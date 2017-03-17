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НОВОСТИ
16.03.17 15:17
Житель Мелеуза приговорён к шести с половиной годам заключения за нападения на офисы микрозаймов
16.03.17 14:46
Александр Бабчин из Башкирии в составе сборной России выиграл чемпионат Европы среди полицейских
16.03.17 14:41
В Башкирии прокуратура потребовала выплатить 66 миллионов рублей задержанной зарплаты
16.03.17 14:24
В Уфе садоводческому товариществу из восьми человек незаконно передали в аренду 23 гектара земли
15.03.17 12:38
Рустэм Хамитов: башкирские предприятия адаптировались к новым условиям, но инвесторы «осторожничают»
15.03.17 11:40
В Белорецком районе перед судом предстанет обвиняемый, который пытался сжечь своего товарища
14.03.17 15:43
Жительница Салавата предстанет перед судом за незаконную организацию подпольного казино
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Одиннадцатиклассница Алина Нафикова из Новомурапталовской школы о картошке знает все. Ну или почти все. Уже три года она с подругами занимается настоящей научной работой — на пришкольном участке под руководством учителя биологии они выращивают картофель с использованием природосберегающих технологий. А еще занимаются селекцией — изучают, какой сорт лучше подходит не только для природных условий района, но и конкретно для огородов мурапталовцев. За эту работу Алина получила республиканские дипломы и сертификат.
Популярная еда — хлопотная культура
Куюргазинский район
Опубликовано: 17.03.17 (10:47) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Образование
Одиннадцатиклассница Алина Нафикова из Новомурапталовской школы о картошке знает все. Ну или почти все. Уже три года она с подругами занимается настоящей научной работой — на пришкольном участке под руководством учителя биологии они выращивают картофель с использованием природосберегающих технологий. А еще занимаются селекцией — изучают, какой сорт лучше подходит не только для природных условий района, но и конкретно для огородов мурапталовцев. За эту работу Алина получила республиканские дипломы и сертификат.
Популярная еда — хлопотная культура
Куюргазинский район
Опубликовано: 17.03.17 (10:47) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Образование
Лучший друг шаманов (Cоциум) 16.03.17 (11:02)
Клара 2017-03-17 01:16:59
Лучший друг шаманов (Cоциум) 16.03.17 (11:02)
Наталья 2017-03-16 23:04:58
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
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набладатель 2017-03-16 14:05:16
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Пупс 2017-03-16 13:27:32
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Прохожий 2017-03-16 13:15:46
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Андрей Ничков 2017-03-16 10:21:16
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-14 13:26:20
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
прохожий 2017-03-12 15:32:43
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
Лучший друг шаманов (Cоциум) 16.03.17 (11:02)
Клара 2017-03-17 01:16:59
Лучший друг шаманов (Cоциум) 16.03.17 (11:02)
Наталья 2017-03-16 23:04:58
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-16 14:22:17
Репрессированная по наследству (Cоциум) 16.03.17 (11:02)
набладатель 2017-03-16 14:05:16
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Пупс 2017-03-16 13:27:32
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Прохожий 2017-03-16 13:15:46
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Андрей Ничков 2017-03-16 10:21:16
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-14 13:26:20
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
прохожий 2017-03-12 15:32:43
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-11 22:56:28
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
прохожий 2017-03-10 14:29:14
Миллион ВИЧ-терзаний (Cоциум) 09.03.17 (10:20)
Farid Valitov 2017-03-09 12:13:13