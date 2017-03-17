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Кажется, что новое слово в истории игр — квест — возникло совсем недавно. Между тем у него уже появилась огромная армия сторонников, в основном смакующих возможность ощутить себя героями приключенческого фильма, но в реальности, а не уставившись в экран гаджета. Появилась и возмущенная толпа противников, на чью мельницу радостно льет воду та же пресса, с удовольствием выкладывая подробности несчастных случаев, произошедших с каким-либо любителем драйва.
Человек — существо стадное
Совет от Марата Яхина
Справка
Существует четыре вида игр в реальности Эскейп Рум: команду запирают в одной или нескольких комнатах с заданием найти способ выбраться до истечения часа. Игроки находят улики и решают загадки. Квест в реальности: выбираться из комнаты вовсе необязательно. Дверь наружу может быть открыта. Игрокам предлагается прожить определенную сюжетную линию: спасти одного персонажа или все человечество, изготовить эликсир молодости или философский камень. Перформанс: в игровом помещении кроме игроков присутствуют актеры, которые могут оказывать влияние на процесс. Экшн-игра: вам придется серьезно попотеть. Этот жанр предполагает работу не только головой, но и остальными частями тела. Пройти полосу препятствий с голливудскими декорациями. Прыгать на батуте, ползти по вентиляционным шахтам, убегать от мафии. Все это перемежается необходимостью быстро решать командные и логические задачи.
Мнения
— Мне нравится чувство сплоченности и командности в игре — это ценно и для старых друзей, и для вовлечения новых знакомых в компанию. Между прочим, это отличный способ представить друзьям своего молодого человека. Всегда интересно находиться в предвкушении — что же нас встретит на этот раз. Я хожу на квесты где-то раз в месяц — всем нужно немного волшебства. И потом это вызов. Получится ли в этот раз? А сможем ли без подсказок?
— Водил на квест сынишку. Подвал, четыре комнаты, где все и происходит. И одна на всех девушка, которая наблюдает за игроками по монитору. Поинтересовался, есть ли что-то вроде аварийной кнопки на случай ЧП? Вдруг кому-то станет плохо в закрытом помещении или прорвет канализацию, к примеру? Девушка успокоила: «Я же смотрю». Я, правда, не успокоился. Бывают же случаи, когда надо реагировать очень быстро. Наверное, это вопрос к организаторам. Но я пока поостерегся, находим с сыном другие развлечения.
Опубликовано: 17.03.17 (10:47) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Кажется, что новое слово в истории игр — квест — возникло совсем недавно. Между тем у него уже появилась огромная армия сторонников, в основном смакующих возможность ощутить себя героями приключенческого фильма, но в реальности, а не уставившись в экран гаджета. Появилась и возмущенная толпа противников, на чью мельницу радостно льет воду та же пресса, с удовольствием выкладывая подробности несчастных случаев, произошедших с каким-либо любителем драйва.
Человек — существо стадное
Совет от Марата Яхина
Справка
Существует четыре вида игр в реальности Эскейп Рум: команду запирают в одной или нескольких комнатах с заданием найти способ выбраться до истечения часа. Игроки находят улики и решают загадки. Квест в реальности: выбираться из комнаты вовсе необязательно. Дверь наружу может быть открыта. Игрокам предлагается прожить определенную сюжетную линию: спасти одного персонажа или все человечество, изготовить эликсир молодости или философский камень. Перформанс: в игровом помещении кроме игроков присутствуют актеры, которые могут оказывать влияние на процесс. Экшн-игра: вам придется серьезно попотеть. Этот жанр предполагает работу не только головой, но и остальными частями тела. Пройти полосу препятствий с голливудскими декорациями. Прыгать на батуте, ползти по вентиляционным шахтам, убегать от мафии. Все это перемежается необходимостью быстро решать командные и логические задачи.
Мнения
— Мне нравится чувство сплоченности и командности в игре — это ценно и для старых друзей, и для вовлечения новых знакомых в компанию. Между прочим, это отличный способ представить друзьям своего молодого человека. Всегда интересно находиться в предвкушении — что же нас встретит на этот раз. Я хожу на квесты где-то раз в месяц — всем нужно немного волшебства. И потом это вызов. Получится ли в этот раз? А сможем ли без подсказок?
— Водил на квест сынишку. Подвал, четыре комнаты, где все и происходит. И одна на всех девушка, которая наблюдает за игроками по монитору. Поинтересовался, есть ли что-то вроде аварийной кнопки на случай ЧП? Вдруг кому-то станет плохо в закрытом помещении или прорвет канализацию, к примеру? Девушка успокоила: «Я же смотрю». Я, правда, не успокоился. Бывают же случаи, когда надо реагировать очень быстро. Наверное, это вопрос к организаторам. Но я пока поостерегся, находим с сыном другие развлечения.
Опубликовано: 17.03.17 (10:47) Республика Башкортостан
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Прохожий 2017-03-16 13:15:46
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Андрей Ничков 2017-03-16 10:21:16
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