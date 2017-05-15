Зимой сельхозпроизводители не могли нарадоваться хорошим закупочным ценам на молоко. Продавая его по 25 — 27 рублей за литр, многие получали рентабельность в 20 процентов и выше. Таким образом, продукция ферм позволила большинству аграриев с лихвой компенсировать падение цен на зерно, признают эксперты. В регионе есть хозяйства, которые в день реализуют по 20 и более тонн молока. А это не менее полумиллиона рублей дохода, из которых 100 тысяч — чистая прибыль.

Дефицит удержит цену



Понятно, что ситуация на рынке молока всегда была нестабильной. И закупочные цены летом, в пик надоев, падали вдвое в сравнении с зимними.



— И в этом году к концу весны цены упали до 21 — 23 рублей за литр, — говорит председатель Молочного союза Башкортостана Ильдар Файзуллин. — Но это в среднем на три рубля выше прошлогоднего. По-видимому, обрушения молочных котировок уже не будет. Дефицит молока в России никуда не делся. И кратковременный весенне-летний рост производства большого влияния на цены оказать уже не может.



Эксперты признают, что еще большую стабильность в этот вопрос внесли бы обещанные федеральной властью молочные интервенции. Уже второй год кряду их обещают в конце мая, но так и не начинают….



Не ради цифр



В том, что мы молочная республика, никто не сомневается. Коров у нас точно пока больше всех. По крайней мере, по стат­отчетам. Однако останавливаться на достигнутом никто не собирается. Эффективности многим фермам не хватает, признают в минсельхозе. Ведь надои на корову в республике пока невысокие — четыре тысячи кило с хвостиком за год. А надо минимум шесть или семь тысяч. Чтобы на переработку с ферм поступало не 700 тысяч тонн молока за год, как сейчас, а 900. Такую цель поставила нашим аграриям Стратегия развития АПК до 2020 года.



Это не просто цифры. «Это деньги, причем хорошие», — признают бывалые сельхозпроизводители. При хороших и, что важно, растущих каждый год надоях можно рассчитывать не только на солидную прибыль от проданного молока, но и неплохую господдержку, утверждают они.



В этом году дела в молочном производстве идут неплохо. Как отмечают в минсельхозе республики, рост производства к уровню прошлого года в хозяйствах и у фермеров отмечен в 36 районах. Средний надой на корову в хозяйствах за четыре месяца составил 1 тыс. 583 кг. Это выше уровня прошлого года на восемь процентов. Сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства в первом квартале произвели 216 тыс. тонн молока — рост на полтора процента к уровню прошлого года. Это не так много, но, по мнению экспертов, для глобальных изменений в отрасли требуется время.



Купить и отбить



Вознамерившись повысить продуктивность дойного стада, в сельхозпредприятии «Артемида» Кармаскалинского района пошли кратчайшим путем.



— У нас, конечно, и без того неплохие удои, гораздо выше средних по региону, — говорит гендиректор предприятия Игорь Катеринчук. — Но сейчас молоко в цене, и нужно этим воспользоваться. Поэтому мы решили купить партию племенных нетелей голштинской породы в Калининградской области, 200 голов уже привезли. Они отелились, и средний удой по первой лактации составляет 8 — 8,5 тысячи килограммов. По зоотехническим канонам, он будет расти еще несколько лет. В ближайшее время планируем купить там же еще 250 — 300 нетелей.



Стоят, кстати, эти животные недешево, более 160 тыс. рублей каждая. Но, по словам гендиректора, затраты оправданы. Ведь отбирали самых лучших. По специальному индексу. Учитывали многое: кроме высокой продуктивности, скорость молокоотдачи, устойчивость к болезням. Потому использовать голштинских коров здесь планируют долго и интенсивно, чтобы те с лихвой отбили затраченные на них деньги.

Год за годом своим ходом



Понятно, что далеко не все готовы пойти на такие затраты, как в «Артемиде». И собственных средств не хватит, и кредитов таких не дадут. Поэтому и идут другим путем, который, конечно, длиннее, но от этого не менее эффективен. Иначе говоря, ведут скрупулезную селекционно-племенную работу, постепенно улучшая продуктивность имеющихся животных.



— Здесь нельзя обойтись без стопроцентного искусственного осеменения, — говорит гендиректор госпредприятия «Башплемсервис» Ильгиз Байбулатов. — Это самый верный способ улучшить качество дойного гурта. Только кроме грамотного проведения самой процедуры важно еще не ошибиться при покупке семени племенных быков.



В последние годы в стране объявилось много фирм, продающих семя быков со всех концов мира, утверждает эксперт. Но нужно понимать, что первые результаты будут получены не ранее чем через четыре года, когда теленок вырастет, станет коровой и начнет давать молоко. А где будет к этому времени фирма с другого конца страны? Может случиться так, что предъявлять претензии будет некому. Поэтому самый верный способ — обратиться к услугам республиканских племпредприятий, реализующих семя быков с продуктивностью матерей до 15 тыс. литров (одно из них — «Башплемсервис»).



Хорошие примеры успешного применения семени импортных быков у нас есть, считает Ильгиз Байбулатов. В хозяйстве «Герой» Чекмагушевскоо района используют семя голштинских животных из США с 2011 года. За это время продуктивность коров в сельхозпредприятии повысилась с 5,5 тыс. килограммов до 7,7 тысячи. Ведется работа в хозяйстве «Победа» Янаульского района и многих других, констатирует специалист.



Если же брать ситуацию по районам, то эксперты называют безусловными лидерами Баймакский и Аургазинский районы, где есть полный охват искусственным осеменением в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах. А в личных подворьях он превысил 50 процентов.



К слову, в среднем по республике охват искусственным осеменением пока меньше половины.