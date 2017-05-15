Первый Республиканский конкурс-фестиваль по курсу общего фортепиано, посвященный 100-летнему юбилею первого ректора УГИИ Загира Гариповича Исмагилова, состоялся в Уфимском государственном институте искусств.

Вместе с учащимися средних музыкальных учебных заведений в старших возрастных категориях номинации «Высшие учебные заведения» приняли участие двадцать студентов кафедры общего курса фортепиано УГИИ, семь из которых представляли класс кандидата педагогических наук, лауреата международных конкурсов Риммы Фаатовны Сиразетдиновой. Они исполнили произведения башкирских композиторов Х. Заимова, Р. Касимова, Р. Хасанова, а также сочинения Ф. Бера, Д. Крамера, М. Музафарова, А. Полонского, С. Прокофьева и П. Чайковского.



За виртуозное исполнение Концертного этюда Даниила Крамера «Вдохновение» и «Джаз-пьесы» Рима Хасанова Ирина Губайдуллина стала лауреатом первой степени. Три студента класса: Ксения Викторова, Альфред Кильдигулов и Эльвира Минибаева получили звание лауреатов третьей степени. Звание дипломантов конкурса были удостоены Шаура Алибаева, Гульназ Галимзянова и Чулпан Рафикова.



Педагог Римма Сиразетдинова была награждена Благодарственным письмом за подготовку лауреатов конкурса.