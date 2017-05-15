Крупнейшие нефтегазовые компании страны выбирают, что можно заказать в Башкирии, и это загружает машиностроительный комплекс региона работой.

Крупнейшие нефтегазовые компании страны выбирают, что можно заказать в Башкирии, и это загружает машиностроительный комплекс региона работой.

Сверху павильоны нефтегазохимического форума невольно напоминали пчелиный улей. Около 400 производителей всевозможного оборудования, добытчики и переработчики подземных недр, приехавшие в эти дни в Уфу, своими стендами, словно сотами, заполнили оба этажа выставочного комплекса. А деловитое перемещение людей от одного павильона к другому только усиливало сходство с дружной пчелиной семьей.

Стратегическая цель Российского нефтегазохимического форума и 25-й юбилейной международной выставки «Газ. Нефть. Технологии» была понятна заранее. Резерв увеличения добычи «черного золота» практически исчерпан. Возникает закономерный вопрос: в какую сторону теперь надо двигаться мощному «углеводородному» комплексу республики.



— В последние годы предприятия нефтепереработки и нефтехимии в республике реализуют крупные проекты по техническому перевооружению, модернизации производств. Сегодня на долю нефтегазовой отрасли приходится почти половина общего объема инвестиций крупных и средних организаций, — отметил, приветствуя гостей, глава региона Рустэм Хамитов.



Чтобы правильно оценить сложившуюся ситуацию, слово дали ученым. Которые, как выяснилось, были настроены весьма агрессивно и не пожалели хлестких эпитетов ни в адрес экономического блока российского правительства, ни в адрес нефтегазовых «монстров». Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, вице-президент Российского союза химиков Юрий Филалеев и другие не менее маститые специалисты упрекали власти в отсутствии стратегии развития отрасли, в том, что корпорации-гиганты нашли свою «зону комфорта» и не хотят из нее выходить, что ставка на добычу и элементарную продажу земных богатств добром не кончится.



— Наладив добычу сланцевой нефти и газа, американцы научились управлять ценами на углеводороды и в любой момент могут их по своему желанию опустить ниже плинтуса. Нам навязали какие-то экологические стандарты типа «евро-5», которые почти не влияют на природную ситуацию, но из-за этого мы вынуждены были уйти с рынка моторов и стали покупать для переработки зарубежные устаревшие технологии, — сделал из всего происходящего жесткий вывод доктор экономических наук Михаил Левинбук.



Исходя из таких проблем и потенциальных угроз и разрабатываются перспективы развития нефтегазохимического комплекса республики. Как заявил на форуме вице-премьер Башкирии Фархад Самедов, в регионе идет подготовка отраслевой стратегии до 2023 года. Основная задача — выйти на производство продукции глубокого передела, получать от этого дополнительную прибыль.

Компетентно

Дмитрий КОТОВ,

директор Института стратегических исследований РБ, профессор:

— Нефтяные месторождения республики уже вошли в четвертую, последнюю стадию разработки. Поэтому Башкортостану, в том числе и научному сообществу, предстоит перенять, адаптировать и внедрить опыт территорий, расположенных в районе истощающихся нефтяных месторождений. Это позволит эффективно использовать наши месторождения еще многие годы.

Сегодня, по словам директора Института нефтехимии и катализа РАН Усейна Джемилева, предприятия республики выпускают около 300 наименований нефтехимической продукции, в то время как мировое производство насчитывает три тысячи позиций. Последняя цифра — та планка, которую может ставить перед собой и Башкирия.



Причем за счет переработки не только нефти, но и газа. Недаром Эльшад Теляшев, рассказывая о работе возглавляемого им нефтехимического кластера, заметил, что вскоре в названии этого объединения появится и слово «газо». А среди инвестпроектов, которых сейчас в отрасли насчитывается 16 с общей стоимостью около 200 млрд рублей, наряду с нефтепереработкой специалисты не раз упоминали такие новостройки, как комплекс акриловой кислоты и бутилакрилата на «Газпром нефтехим Салавате», проект модернизации производства изопропилбензола (кумола) на «Уфаоргсинтезе».



И тем не менее ситуация с голубым топливом далека от идеальной.



— Мы уже не первый год стучимся в двери наших крупнейших компаний с предложениями по переработке газа, — говорит Рустэм Хамитов. — В республике профицит этого сырья, а подступиться к глубокой переработке не можем. Какие только предложения не формулировались, какие только проекты не предлагались, но воз и ныне там.



Не все гладко и в нефтянке. Сейчас важно коллективными усилиями создавать научные полигоны, в том числе, например, специализированный для отработки технологий добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. «У нас нет такой структуры. Хотя тоже неоднократно предлагалось и бывшему, и предбывшему руководству «Башнефти» ее организовать и отрабатывать технологии по добыче остатков нефти на старых промыслах, нефтяных месторождениях. Говорили: «Нет, не нужно, нам не интересно». Думаю, что сегодня новое руководство «Башнефти» уже по-другому реагирует на технологические новации, на предложения науки. Уверен, что подвижки в этой части будут», — считает глава региона.



Кстати, недавно парламентарии республики приняли в первом чтении закон, дающий серьезные налоговые льготы отрасли. Конечно, Башкирия вправе ожидать и встречного движения от крупного бизнеса. Именно поэтому на специальных сессиях в рамках форума обсуждались вполне приземленные вопросы. Среди них — внедрение на предприятиях ТЭК инновационных продуктов, разработанных малым и средним бизнесом, выпуск битума в Башкирии, строительство опытных установок. Причем разговор шел совместно с представителями как «Роснефти», так и ПАО АНК «Башнефть».



У малого бизнеса были свои конкретные предложения, были, конечно, и свои претензии — например, некоторые сервисные компании, работающие на гигантов, почувствовали в последнее время снижение объемов заказов и уменьшение финансирования. Но главное, что диалог пошел, и можно надеяться, что стороны научатся лучше слышать друг друга.



А в целом форум волей-неволей стал, если можно так сказать, более практичным. Политика импортонезависимости, потеря «шальных» нефтегазодолларов заставляет все больше переходить от общих рассуждений к конкретике и выстраиванию «приземленных» отношений. В которых правительство республики берет на себя роль модератора и даже третейского судьи. В складывающейся ситуация это, наверное, самое прагматичное решение.