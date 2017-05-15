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«Когда помощь приходит в тяжелые минуты, то она оценивается совсем по-другому. За отношение, за уважение, за чувство локтя всегда вас благодарим. Знайте, что у вас в Крыму друзья, союзники, надежные партнеры, которые настроены на выстраивание конструктивных отношений», — не раз обращался Аксенов к главе Башкортостана, а в его лице и ко всем жителям республики, снова и снова подчеркивая важность той помощи, что оказала и оказывает Россия, в том числе и Башкирия, старому новому своему региону. Общий объем средств, направленных нашей республикой на оказание помощи Белогорскому району Крыма, превысил 400 млн рублей.
Но приезд в Башкортостан официальной делегации Крыма не просто визит вежливости. Между двумя регионами уже завязались деловые отношения, но до идеала еще далеко, а ведь республики могут быть друг другу интересны и полезны. Это показало обсуждение перспективных совместных проектов в экономике, культуре и социальной сфере.
В качестве ключевых точек роста определены промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт, курортно-туристическая сфера. Для агропромышленного комплекса наиболее перспективными для инвесторов, по словам Мельникова, являются молочное и мясное производство, поскольку в этой части регион пока не обеспечивает даже своих потребностей, не говоря уже о миллионах ежегодно приезжающих туристов.
Опубликовано: 23.05.17 (09:59) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
«Когда помощь приходит в тяжелые минуты, то она оценивается совсем по-другому. За отношение, за уважение, за чувство локтя всегда вас благодарим. Знайте, что у вас в Крыму друзья, союзники, надежные партнеры, которые настроены на выстраивание конструктивных отношений», — не раз обращался Аксенов к главе Башкортостана, а в его лице и ко всем жителям республики, снова и снова подчеркивая важность той помощи, что оказала и оказывает Россия, в том числе и Башкирия, старому новому своему региону. Общий объем средств, направленных нашей республикой на оказание помощи Белогорскому району Крыма, превысил 400 млн рублей.
Но приезд в Башкортостан официальной делегации Крыма не просто визит вежливости. Между двумя регионами уже завязались деловые отношения, но до идеала еще далеко, а ведь республики могут быть друг другу интересны и полезны. Это показало обсуждение перспективных совместных проектов в экономике, культуре и социальной сфере.
В качестве ключевых точек роста определены промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт, курортно-туристическая сфера. Для агропромышленного комплекса наиболее перспективными для инвесторов, по словам Мельникова, являются молочное и мясное производство, поскольку в этой части регион пока не обеспечивает даже своих потребностей, не говоря уже о миллионах ежегодно приезжающих туристов.
Опубликовано: 23.05.17 (09:59) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
23.05.17 15:05
Башкирия станет первым регионом по испытанию системы контроля за полетами беспилотников
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AHOHC
AHOHC
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
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прохожий 2017-04-30 13:01:58
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Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
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