены они в День российского предпринимательства.
Между тем статистика МСП в последние два года показала рост. До того была пара лет стагнации, а то и массового закрытия бизнеса, связанного с новым налогообложением «малышей», требованиями к торговым площадям. И вот снова рост — на девять тысяч предприятий больше, чем закрылось. МСП в экономике региона занимает уже треть общего оборота и количества работников. Правда, поступления в бюджет республики по налогам на совокупный доход МСП хотя и увеличились за год почти на шесть процентов, но при этом пока сравнялись лишь с отчислениями одной нефтяной компании.
Опубликовано: 30.05.17 (10:21) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
На карту весеннего половодья нанесены первые подтопленные участки Уфы
Сергей Л. 2017-04-26 19:40:01
В Уфе медики начали расследование массового отравления в детском саду
Татьяна 2017-04-25 16:01:56
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 20:46:54
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
прохожий 2017-04-23 16:24:43
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 00:37:37
НОВОСТИ
|
AHOHC
AHOHC
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35