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НОВОСТИ
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Говорят, что танец — тайный язык души. Чтобы «поговорить» со зрителем на этом языке, в Уфу приезжают прославленные артисты России и зарубежья. С 23 мая по 2 июня в столице республики пройдет XXI Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, посвященный 90-летию народного артиста СССР Юрия Григоровича.
Престижный творческий форум, со сложившимися традициями, известный за пределами республики — всегда праздник, пропустить который не след, особенно если учесть, что впереди лето, как правило, не богатое культурными событиями.
Вячеслав САМОДУРОВ,
— Мне захотелось немного сбить пафос, свойственный постановкам этого балета, вынуть историю из контекста времени и даже контекста пространства — так я пришел к мысли о том, что это должна быть репетиция в театре «Глобус».
Энтони МАКИЛУЭЙН,
— Мне хотелось создать жуткое впечатление, что сцена вот-вот рухнет. Думается, это отличная аллегория, говорящая о том, что семьи Монтекки и Капулетти не так уж прочны, стабильны и влиятельны, как они сами о себе думают. И даже для таких людей мир может развалиться на части, и довольно быстро.
Павел КЛИНИЧЕВ,
— История Ромео и Джульетты, воспетая многими художниками, притягивает всех, кто хочет хотя бы на мгновение погрузиться в мир страстей и безумия подлинной любви.
К слову
Опубликовано: 19.05.17 (10:28) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
Говорят, что танец — тайный язык души. Чтобы «поговорить» со зрителем на этом языке, в Уфу приезжают прославленные артисты России и зарубежья. С 23 мая по 2 июня в столице республики пройдет XXI Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, посвященный 90-летию народного артиста СССР Юрия Григоровича.
Престижный творческий форум, со сложившимися традициями, известный за пределами республики — всегда праздник, пропустить который не след, особенно если учесть, что впереди лето, как правило, не богатое культурными событиями.
Вячеслав САМОДУРОВ,
— Мне захотелось немного сбить пафос, свойственный постановкам этого балета, вынуть историю из контекста времени и даже контекста пространства — так я пришел к мысли о том, что это должна быть репетиция в театре «Глобус».
Энтони МАКИЛУЭЙН,
— Мне хотелось создать жуткое впечатление, что сцена вот-вот рухнет. Думается, это отличная аллегория, говорящая о том, что семьи Монтекки и Капулетти не так уж прочны, стабильны и влиятельны, как они сами о себе думают. И даже для таких людей мир может развалиться на части, и довольно быстро.
Павел КЛИНИЧЕВ,
— История Ромео и Джульетты, воспетая многими художниками, притягивает всех, кто хочет хотя бы на мгновение погрузиться в мир страстей и безумия подлинной любви.
К слову
Опубликовано: 19.05.17 (10:28) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
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Елена 2017-04-23 00:37:37
НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35