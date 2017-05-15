В феврале уфимцу Хамиту Гадеевичу Вагапову исполнилось — представьте себе — 102 года! Неудивительно, что лента его памяти местами потерта, а кое-где оборвана: по ней прошлись не только годы, но и контузия с ранениями. Но сохранившееся просто бесценно, поэтому я не стал исправлять татарский акцент собеседника. Думаю, и вы согласитесь, что он может позволить себе не те падежи и отсутствие предлогов. В необходимых случаях сделаны пометки в скобках.
Вундеркинд из Балыклыкуля
— Хамит Гадеевич, вы знаменитый человек. В день рождения в теленовостях показали, как вы делаете физзарядку. Скажите, как прожить больше ста лет?
— Давайте я сначала о себе. Родился 10 февраля 1915 года. Аургазинский район. От Толбазов восемь километров — Балыклыкуль. У меня было три сестры, старший брат. Я пятый ребенок.
— Во время вашего детства в Башкирии случился большой голод. Вы это помните?
— Да. 21-й год самый страшный. Два с половиной месяца — ни одного капля дождя... Семьями умирали. Вот мне в детдом отдали временно. Хоть одного рта меньше.
— А что за детдом?
— У нас. Балыклыкуль.
— Как вам там пришлось?
— Очень плохо. Умирали тоже от голода. Кормили неважно вообще-то.
— Но вас навещали там родные?
— Приходили, приходили вообще-то. Старшая сестра Махтума вместо матери была. Мать рано умерла, мне пяти еще не было. Отец женился. Стали появляться, как говорится, совместные дети. Еще мальчики родились, три.
— Так… Отец женился, старшая сестра вместо мамы. А как с мачехой?
— Как бы сказать…
— Нелады?
— Очень даже.
— Но отец вас любил?
— В семье я был его любимчиком. И я его любил. Очень.
— А… Вы его любимчик, может, поэтому она приревновала.
— Отец был грамотный. Мулла. Учил меня. Мне было шесть лет… Подожди, дай зубы одену, а то… Получается как-то…
…Мне уже было шесть лет. В первый класс — не учился там. Второй — не учился. Третий — и там делать нечего. Потому что я все знал! В четвертый класс взяли.
— Как сейчас говорят, вундеркинд. Какие предметы вам особенно нравились?
— Математика, история. Арабскому я знал. Отец обучал.
— Ну и работать по дому наверняка приходилось?
— Мне было семь лет. Тогда серпом жали во время уборка. И меня оставляли дома. И вот они, значит, уезжали в поле. «Вот ты, сынок, воды натаскай, цыплята накорми, гуси накорми…» И варил обед: первое, второй, третий. Вот я носил им обедать. Пока они кушают, я, значит, сижу и жду, когда посуда освободится, и потом скорей бегу — надо доить корову, надо кобылу доить — каждый два часа, делать кумыс. И все дома я делал, уборку делал, все. Как взрослый, уже все умел делать.
Мулла-узник-коммерсант-беглец-целитель
— Отец у вас мулла. А после революции на священнослужителей начались гонения. Вашу семью это затронуло?
— Вот что получилось. Лавка тогда называлась. Вот (отец) выходит… Ну, он (односельчанин) — дескать, дай на пол-литра. «У меня денег нет для пол-литра».
— Ну, он же мулла. Как он может давать деньги на выпивку?
— Ага. А тот сказал: «Я тебе покажу!» Безграмотный был… Но его назначили как батрак председателем сельсовета. Вот… И он все наговорил (на отца), что богатство… целое стадо баран имеет, лошади… А из района, дурак, сам не пришел (проверить), какой богач…
— Это, видимо, уже после 29-го, когда коллективизация началась?
— Да.
— То есть раскулачили вас? А вы действительно жили зажиточно?
— Середняки. Единственный корова была!
— А стадо баранов?
— Нет! Четыре штук. Лошадь, еще кобыла с жеребенком.
— И раскулачили?
— Раскулачили. Корову, все-все-все отняли. Сараи все, этот, растащили. Дом не могли. Потому что под окном уже стало гнить, охотников не было. Поэтому дом остался.
Отец в Уфе сидел в тюрьме. И начальник тюрьмы говорит: «Слушай, ты как помещик считаешься».
Его это… Дальний Восток.
— На Дальний Восток? В лагерь, что ли?
— Нет. Вольный. Там квартире у одной старухи.
— А… В ссылке. Работал?
— Он сделал телега…
— Телеги делал?
— Нет, продавал вот это… Ну, всякий… Нитки… Еще такой…
— Опа… Он там коммерцией занялся! Странности советской власти — человек репрессирован, но начинает бизнес…
— Да-да-да.
— А вы-то как тем временем? Коровы нет. Как прокормиться-то?
— Травой.
— Травой?
— Да. Картошку само собой.
— Мачехе не приходилось ходить милостыню собирать?
— Нет. У кого было молоко, приносили... Отец очень добрый, порядочный человек.
— Так. Отца помнят, и кто может помогает его семье. А долго он в ссылке пробыл?
— Два года. Получилось так. Там, значит, еще один — мулла или кто… Вместе договорились и, как говорится, драпанули оттуда домой.
— И их не стали искать?
— А, вот щас скажу. Тогда, значит, хотели некоторые его опять отправить в тюрьму. Того, этот… батрака… уже выгнали, председателя сельсовета. Прислали с другого района. Вот он сказал… «Это, — говорит, — врач. Его просто по ошибке! Если его в тюрьму, тогда меня тоже забирайте».
— Какой справедливый председатель оказался. Только почему он вашего отца врачом назвал?
— Он по-своему помогал лечить. Понимаешь… Получалось так. Страшно плачет ребенок. Приходит, значит, отец. И, значит, читает свою, этот…
— Молитву.
— Молитву. «Э-э-э… Э-э-э…» И сразу ребенок перестает.
— Ничего себе. У него, выходит, такой голос был. Целительный.
— Да-да-да-да. Его любил вообще-то народ. Поняли, что действительно по ошибку... Он только добро делал людям.
Я от мачехи ушёл
— …Но я потом узнал про тюрьму. Как вернулся. Я же ушел.
У меня друг был, Хади. У него отец и мать от голода в 21-м умерли. Вот с ним вдвоем мы договорились и… Ушли.
— Сбежали искать лучшую жизнь? Вы из-за мачехи?
— Да. До Стерлитамака… До Белорецкий пешком… где Белая река начинается. Вот там мы купались…
— Ничего себе. Вам тогда было…
— 12 лет.
— А чем кормились-то?
— Там-тут поработаем… Что попросят. Дошли до Магнитогорска. Потом в Давлеканово.
— Это сколько же километров?
— 500. В Давлеканово встретили… Раньше ведь так: после уборки уезжали на заработок. Вот тогда, значит, начинал строиться Волховстрой. В Давлеканово встретил своих сельчан. Умолял взять с собой.
— И попали на строительство Волховской ГЭС?
— Да-да-да. На поезде ехали.
И там Хади остался с земляками. Делали котлован, строили.
А я встретил… после армии демобилизованные двое. Че-то они меня излюбовали.
— Полюбили. Взяли над вами шефство?
— Да-да, шефствовать. Им дали квартиру двухкомнатный, которые из армии демобилизовались. Они работали на алюминиевом заводе. Тоже Волховстрой. Вот я готовил им, уборку делал. Топчан мне дали.
— Они не обижали вас?
— Не-е-ет, нет, они меня очень любили.
И я в вечерней школе учился.
— Хорошо учились?
— Очень даже. Я ведь уже четырехклассное образование имел. Семь классов окончил. Потом которые преуспевающие — им в текстильный техникум. В Ленинград.
— О, вы в Ленинград попали.
— Да. Там общежитие. Учился отлично — я очень способный был парнишка. И направляют меня в Ташкент, текстилькомбинат. Это в 35-м году, в конце.
Там как раз прибыли автоматические ткацкие станки. Мы сами их собирали, сами пускали. Монтажником нас называли. Нас пять человек вот. Я руку набил здорово. Мастера получали 80 — 90 рублей, а мы 200 — 250 как монтажники. Одевались хорошо. Потом сменный мастер, инженер-технолог.
— По-узбекски научились говорить?
— Я преподавал на узбекском языке. Учил ткачих — практически и теоретически потихонечку.
Подкопаться под Маннергейма
— Да, успешно карьера складывалась. И тут, видимо, призвали в армию?
— В 36-м. В полковую школу, значит, артиллерийский. В Ташкенте, там же. На командира взвода. 152-миллиметровые гаубицы. Звание присвоили. Младший лейтенант, потом лейтенант.
Тут началась финская война.
— Зима с 39-го на 40-й год. Вас отправляют туда, на Карельский перешеек.
— Да. Мороз 60 градусов!
— Ну… 60? Пишут, что 40.
— Страшный морозы были!
— Это вы из Ташкента, поэтому 40 как 60. А вы в должности…
— Я командир орудия.
— Судя по литературе, финны показали себя хорошими солдатами.
— О, еще какой… Очень хорошо они на лыжах катались.
— И мощные доты — линия Маннергейма.
— Получилось… Вот стреляем… Понимаешь… Там с 13-го (с 1918-го) года начали строить подземные укрепления.
Мы стреляем — это… В воздухе (на поверхности) взрывается, и ничего не разбивается. Потом инженер один выдумал… Рассчитал. Сверлить два с половиной метр глубины — потом взрыв.
— Подождите. Как это сверлить? Ты к этому доту же не подойдешь землю сверлить. Он же в тебя из пулемета стреляет.
— Не... Обожди. Не так…
— А… Снаряд уходит в землю и после этого взрывается, с замедлением. Замедление стали устанавливать?
— Ага. Потом взрыв.
Потери сначала были великий. Вот после этого началась, как говорится, вторая часть. Как инженер придумал. После этого долго не было, кончилась война финский.
Вёдра счастья
— …После вот этот войны получил назначение в Термез, афганской границе. В пулеметное училище. Там, значит, я был как командир роты. В звании лейтенанта уже. Учил курсантов.
— Обучали артиллерийскому делу?
— Да. С этими, значит, со студентами (с курсантами) вместе я и поехал в 42-м году.
— А, когда война началась.
— Война, война.
— А вы помните 22 июня 41-го? Кто вам объявил, что фашисты напали?
— Щас не помню уже.
— Ладно. Значит, в 42-м году вы попадаете на фронт. На какой участок? Помните первый бой?
— Вот тут-то интересно… Я вдруг лежу в госпитале Полтава. Представляете себе?
— Да… В 42-м прибываете на фронт… Открываете глаза — госпиталь в Полтаве. А это уже осень 43-го! Освобождение Украины!
— Я… Сильный контузия было. Меня отбросило на восемь метров. Вот.
— Вот эта контузия вам память повредила.
— Да-да. Лежал там я месяц… ну как бы сказать… Как глухонемой. Не слышал ни разговор… Со слезами иногда лежу: «Глухонемой, наверное, буду». Вдруг на 17-й день… На 17-й день… Тут ведрами, значит, шумит… Там четверо мы лежали. «Ребята! Я слышу!!!» Вот тогда, значит, начал говорить.
В городки с «мессершмиттом»
— Вот потом (когда вернулся на фронт) уже дивизия растрепалась наша. И решили соединить два дивизии. Я был… будучи командира пулеметной роты. Старший лейтенант. Станковые пулеметы «Максим». Пять. У меня запряженный лошадьми подвода. Машина грузовой. Вот туда я установил еще зенитный установку.
— Пулемет счетверенный? Для борьбы с самолетами? Или против пехоты вы хотели?
— Что попадется. Как ждал. И значит… Вот рядом лес… И напали три «мессершмитта». Стали пикировать. А я в училище очень хорошо стрелял.
Вот вы были в санатории? В профилактории? Палку бросали? Помнишь, может быть?
— Игра, что ли? Городки?
— Городки! Да. Палку бросали, вот. Со мной боялись вообще-то… Я сразу пять штук бросал. Там же ведь никакого, это, приспособления нет.
— Прицела нет. Целиться не во что.
— Да.
— Значит, у вас глазомер хороший. Еще Суворов эту игру рекомендовал военным.
— …Вот стал один пикировать, и я длинный очередь дал. И он закрутился там в воздухе. Такой взрыв!
— Взорвался в воздухе?
— Да, в воздухе взорвался. Потом за ним второй. Я и второй взял на крючок. Он опять стал крутиться в воздухе.
Третий стал, значит, сначала пикировать, а потом видит, тут двое уже…
— …Кончены.
— Кончены. И он стал тикать. И я длинный очередь дал. Он не долетел до леса и взорвался.
— Вы в одном бою сбили три самолета??? Невероятно!
— Вот именно. Тут, значит, командир дивизии на машине. И адъютант, капитан. Фамилии не помню вот только. «Кто стрелял? Кто установил?» — «Это я просто вот догадался такой». — «Вас награждаю высшим орденом, боевым орденом! Или даже… Даже, — сказал, — Герою Советского Союза».
И поехали. И, значит, упал снаряд на машине. И они на воздух улетели.
— То есть командир дивизии погиб на ваших глазах?
— Командир дивизии вместе с машиной! Это прямо угодил снаряд.
— Да… Судьба. Ее не обманешь. Или от человека на войне тоже многое зависит?
— Зависит от самого. Ну, как бы момент вам рассказать вот на фронте. Командир взвода у меня был. И вот я помню, сказал: «Давай оденем каску». А то каска не одевали. Мы легли с ним в касках уже. А тут вдруг какой-то… Это, на дерево сидит.
— Снайпер.
— Снайпер. Вот этот снайпер попал мне прямо сюда. Как раз бы в лоб попал, если бы каска не одел. Поэтому я и спасся.
— А комдиву не повезло. И представить вас к ордену или званию Героя не успел.
— Нету вообще! В помине.
— Ну, в помине. Вон сколько у вас орденов и медалей на пиджаке. Какие во время войны получили?
— Орден Отечественной войны I степени. После взятия Кировограда.
(Еще в ходе войны Х. Г. Вагапов награжден медалью «За боевые заслуги», а вскоре после окончания — медалью «За победу над Германией»).
Подсмотрел в щёлочку
— …Вот наступление на Украине. Это 43-й год, осень. Вот тогда я, значит, кричал: «Почему не стреляешь?» Вот так я повернулся. В это время меня осколкой… Вот сюда.
— Пехота атакует… Вы должны поддерживать ее огнем…
— Да-да.
— …А какой-то пулемет молчит. Вы поворачиваетесь… И в левый глаз — осколок.
— Получилось два ранения. Один в лицо, а другой в спину. В поясницу. Сознание потерял.
В санпоезд попал. Назначено было Ташкент. А у меня температура 41,5. Я без сознания. Вынуждены были в Чкалове выгрузить. Четыре месяца лежал.
— Немало. Начинаете поправляться. А вы же молодой, красивый...
— Красивый я, стройный.
— Как боль начинает проходить — на девушек начинаете смотреть, да? А они на вас смотрели?
— Да, еще как.
— У вас там близкое знакомство не появилось?
— Как говорится, мне в жизни… Не я бегал за девушками, а девушки за мной.
— Счастливый. Там у вас роман, значит, был? Целовались?
— Ну еще как. Было, было… Все было…
— Ну, все хорошее кончается. И вот медкомиссия. У вас левый глаз ослеп. Вас должны признать негодным к службе.
— Тут я секрет открываю. Я не сознался, что у меня глаз не видит.
— Сознавайся — не сознавайся... Таблицу же дают. «Ш», «Б», «М»…
— А я через пальцы… Правым глазом, это, подсмотрел. Тогда правым хорошо видел. Сейчас — чуть-чуть.
— И признали годным???
— Да-да-да.
— Но вы могли с чистой совестью отправиться домой. Неужели так хотелось воевать?
— Ну как же. На фронте… Ну, положение-то, вы понимаете?
— Понимаю. А шрам почти не заметен. Так хорошо зашили?
— У меня страшный был шрам. Спасибо это, который поляк-то… Я, когда слушал, вот этот шрамы… и здесь… Совсем убрал почти!
— А поляк причем тут? Какой поляк?
— Ну, этот врач-то. Передавал по телевидению.
— А-а-а… Кашпировский?
— Кашпировский!
— Здорово! А я думал, это все ерунда.
— …А потом еще в ногу ранило. Вот отсюда зашел, а здесь вышел. Кость не задел. Еще в плечо. Щас не помню, в Прибалтике, кажется.
Чтобы в помине не было
— …После госпиталя я попал… Колтубановка станция… Возле Чкалова… Резервный офицерский полк. Месяца два. Потом опять на фронт.
— И на этот раз в Прибалтику?
— Мне, значит… Узнали по личной карточке, что я окончил артиллерийский. И вот на береговой обороне Балтийский… Туда нужно было командира батареи.
— На Балтийский флот? В артиллерию береговой охраны, правильно я понимаю?
— Ага, береговой обороны. Вот я и попал как раз. В 44-м.
— Вы в морской форме?
— Да-да, капитан третьего ранга.
— По-сухопутному это уже майор, что ли?
— Да-да. Забрали под Кенигсберг.
— То есть в Прибалтике вы воевали вместе с сухопутными частями? Какие орудия у вас были?
— Опять 152 миллиметра. Брали Гданьск, Кенигсберг, Пиллау. В Пиллау я закончил войну 3 мая. (Крепость Пиллау в Восточной Пруссии пала 26 апреля 1945 г., остатки немецких войск на прилегающем участке суши — косе Фрише-Нерунг продолжали сопротивление до 8 мая).
— Там ведь тяжелые бои были?
— Там двухметровые рвы — все заполнено было… Их как уничтожили, — это наполнено были немцами. Настолько били и с воздуха, и с моря, и с суши этот город Пиллау.
— Вы испытывали к врагу ненависть?
— Вот скажу. Село где-то на Украине, по-моему. Большой склад. Туда загнали живьем… Это были мирные жители. Весь, этот, загнали всех. И детей, и женщин, мужчин и сожгли в этом складе. Расклали… Снопом… И жгли живьем.
Вот это я все понял. Фашистов надо вообще — ихние знаки и обмундирование сжечь, уничтожить, чтобы на всем земном шаре в помине не было.
— Из памяти чтобы они исчезли?
— Из памяти исчезли.
Ещё книгу надо написать
— Война кончилась. А вы…
— В 47-м или 46-м… Было приказ: все офицеры, имеющие ограничения по ранению, — пройти перекомиссию. Когда стали проверять — стоп! Я, оказывается… Плечо в суставе — кость стала гнить. Врач, капитан третьего ранга: «Немедленно, немедленно на операцию!» Я говорю: «Я когда лежал в Ленинграде в госпитале (во время войны) генерал-майор медицины, медик, говорил: «Это связано с мозгами, туда-сюда нельзя (оперировать)». Он говорит: «Это тогда нужно было так говорить, потому что не хватало опытных командиров, офицеров. Поэтому не делали тебе».
— Надо удалить гниющий участок, да?
— Да-да. Три часа сделали операцию. Вот, значит, стали расчищать это. Зубило, молоток. Кость надо разбивать ведь. Вот тогда я уже, значит, чуть сознание не потерял.
— Хотя делали под наркозом?
— Да, наркоз, наркоз. Только не мозговой…
— Местный?
— Да, местный. Обожди, че хотел сказать…
— Что вам операцию делают. И тогда…
— Да. И тогда он говорит: «Что вы за такой человек? Три с лишним часов лежал и… Обычно мы держим за ноги, за руки, а вы как легли, так и лежали три часа с половиной!» Вот это…
— …Комплимент.
— Комплимент. Но зато после операции двое суток места не находил. Оказывается, очень долго это проходит. Болело ужасно. Все мне опиум давали…
— Морфий?
— Морфий. О-хо-хо, я… Морфий! Вот после этого я демобилизовался в 47-м году.
— Если бы не эта операция тяжелая, вы бы продолжали службу, да?
— Да-да.
— Вот, значит, вернулись вы домой.
— Ага. Вернее, не домой, (туда, где) призывался — Ташкент. Работал и преподавателем, и мастером, всякий. В 52-м году вернулся по переводу министерства в Уфу, текстильный комбинат. Текстилькомбинат был — кольцо.
— Трамвайное кольцо. Где сейчас Гостиный двор.
— Да-да. Ой, щас я очень устал…
— Ну мы уже закончили. Короче, вы вернулись, трудились на текстильном комбинате, женились. Правильно?
— Еще много чего не рассказал. Потом на 40-м заводе… Начальником жилуправления, потом начальник караула, потом начальник охраны...
— А все-таки… Секрет-то откройте: что нужно, чтобы дожить до таких лет и сохранить бодрость? Может, умеренность в еде?
— Все я ем. В еде у меня — по расписанию. Обед, ужин, завтрак.
— Ну, как я понял, алкоголем вы никогда не увлекались, не курили.
— Никогда не было. Спортом занимался до 50 лет. Летом бег, зимой лыжи. И сейчас я три раза в день гимнастику делаю.
Года три тому назад в госпитале (ветеранов войны)… Татарка была. «Хәмит абый! Мин бит сине лечить итәргә куркам», — ди. Мин әйтәм: «А нәрсә булды?» — «Мона карале, — ди («Я ведь тебя лечить боюсь», — говорит. Я говорю: «А что случилось?» — «Вот смотри-ка, — говорит). — Сердце хороший. Желудок работает. Печень работает. Почки работают. Все. А что тебя лечить-то?»
Вот хочу написать… Как живем. Как мы должны жить. Вот это, пока не напишу, наверное, не хочу умирать.
— Статью хотите? Или книгу?
— Сначала газету, потом там найдутся и книгу писать или чего.
— Сами будете писать? Или диктовать?
— Диктовать. Какой писать, а же не вижу.
— Ну, успехов! Здоровья! Спасибо за рассказ!
— Ярый. (Ладно).
«Наша гордость»
Т. М. ГНЕДКОВА, соседка и «шеф» Х. Г. Вагапова из совета ветеранов Демского района Уфы:
— Хамит Гадеевич — наша гордость. Поражаюсь его оптимизму и жизнелюбию. Несмотря на возраст, он охотно встречается со школьниками на уроках мужества, его слушают с большим вниманием. Мы сердечно поздравили его с Днем Победы. Лично для меня это главный праздник, ведь я принадлежу к поколению детей войны. Помню рассказы отца Михаила Степановича Шадрина. Он воевал с 41-го, в Берлине сбрасывал нацистские флаги с правительственных зданий... Хочу пожелать здоровья всем ветеранам.