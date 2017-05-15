«Когда помощь приходит в тяжелые минуты, то она оценивается совсем по-другому. За отношение, за уважение, за чувство локтя всегда вас благодарим. Знайте, что у вас в Крыму друзья, союзники, надежные партнеры, которые настроены на выстраивание конструктивных отношений», — не раз обращался Аксенов к главе Башкортостана, а в его лице и ко всем жителям республики, снова и снова подчеркивая важность той помощи, что оказала и оказывает Россия, в том числе и Башкирия, старому новому своему региону. Общий объем средств, направленных нашей республикой на оказание помощи Белогорскому району Крыма, превысил 400 млн рублей.

Но приезд в Башкортостан официальной делегации Крыма не просто визит вежливости. Между двумя регионами уже завязались деловые отношения, но до идеала еще далеко, а ведь республики могут быть друг другу интересны и полезны. Это показало обсуждение перспективных совместных проектов в экономике, культуре и социальной сфере.



Экономика Крыма имеет «высокий потенциал для роста», «в том числе и из-за эффекта нулевой базы», — пояснил министр экономического развития РК Андрей Мельников. Поэтому основной задачей для республики является «создание благоприятного инвестклимата, прежде всего за счет режима свободной экономической зоны и специальной программы поддержки инвестпроектов». Она предусматривает предоставление на особых условиях земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в региональной собственности.

В качестве ключевых точек роста определены промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт, курортно-туристическая сфера. Для агропромышленного комплекса наиболее перспективными для инвесторов, по словам Мельникова, являются молочное и мясное производство, поскольку в этой части регион пока не обеспечивает даже своих потребностей, не говоря уже о миллионах ежегодно приезжающих туристов.



Министр экономразвития РБ Сергей Новиков в свою очередь сообщил, что в республике для инвесторов сформировано 11 индустриальных парков, подготовлено порядка 850 инвестиционных площадок. Правительством Башкирии также предусмотрены налоговые льготы для инвесторов, субсидирование процентной ставки по кредитам, создание инфраструктуры, предоставление земельных участков без проведения торгов. Министр отметил, что республика готова поставлять в Крым автобусы, сельхозтехнику, продукцию деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности. Башкортостану же с точки зрения товарооборота интересна агропромышленная продукция Крыма. Перспективным представляется создание совместных предприятий по переработке сельхозсырья, утилизации твердых бытовых отходов и организации туризма.



Главы регионов подписали план мероприятий по реализации соглашения между двумя правительствами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2017 — 2019 годы.



«С Республикой Крым Башкирия была практически с первых дней ее возвращения в Россию, оперативно оказывала поддержку по всем направлениям», — напомнил Рустэм Хамитов. —В 2014 — 2015 годах наша республика помогла Белогорскому району отремонтировать много объектов городского хозяйства — больницы, школы, дома культуры, передала сельхозтехнику. Сегодня важно, что растет взаимный товарооборот. По итогам прошлого года он увеличился почти в три раза по сравнению с 2014 годом и достиг трех миллиардов рублей». По мнению Р. Хамитова, «пока это относительно небольшой объем, но в целом он показывает огромный потенциал для развития торгово-экономических связей». «Мы рассматриваем Крым в качестве надежного друга, важного, перспективного партнера. Высоко ценим открытость и добрый настрой руководства Республики Крым на развитие двусторонних отношений по многим направлениям», — еще раз подчеркнул глава Башкирии. «На самом деле у нас очень широкие перспективы сотрудничества», — подтвердил его слова и гость, выразив уверенность, что визит завершится результативно.



Во время общения с Рустэмом Хамитовым Сергей Аксенов вдруг сделал неожиданное признание:«Уфа для меня почти родной город, здесь в Уфимском авиационном институте училась моя мама, окончила его с отличием в 1976 году. Родители мамы познакомились в Уфе в военном госпитале. Так что с Уфой меня связывают прямые родственные отношения». Эти слова как бы закрепили родственными узами сложившиеся деловые отношения двух регионов.