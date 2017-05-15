За три месяца года республика «потеряла» почти 2,8 тысячи человек

Начало года в республике оказалось минусовым по демографии: на свет появились 12 тыс. 140 младенцев, а умерли за это же время 13 тыс. 268 человек. Естественная убыль населения составила 1 тыс. 128 человек, сообщает Башкортостанстат.

В минувшем году, напомним, ситуация была другой: за аналогичный период детей родилось намного больше — 13 тыс. 610 человек, а ушедших из жизни было меньше — 13 тыс. 158 человек. Естественный прирост составлял 452 человека.

Со знаком минус нынче оказалась и миграция: число покинувших республику превысило количество прибывших на 1 тыс. 653 человека. Справедливости ради заметим: за аналогичный период минувшего года этот показатель был хуже: миграционная убыль составляла 2 тыс. 518 человек.

Наиболее благополучными по соотношению родившихся и умерших стали Бурзянский, Абзелиловский, Уфимский районы, а также города Бирск, Благовещенск, Нефтекамск. Во всех этих муниципалитетах отмечен естественный прирост. В аутсайдерах оказались Бураевский, Бакалинский, Стерлибашевский и некоторые другие сельские районы, где умерших оказалось значительно больше, чем родившихся.

Наиболее привлекательными для переезда стали граничащие со столицей Уфимский, Иглинский и Стерлитамакский районы, а также Уфа. Увы, из большинства муниципалитетов население в основном уезжало. Самый большой отток был из Стерлитамака и Салавата, а также Баймакского, Мелеузовского и Учалинского районов.

Естественный прирост

(на тысячу человек населения)

Лидеры…

Бурзянский район 3,7

Абзелиловский район 3,4

Бирск 2,9

Благовещенск 2,9

Нефтекамск 2,8

Уфимский район 2,7

…и аутсайдеры

Бураевский район -11,7

Бакалинский район -11,3

Стерлибашевский район -8,7

Краснокамский район -7,8

Куюргазинский район -7,6

Нуримановский район -7,6

Миграционный прирост

(человек)

Лидеры…

Уфимский район 809

Иглинский район 448

Уфа 361

Стерлитамакский район 203

Октябрьский 56

Ермекеевский район 49

…и аутсайдеры

Стерлитамак -358

Баймакский район -289

Салават -211

Мелеузовский район -182

Учалинский район -140

Аургазинский район -133