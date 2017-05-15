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Говоря в прошлый раз о том, что рынок давно занят поиском негативной истории для начала своего снижения, в пример приводили мы Северную Корею и Дальний Восток. До них речь шла о Франции и Евросоюзе.А сколько за последние годы в этом плане было «надежд» на Россию, теперь даже и не упомню. Однако ничто и никто не сравнится с Дональдом Трампом — онвновь становится самым действенным и эффективным раздражителем для рынков.
В начале недели СМИ сообщили о передаче американским президентом секретных материалов российскому министру иностранных дел Лаврову. И якобы это ставит под угрозу жизнь агентов, работающих в тылу Исламского государства (террористической группировки, запрещенной на территории России — ред.). Ни отрицание факта в Белом доме, ни удивление наших официальных лиц на подобные заявления журналистовпанику на глобальных рынках остановить не смогли.
Ведь на горизонте замаячило страшное слово «импичмент».
К тому же следом прошла информация о давлении, оказываемом Трампом на бывшего руководителя ФБР, главная цель которой — прекращение расследования против его советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Об импичменте заговорили не только на страницах изданий демократических, но теперь уже и республиканских.
И хотя ближе к концу недели стала понятна недоказуемость обвинений из-за отсутствия каких-либо документальных подтверждений, американский доллар, как и ведущие биржевые индексы США, заметно просели.
Дровишек в разгорающийся огонь подкинула и ЮжнаяАмерика. В Бразилии действующего президента обвинили в подкупе экс-спикера нижней палаты парламента, дабы тот не оглашал компрометирующие факты отставки предыдущего президента страны ДилмыРуссефф. Документальных подтверждений им не нашлось и здесь, что, впрочем, не спасло «корректирующийся» на 20% индекс бразильской биржи и на 10% — бразильский реал.
Разумеется, политическая игра на таком уровне всегда затрагивает глобальные интересы, а значит, все валюты и рынки. Не обошла волна стороною и Россию.
Единственное, что удержало нас от панических распродаж, цена нефти: котировки Brent выше 53 долларов за баррель — заслуга совместного заявления России и Саудовской Аравии о необходимости продления на девять месяцев существующего ограничения добычи.
Между тем рубль всю неделю слабел, опускаясь ниже 58 в паре с долларом, чему способствовала и риторика минфина, чей глава Антон Силуанов не нашел лучшего времени сообщить об «исчерпании в этом году резервного фонда и начала использования средств Фонда национального благосостояния».
Хорошая новость в том, что дефицит оптимистов в России на картину происходящего не сильно влияет. Так Международный валютный фонд (МВФ), оценив со стороны деятельность банковской сферы, и прибавив к тому растущие цены на нефть, изменил прогноз российского ВВП в сторону улучшения: 1,4% против 1,1% ранее. По словам экспертов МВФ, отечественной экономике, благодаря действиям правительства и накопленной в тучные годы «подушке безопасности», удалось, наконец, выйти из двухлетней рецессии.И устойчивый экономический рост теперь лишь вопрос времени.
Хотелось бы верить.
Опубликовано: 23.05.17 (09:45) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Говоря в прошлый раз о том, что рынок давно занят поиском негативной истории для начала своего снижения, в пример приводили мы Северную Корею и Дальний Восток. До них речь шла о Франции и Евросоюзе.А сколько за последние годы в этом плане было «надежд» на Россию, теперь даже и не упомню. Однако ничто и никто не сравнится с Дональдом Трампом — онвновь становится самым действенным и эффективным раздражителем для рынков.
В начале недели СМИ сообщили о передаче американским президентом секретных материалов российскому министру иностранных дел Лаврову. И якобы это ставит под угрозу жизнь агентов, работающих в тылу Исламского государства (террористической группировки, запрещенной на территории России — ред.). Ни отрицание факта в Белом доме, ни удивление наших официальных лиц на подобные заявления журналистовпанику на глобальных рынках остановить не смогли.
Ведь на горизонте замаячило страшное слово «импичмент».
К тому же следом прошла информация о давлении, оказываемом Трампом на бывшего руководителя ФБР, главная цель которой — прекращение расследования против его советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Об импичменте заговорили не только на страницах изданий демократических, но теперь уже и республиканских.
И хотя ближе к концу недели стала понятна недоказуемость обвинений из-за отсутствия каких-либо документальных подтверждений, американский доллар, как и ведущие биржевые индексы США, заметно просели.
Дровишек в разгорающийся огонь подкинула и ЮжнаяАмерика. В Бразилии действующего президента обвинили в подкупе экс-спикера нижней палаты парламента, дабы тот не оглашал компрометирующие факты отставки предыдущего президента страны ДилмыРуссефф. Документальных подтверждений им не нашлось и здесь, что, впрочем, не спасло «корректирующийся» на 20% индекс бразильской биржи и на 10% — бразильский реал.
Разумеется, политическая игра на таком уровне всегда затрагивает глобальные интересы, а значит, все валюты и рынки. Не обошла волна стороною и Россию.
Единственное, что удержало нас от панических распродаж, цена нефти: котировки Brent выше 53 долларов за баррель — заслуга совместного заявления России и Саудовской Аравии о необходимости продления на девять месяцев существующего ограничения добычи.
Между тем рубль всю неделю слабел, опускаясь ниже 58 в паре с долларом, чему способствовала и риторика минфина, чей глава Антон Силуанов не нашел лучшего времени сообщить об «исчерпании в этом году резервного фонда и начала использования средств Фонда национального благосостояния».
Хорошая новость в том, что дефицит оптимистов в России на картину происходящего не сильно влияет. Так Международный валютный фонд (МВФ), оценив со стороны деятельность банковской сферы, и прибавив к тому растущие цены на нефть, изменил прогноз российского ВВП в сторону улучшения: 1,4% против 1,1% ранее. По словам экспертов МВФ, отечественной экономике, благодаря действиям правительства и накопленной в тучные годы «подушке безопасности», удалось, наконец, выйти из двухлетней рецессии.И устойчивый экономический рост теперь лишь вопрос времени.
Хотелось бы верить.
Опубликовано: 23.05.17 (09:45) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
23.05.17 15:05
Башкирия станет первым регионом по испытанию системы контроля за полетами беспилотников
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AHOHC
AHOHC
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
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