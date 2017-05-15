Иногда кажется, что окружающий нас мир, в том числе и материальный, живет своей тайной жизнью, имеет свою судьбу, историю, переживает миг славы и годы падения. Порой об этом просто забывают, как об одинокой старушке, которая многое могла бы рассказать, да кто же ее станет слушать? Но иногда счастливый случай поставит на пути чуткого человека, который увидит в запыленном хламе забытое сокровище, достанет, вытащит на свет божий, отмоет, и все ахнут: «Да как же мы это не замечали!».

Кости в сквере



Бирскому историческому музею, справившему столетний юбилей, на таких людей везло. А начиналось все в 1916 году. Одну из небольших комнаток при ремесленной школе выделили под общественный музей, который принимал посетителей два раза в неделю, в основном летом. Школы закрывались на каникулы, и чтобы праздношатающиеся юнцы не нарушали патриархальную тишину дореволюционного Бирска, их старались занять историей одного из самых старых городов Башкирии.



Те, кто так заботился о сохранении культуры, обычаев, традиций, даже догадываться не могли, что их привычный мир столь хрупок и вот-вот разлетится на куски, а спокойная жизнь с нехитрыми радостями, преходящими печалями покажется нескончаемым райским праздником. Скромная комнатка была забыта, бережно собранные экспонаты разбиты или разворованы. Бирск пережил две революции, Гражданскую войну. К 1926 году жизнь вроде вошла в свою колею. К чести тогдашних руководителей города, идея возрождения музея нашла у них поддержку. За экспонатами дело не стало: эти места древние люди облюбовали еще 200 столетий назад, а Бирское и Биктимировское городища вызывают у археологов блаженную улыбку и состояние научной эйфории.



Причина, по которой музей закрыли в начале 30-х годов, была будничной. Здание инородческой церкви, где хранились безмолвные свидетели истории, понадобилось под новую электростанцию, и покой бесценных экспонатов был потревожен: часть из них просто выбросили, часть забрала Уфа.



Вновь идея организации музея всплыла только в 1963 году, к юбилейной дате — 300-летию основания города. Городское начальство расщедрилось и под вновь собираемые раритеты отвело небольшую комнатку под крышей кинотеатра. Правда, остатки доисторических животных и уникальные наконечники для копий тогда никого особо не интересовали, и посетителей встречали в основном планшеты с фотографиями славных героев революции. А однажды директор кинотеатра решил и вовсе избавиться от ненужного, по его мнению, довеска. Кости зарыли в сквере, а многое опять-таки дружно растащили.



Многострадальный музей, который то возникал, то исчезал, возродился и получил-таки гордое звание Бирского городского краеведческого в 1990 году, а два года тому назад отпраздновал новоселье в здании, построенном щедрым спонсором — одной из крупнейших промышленных организаций республики. По словам директора Антона Антонова, случай практически беспрецендентный не только для республики, но и всей России.



Свадебная каланча



Как и сто лет назад, одни из самых активных посетителей — студенты и школьники. Они проходят сюда не только из интереса к славному прошлому. Наиболее энергичные относятся к музею как к весьма привлекательному, уютному месту для организации клубов: например, поэтического объединения «Седьмой маршрут», насчитывающего с десяток вдохновенных юношей и девушек.



Средний возраст — это, в основном, туристы, прослышавшие о любопытном музее в старом купеческом городке. «Как и вся Россия, мы озаботились вопросами туризма, — рассказывает А. Антонов, — а у нас есть что посмотреть: десять экскурсионных маршрутов тому подтверждение. «Бирск купеческий» — по особнякам, «Бирск религиозный», этномаршрут — в марийское село Бахтыбаево, в дендропарк «Берендей». Мы открыли сувенирную лавку — около 300 наименований на любой вкус и кошелек. Добро пожаловать и на пожарную каланчу с бравым пожарным начала прошлого века: обозреть Бирск с высоты птичьего полета. Кстати, поднимаются на нее не только детишки, но и влюбленные. Дам и господ серебряного возраста влекут сюда ностальгия и потребность в общении».



Как немец опозорился



Нынешние музеи уже не то место, где сидят суровые тетеньки с вязанием в руках и бдительно следят за посетителями, так и норовящими цапнуть неуклюжими руками ценный экспонат. Чего-чего, а интерактива в Бирске хватает. Мастера-ремесленники любого научат и из глины что-нибудь слепить, и из рогозы сплести. «Прописавшиеся» здесь члены клуба «Бирские стрельцы» пользуются не меньшей популярностью, чем знаменитые киноартисты, только в отличие от последних руками себя трогать позволяют: алебарды там, пояса, кафтаны.



В работе музея активно участвуют и сами биряне. Останки древних животных поставляются сюда исправно. В прошлом году бульдозерист на затоне нашел кость мамонта. Рыбак из деревни Имашево, копая червей, наткнулся на древний клад. Эколог Валерий Киселев — знаток и поставщик окаменелых водорослей.



Одно из главных «действующих лиц» — трактирный 40-литровый самовар. Его нашел бывший директор музея Владимир Шулепов. Ценный экспонат стоял где-то в деревенской бане, в нем грели воду. Прослышав о таком варварском использовании дорогого свидетеля прошлого, Шулепов раздобыл котел и поменял его на блестящего красавца. Вообще, самовары — особая гордость Антонова. Про тульские известно всем. А, как оказалось, не менее ценны и бирские, купцов Шляхтиных. Более таких в Башкирии нет.



В 90-е годы в фонде музея приютился граммофон. Произведен в Англии фирмой «Монарх» в 1912 году. Тогда он стоил целое состояние. Ныне играет бодро и возраста своего не признает — благодаря реставратору из Уфы Александру. Патефонов-то в России много, а граммофонов, поди, мало, с гордостью уточняет Антонов.



Стул из уфимской управы, на котором, по легенде, восседал судья — реликвия семьи Кырчиковых, предок которых мебель национализировал и потомкам завещал. Стул сыграл роль музы, вдохновив нынешнего владельца Андрея вырезать кресло-качалку, обозревая которую, опозорился немец, посетивший музей в прошлом году. Забугорный гость долго вокруг нее бродил и вынес вердикт: «Шестнадцатого века вещь, но отреставрирована плохо». А креслу всего-то пяток годков.



Трогать разрешается



Беда маленьких музеев в том, что, заглянув сюда два-три раза, на четвертый уже не придут, разве что приведут детей и внуков. Потому так важны сменные вернисажи. Выставки в музее на год вперед расписаны, уточняет Антонов. Работа идет по принципу сарафанного радио: если выставился один мастер, непременно другого за собой приведет. И не только из Бирска — из районов, деревень, поселков.



Компьютерные копии мировых шедевров исправно поставляет Собор русских РБ, Соликамский музей познакомил с произведениями Михаила Потапова, грезящего Древним Египтом. Кстати, тут Бирск Уфу обскакал и Потаповым полюбовался первый. Челябинский музей порадовал интерактивной выставкой музыкальных инструментов. Ее презентовал Кабир Ямилов, умеющий играть на ста с лишним инструментах, что он с успехом и продемонстрировал. И другим поиграть давал.



В этом году музей и вовсе отличился: две экспозиции отправил в путешествие по республике. Это фотовыставка Анатолия Обухова «Бирские достопримечательности» и вернисаж авангардистки Любови Поповой, открывшийся в Национальном музее РБ. Попова — художница, имеющая мировую известность. Виды Бирска в ее исполнении оцениваются под миллион долларов.



Некоторые думают: в музеях смотреть нечего, это прах истории, а все, что нужно, найду в интернете. «Никакой сайт не заменит живого общения с экскурсоводом, и никакому компьютеру не задать вопрос, который возникает только при виде экспоната, который можно осмотреть со всех сторон, а то и потрогать, — считает Антонов. — Хотя мы идем в тренде: имеем свой сайт, страницу в соцсетях. Но для нас это не более чем реклама».

Цифры и факты

В фондах музея более 15 тыс. экспонатов.

В выставочном зале в год организуется около 20 экспозиций.

Музей располагает еще семью залами: археологии и палеозоологии (на территории района около 70 памятников археологии), купеческого быта, этнографии, основания города, революции и первых лет советской власти — три раза город в то неспокойное время переходил из рук в руки; есть зал Великой Отечественной войны — более 20 тысяч бирян ушли на защиту Родины; последний зал планируется посвятить недавнему советскому прошлому.

В музее шесть сотрудников: двое — с двумя высшими образованиями.

Персоны



Руслан ХАМИДУЛЛИН,

председатель военно-исторического клуба «Бирские стрельцы»

Клуб — под его началом более двадцати человек — существует около двух лет, но уже востребован российскими реконструкторскими организациями. Например, в начале этого лета «Стрельцов» поджидают в Москве на фестивале «Времена и эпохи». Позади форум в Липецкой области, на котором особый фурор произвела «стрелецкая жена» Тансылу, поскольку башкирских костюмов в Липецке доселе не наблюдалось. Клуб привечает любителей не только старины, но и этнографии. В середине лета состоится не менее эпохальное событие — фестиваль «Река времени», уже получивший статус межрегионального.



Роза ГАРИФУЛЛИНА,

руководитель бирского центра ткачества «Шелковый путь» при музее

Росла в кочевой семье военных. Работала в Бирском пединституте. На пенсии заскучала. Вспомнилось, что всю жизнь умела ткать — бабушка ремеслом этим до ста лет занималась. Когда Антон Андреевич озаботился судьбой музейного ткацкого станка, умения свои припомнила и решила, что грех не поделиться ими с молодежью. Сейчас в центре около тридцати мастериц, двадцать станков и пятьдесят шесть техник ремесла. Полюбоваться изделиями бирских умелиц как раз сейчас можно в Уфе на выставке «Орнамент. Символ. Знак». А мастерицы студенческого возраста пишут на основе своего увлечения дипломные и курсовые работы. Так что планы Розы Вакиловны — придать центру статус научно-методического консультационного — не лишены основания.



Андрей КЫРЧИКОВ,

реставратор, резчик

Служил начальником караула пожарной части. В давние годы увлекся ткацкими станками, потому и взялся отреставрировать музейный экспонат. Станок, с которого два года назад начался «Шелковый путь», в музее уже лет сто обитает, а сколько долгожителю на самом деле, никто не знает. Сейчас работает как молодой. Специально Андрей ремеслу не учился, было, по его словам, просто интересно как мужчине разобраться, что да как. А где интерес — там и умение пробуждается. Плюс «чокнутость» на истории, вспоминает он. Хотел пойти учиться на историка — родители не пустили: мечтали видеть сына продолжателем семейного дела — пчеловодства. Еще одно страстное увлечение Андрея — мотоциклы. Их он не реставрирует — собирает. Один купил за бутылку, другого спас от горькой участи металлолома. Сейчас в его коллекции пять ретромотоциклов середины прошлого века.



Райфа ШАБАЛИНА,

экскурсовод

Работает в музее шестнадцать лет. Обладает помимо высокопрофессиональных навыков особым даром находить творческий народ серебряного возраста и вдохновлять его на выставки и участие в мероприятиях. Уважает сарафанное радио и считает, что музей должен удивлять посетителей. С нетерпением ждет «Ночи музеев»: примет участие в организации Аллеи мастеров, концерте, для желающих испить чайку вскипятит знаменитый 40-литровый самовар и припасет баранки.

К слову



В Башкирии работает более тысячи музеев, 96 из них — в ведомстве минкультуры РБ. По количеству музеев республика занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа.