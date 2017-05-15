Говоря в прошлый раз о том, что рынок давно занят поиском негативной истории для начала своего снижения, в пример приводили мы Северную Корею и Дальний Восток. До них речь шла о Франции и Евросоюзе.А сколько за последние годы в этом плане было «надежд» на Россию, теперь даже и не упомню. Однако ничто и никто не сравнится с Дональдом Трампом — онвновь становится самым действенным и эффективным раздражителем для рынков.

В начале недели СМИ сообщили о передаче американским президентом секретных материалов российскому министру иностранных дел Лаврову. И якобы это ставит под угрозу жизнь агентов, работающих в тылу Исламского государства (террористической группировки, запрещенной на территории России — ред.). Ни отрицание факта в Белом доме, ни удивление наших официальных лиц на подобные заявления журналистовпанику на глобальных рынках остановить не смогли.

Ведь на горизонте замаячило страшное слово «импичмент».

К тому же следом прошла информация о давлении, оказываемом Трампом на бывшего руководителя ФБР, главная цель которой — прекращение расследования против его советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Об импичменте заговорили не только на страницах изданий демократических, но теперь уже и республиканских.

И хотя ближе к концу недели стала понятна недоказуемость обвинений из-за отсутствия каких-либо документальных подтверждений, американский доллар, как и ведущие биржевые индексы США, заметно просели.

Дровишек в разгорающийся огонь подкинула и ЮжнаяАмерика. В Бразилии действующего президента обвинили в подкупе экс-спикера нижней палаты парламента, дабы тот не оглашал компрометирующие факты отставки предыдущего президента страны ДилмыРуссефф. Документальных подтверждений им не нашлось и здесь, что, впрочем, не спасло «корректирующийся» на 20% индекс бразильской биржи и на 10% — бразильский реал.

Разумеется, политическая игра на таком уровне всегда затрагивает глобальные интересы, а значит, все валюты и рынки. Не обошла волна стороною и Россию.

Единственное, что удержало нас от панических распродаж, цена нефти: котировки Brent выше 53 долларов за баррель — заслуга совместного заявления России и Саудовской Аравии о необходимости продления на девять месяцев существующего ограничения добычи.

Между тем рубль всю неделю слабел, опускаясь ниже 58 в паре с долларом, чему способствовала и риторика минфина, чей глава Антон Силуанов не нашел лучшего времени сообщить об «исчерпании в этом году резервного фонда и начала использования средств Фонда национального благосостояния».

Хорошая новость в том, что дефицит оптимистов в России на картину происходящего не сильно влияет. Так Международный валютный фонд (МВФ), оценив со стороны деятельность банковской сферы, и прибавив к тому растущие цены на нефть, изменил прогноз российского ВВП в сторону улучшения: 1,4% против 1,1% ранее. По словам экспертов МВФ, отечественной экономике, благодаря действиям правительства и накопленной в тучные годы «подушке безопасности», удалось, наконец, выйти из двухлетней рецессии.И устойчивый экономический рост теперь лишь вопрос времени.

Хотелось бы верить.