Седьмого ноября 1967 года страна праздновала 50-летие Октябрьской революции. А в селе Ахуново Учалинского района происходило еще и другое значительное событие. Селяне решили написать потомкам письмо, завещав вскрыть замурованное послание через 50 лет.

Тот день Амир Харисов помнит хорошо. Он, второклассник, вместе с другими школьниками с замиранием сердца смотрел на необычную процедуру закладки послания. Разве могли они представить, каким будет далекий 2017 год? Но авторы текста попытались это сделать.



«Мы уверены, что вы отмечаете столетний юбилей Советской власти в условиях полного торжества коммунизма не только в нашей стране, но и во многих странах мира под знаком признательности и благодарности всех народов мира к Родине Октября.



Праздник столетия Великой Октябрьской социалистической революции, вероятно, отмечается и на Луне, где вы совместно с другими народами создали колонию первых поселенцев.



Мы не будем удивляться, если в канун столетия Октября посланцы Земли побывали на Марсе и на Венере и была сделана попытка установления связи с другими цивилизациями… Мы надеемся, к тому времени у вас разрешены вопросы: долголетия, лечения раковых болезней, проблема обучения детей на основе новейших научно-технических достижений, регулируемый термоядерный процесс, управление погодой…..



Наверно, ваше небо не похоже на наше.



На вашем небе много больших искусственных космических станций, откуда стартуют аппараты на планеты Солнечной системы…»



Это строки из того письма-завещания, а вовсе не отрывок из фантастического романа. В нем также упоминается, что за установление и упрочение Советской власти 360 ахуновцев сражались в партизанских отрядах И. Каширина и В. Блюхера. Тогда были еще живы трое партизан-ахуновцев.



Не забыли авторы упомянуть и о своих достижениях. О том, что в 1937 году колхоз участвовал во Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Москве и был награжден дипломом первой степени. В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 820 ахуновцев, 274 из которых остались на полях сражений. Тогда, 7 ноября 1967 года, в живых оставалось 120 ветеранов — целая полноценная рота. Сейчас здесь живут всего четыре фронтовика.



«Кончилась война, уже 22 года мы живем в условиях мира. Страна стала неузнаваемой: она превратилась в могучую сверхвеликую державу мира, с которой вынуждена считаться вся политическая, экономическая, военная мощь империализма».



Упоминается, что колхоз вышел победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании в честь 50-летия Октября. О том, что 2 ноября 1967 года в торжественной обстановке в сельском Доме культуры колхозу было вручено на вечное хранение памятное знамя Совета Министров РСФСР, Президиума Верховного Совета РСФСР и ВЦПС.



Отмечается, что колхоз «Красный партизан» считается одним из передовых хозяйств республики. Указано, сколько земли, техники, скота, сколько урожая получает хозяйство. Вплоть до того, сколько в селе телевизоров, радиоприемников, мотоциклов и автомобилей. В деревне тогда жили 3 тыс. 600 человек, сейчас — 2 тыс. 877. В деревне на то время была средняя школа, где учились 885 учащихся, сейчас — 288.



«Мы, ахуновцы, так же счастливы, как и вы. Мы жили, творили, боролись за самое прекрасное в мире — за коммунизм. Мы своими руками построили основу всего того, что у вас имеется. Никому не дана вечная жизнь, но она вечна в смысле непрерывности передачи всего имеющегося грядущим поколениям. Общество, в котором вы живете, — Великое Общество. Оно было мечтой бесчисленных поколений, было и нашей мечтой. Сознание того, что мы, ахуновцы, активно участвовали во всех этапах строительства этого общества, является основой нашей уверенности, что мы вырастили наших внуков, правнуков, которые достойны своих отцов, дедов и прадедов. Служите Родине милой, колыбели нового общества, любите и прославляйте ее на века! Принято на митинге ахуновцев, посвященном 50-летию Великого Октября. Замуровано в присутствии всех участников митинга, второго экземпляра нет.



7 ноября 1967 года».



Амир Харисов, сын ветерана войны, ныне глава администрации Ахуновского сельского поселения, говорит, что по случаю вскрытия письма съехались земляки со всей республики и даже из соседних регионов. Всем хотелось еще раз услышать текст того послания, свидетелями закладки которого они стали 50 лет назад.



— Мы не стали дожидаться седьмого ноября. Подумали, будет лучше, если соберемся в мае. Этот месяц благодаря Дню Победы стал самым главным в году. Присутствие ветеранов войны и тыла, уважаемых сельчан придало мероприятию особый смысл. К тому же было тепло, как тогда. Седьмого ноября 1967 года, помню, тоже стоял ясный, солнечный день. Мы на торжественной линейке были в одних рубашках, — рассказывает Амир Харисов.



Сельская администрация постаралась устроить настоящий праздник, чтобы он запомнился в первую очередь школьникам. Ахуновцы вновь заложили письмо, адресованное потомкам, завещав вскрыть его через 50 лет.



— Наш колхоз пять раз награждали переходящим знаменем — это память, символ самоотверженного труда односельчан. И наши дети должны знать, как трудились их деды и прадеды, — уверен сельский глава.



Полвека назад письмо потомкам закладывали ветераны Великой Отечественной Харис Мингажев и Ибрагим Музафаров, штурмовавшие Берлин. А нынче сын фронтовика Салават Мингажев и воин-интернационалист Адгам Зайнуллин обратились к тем, кто прочитает их послание в 2067 году.



В новом письме ахуновцы рассказали о сегодняшнем дне своего села, об успехах, о людях. Хотя колхоза-миллионера «Красный партизан», единственного в республике хозяйства, удостоенного ордена Отечественной войны, уже давно нет, ахуновцы и сегодня верны традициям своих предков. В селе насчитывается около двадцати фермерских хозяйств и около двадцати индивидуальных предпринимателей. Собравшимся на митинг ахуновцам были зачитаны оба письма. Быть может, через полвека уже никто не будет кисло ухмыляться из-за горечи от несбывшихся надежд…



Аниса ЯНБАЕВА.

Учалинский район.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА



До Луны не дотянулись



Большой фрагмент в послании ахуновцев связан с освоением космоса. И это неспроста. «Космическая гонка», соревнование космических технологий СССР и США, началась с запуском советского спутника и длилась почти двадцать лет, до середины семидесятых годов. В конце шестидесятых разыгрался один из самых напряженных и драматических ее эпизодов — «лунная гонка».

Несмотря на то, что советский приоритет по высадке человека на Луну был утвержден на бумаге в 1964 году и высадка планировалась на 68-й, советской космической отрасли катастрофически не везло. Умер Королев. Погиб Комаров, первый претендент на сложную лунную высадку. Разбился Гагарин. В 68-м взорвалась на старте ракета-носитель «Протон». Эти трагедии и множество мелких неприятностей обрушились на СССР в короткое время, не позволив добиться поставленных задач.



Чтобы вернуть утраченные позиции космического лидера, нужно было осуществить экстраординарный проект. Таким амбициозным и дерзким замыслом стал план размещения на Луне постоянно действующей базы с людьми. Это полностью затмило бы успех американцев. Кроме того, на Луне есть особое вещество, один из изотопов гелия, которого нет на Земле и который мог бы эффективно использоваться для создания особых термоядерных реакторов. И, наконец, лунная экспедиция позволила бы провести исследования в области планетологии, астрофизики, медицины и биологии, производства новых материалов и газов в лунных условиях.



Для реализации этой идеи должны были создать ракету-носитель сверхтяжелого класса под названием «Вулкан».



«Ракета-носитель «Вулкан» решала практически все проблемы пилотируемой транспортной операции полета на Марс. Он тогда был не так далек от нас», — писал в своих мемуарах главный конструктор разработки Борис Губанов.



Проект лунного городка был готов в мельчайших деталях. Это поселение даже было названо в честь одного из основоположников российской космонавтики и большого поклонника идеи освоения Луны Владимира Бармина — Барминград.



В дальнейшем специальная комиссия Академии наук постановила, что реализацию программы лунной лаборатории необходимо приостановить как минимум до начала следующего века. Этот перспективный проект был признан неподъемно затратным. Однако Борис Евсеевич Черток, сподвижник Королева и один из крупнейших деятелей космической промышленности СССР, вспоминает, что ситуация с финансированием стояла вовсе не так остро и освоение Луны было делом вполне реальным. Битва за лунную экспедицию продолжалась в кабинетах РАН и кулуарах правительственных учреждений еще много лет.



В чем же на самом деле была причина того, что СССР отказался от этой перспективной идеи? Почему один из лучших научных и промышленных проектов в истории человечества так и остался роскошной утопией? Возможно, когда-нибудь этот вопрос снова станет актуальным.