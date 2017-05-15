|
|
НОВОСТИ
|
Вместе с учащимися средних музыкальных учебных заведений в старших возрастных категориях номинации «Высшие учебные заведения» приняли участие двадцать студентов кафедры общего курса фортепиано УГИИ, семь из которых представляли класс кандидата педагогических наук, лауреата международных конкурсов Риммы Фаатовны Сиразетдиновой. Они исполнили произведения башкирских композиторов Х. Заимова, Р. Касимова, Р. Хасанова, а также сочинения Ф. Бера, Д. Крамера, М. Музафарова, А. Полонского, С. Прокофьева и П. Чайковского.
Опубликовано: 19.05.17 (10:28) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
Вместе с учащимися средних музыкальных учебных заведений в старших возрастных категориях номинации «Высшие учебные заведения» приняли участие двадцать студентов кафедры общего курса фортепиано УГИИ, семь из которых представляли класс кандидата педагогических наук, лауреата международных конкурсов Риммы Фаатовны Сиразетдиновой. Они исполнили произведения башкирских композиторов Х. Заимова, Р. Касимова, Р. Хасанова, а также сочинения Ф. Бера, Д. Крамера, М. Музафарова, А. Полонского, С. Прокофьева и П. Чайковского.
Опубликовано: 19.05.17 (10:28) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
На карту весеннего половодья нанесены первые подтопленные участки Уфы
Сергей Л. 2017-04-26 19:40:01
В Уфе медики начали расследование массового отравления в детском саду
Татьяна 2017-04-25 16:01:56
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 20:46:54
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
прохожий 2017-04-23 16:24:43
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 00:37:37
НОВОСТИ
|
AHOHC
AHOHC
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35