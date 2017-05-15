Один из самых долгоиграющих спектаклей башкирской сцены сокращен до двух актов. При этом не принесена в жертву ни одна из сцен со знаковыми персонажами-журавлями. Это отчасти послужило поводом вернуться к идее установки памятника первой исполнительнице роли Зайтунгуль — народной артистке СССР Зайтуне Насретдиновой. По словам директора театра Ильмара Альмухаметова, уже закуплен камень, работают скульпторы. Макет выполнил дизайнер Буранбай Ишемгулов. К завершению фестиваля будет объявлена дата, когда памятник установят на могиле выдающейся балерины.



Это событие благодаря простой логике должно было состояться именно в дни Нуреевского фестиваля, ведь «Журавлиная песнь» — изящная и поэтичная, темпераментная и страстная — пленила семилетнего Рудольфа, пробудив влечение к балетному искусству.



С созданием памятника связана история, разительно контрастирующая с нашим прагматичным временем. После смерти великой балерины родственники продали ее квартиру. Но как только прошла информация о том, что ведется работа по созданию памятника, нынешняя владелица квартиры Галина Фархшатова внесла в кассу театра 50 тысяч рублей, сказав: «Это моя дань уважения великой Зайтуне Агзамовне». Так что можно назвать этот памятник народным, считает Ильмар Альмухаметов.



К слову, в Уфе обсуждают проект памятника Рудольфу Нурееву. Вопрос поднимался на заседании общественного совета по культуре. На конкурс было представлено 12 проектов, создана рабочая группа. Место установки еще не определено.