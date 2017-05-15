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НОВОСТИ
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Начало года в республике оказалось минусовым по демографии: на свет появились 12 тыс. 140 младенцев, а умерли за это же время 13 тыс. 268 человек. Естественная убыль населения составила 1 тыс. 128 человек, сообщает Башкортостанстат.
В минувшем году, напомним, ситуация была другой: за аналогичный период детей родилось намного больше — 13 тыс. 610 человек, а ушедших из жизни было меньше — 13 тыс. 158 человек. Естественный прирост составлял 452 человека.
Со знаком минус нынче оказалась и миграция: число покинувших республику превысило количество прибывших на 1 тыс. 653 человека. Справедливости ради заметим: за аналогичный период минувшего года этот показатель был хуже: миграционная убыль составляла 2 тыс. 518 человек.
Наиболее благополучными по соотношению родившихся и умерших стали Бурзянский, Абзелиловский, Уфимский районы, а также города Бирск, Благовещенск, Нефтекамск. Во всех этих муниципалитетах отмечен естественный прирост. В аутсайдерах оказались Бураевский, Бакалинский, Стерлибашевский и некоторые другие сельские районы, где умерших оказалось значительно больше, чем родившихся.
Наиболее привлекательными для переезда стали граничащие со столицей Уфимский, Иглинский и Стерлитамакский районы, а также Уфа. Увы, из большинства муниципалитетов население в основном уезжало. Самый большой отток был из Стерлитамака и Салавата, а также Баймакского, Мелеузовского и Учалинского районов.
Естественный прирост
(на тысячу человек населения)
Лидеры…
Бурзянский район 3,7
Абзелиловский район 3,4
Бирск 2,9
Благовещенск 2,9
Нефтекамск 2,8
Уфимский район 2,7
…и аутсайдеры
Бураевский район -11,7
Бакалинский район -11,3
Стерлибашевский район -8,7
Краснокамский район -7,8
Куюргазинский район -7,6
Нуримановский район -7,6
Миграционный прирост
(человек)
Лидеры…
Уфимский район 809
Иглинский район 448
Уфа 361
Стерлитамакский район 203
Октябрьский 56
Ермекеевский район 49
…и аутсайдеры
Стерлитамак -358
Баймакский район -289
Салават -211
Мелеузовский район -182
Учалинский район -140
Аургазинский район -133
Опубликовано: 19.05.17 (10:28) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Начало года в республике оказалось минусовым по демографии: на свет появились 12 тыс. 140 младенцев, а умерли за это же время 13 тыс. 268 человек. Естественная убыль населения составила 1 тыс. 128 человек, сообщает Башкортостанстат.
В минувшем году, напомним, ситуация была другой: за аналогичный период детей родилось намного больше — 13 тыс. 610 человек, а ушедших из жизни было меньше — 13 тыс. 158 человек. Естественный прирост составлял 452 человека.
Со знаком минус нынче оказалась и миграция: число покинувших республику превысило количество прибывших на 1 тыс. 653 человека. Справедливости ради заметим: за аналогичный период минувшего года этот показатель был хуже: миграционная убыль составляла 2 тыс. 518 человек.
Наиболее благополучными по соотношению родившихся и умерших стали Бурзянский, Абзелиловский, Уфимский районы, а также города Бирск, Благовещенск, Нефтекамск. Во всех этих муниципалитетах отмечен естественный прирост. В аутсайдерах оказались Бураевский, Бакалинский, Стерлибашевский и некоторые другие сельские районы, где умерших оказалось значительно больше, чем родившихся.
Наиболее привлекательными для переезда стали граничащие со столицей Уфимский, Иглинский и Стерлитамакский районы, а также Уфа. Увы, из большинства муниципалитетов население в основном уезжало. Самый большой отток был из Стерлитамака и Салавата, а также Баймакского, Мелеузовского и Учалинского районов.
Естественный прирост
(на тысячу человек населения)
Лидеры…
Бурзянский район 3,7
Абзелиловский район 3,4
Бирск 2,9
Благовещенск 2,9
Нефтекамск 2,8
Уфимский район 2,7
…и аутсайдеры
Бураевский район -11,7
Бакалинский район -11,3
Стерлибашевский район -8,7
Краснокамский район -7,8
Куюргазинский район -7,6
Нуримановский район -7,6
Миграционный прирост
(человек)
Лидеры…
Уфимский район 809
Иглинский район 448
Уфа 361
Стерлитамакский район 203
Октябрьский 56
Ермекеевский район 49
…и аутсайдеры
Стерлитамак -358
Баймакский район -289
Салават -211
Мелеузовский район -182
Учалинский район -140
Аургазинский район -133
Опубликовано: 19.05.17 (10:28) Республика Башкортостан
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