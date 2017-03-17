В прошлом году сотрудники Федеральной службы судебных приставов РБ взыскали с должников более 11 миллиардов рублей, которые благополучно вернулись к своим адресатам — детям, жилищным организациям и поставщикам коммунальных услуг, банкам, муниципалитетам и государству. У приставов — целый арсенал законных мер принуждения к исполнению закона, однако цели покарать как можно больше провинившихся нет. Напротив, главная задача — по-хорошему объяснить должникам все последствия и добиться добровольного исполнения решений суда, не осложняя никому жизнь. Именно с этой ремарки начал беседу с корреспондентом «РБ» руководитель УФССП по РБ Ильнур МАХМУТОВ.

Недетские игры



— Ильнур Анварович, многие семьи волнует проблема алиментов, насколько успешно она решается?



— С одной стороны, количество разводов и, соответственно, решений по семейным вопросам увеличивается. С другой, алиментных дел, хоть и не намного, но все же становится меньше. Обычно за год их возбуждается 26 — 27 тысяч. А в прошлом году было 24 тысячи, что на тысячу меньше предыдущего периода. Это очень хорошая тенденция: люди становятся более совестливыми, учатся уважать закон и стараются не ставить себя в затруднительную ситуацию. Ведь рано или поздно возвращать долги придется, так лучше сделать это вовремя. У нас каждый четвертый задолжник после привлечения к административной ответственности начинает платить, даже если до этого у него не было постоянного заработка. Находят какие-то варианты, зачастую при участии судебных приставов, которые дают направления в центры занятости населения. Люди начинают работать и перечислять деньги на содержание своих детей.



— Какие виды наказания грозят злостным неплательщикам?



— Такого понятия, как «злостный алиментщик», сейчас нет, должником считается тот, кто не платит алименты более месяца, а за неуплату от двух и более месяцев подряд его уже можно наказывать. Меры для этого используются самые разные. Например, ограничиваем в управлении транспортным средством: права у должника не отбирают, но ездить нельзя. Попадешься — будешь наказан еще строже. В прошлом году, например, мы ограничили в управлении транспортом 3 тыс. 800 человек, из которых почти 600 все-таки выехали на дороги и были задержаны сотрудниками ГИБДД. В результате лишились прав, в некоторых случаях сроком до года, либо были направлены на обязательные работы на улицах населенных пунктов.



Активно практикуется огра-ничение выезда должников за границу, с лета 2016 года введены также обязательные общественные работы или арест на 10 — 15 суток. Только в этом году за двухмесячную задолженность по алиментам приставы уже наказали около 600 человек. Кстати, многие не знают о том, что если человек после административных мер взыскания не погасит долг в течение ближайших двух месяцев, он подлежит уголовной ответственности. Однако незнание закона, как известно, не освобождает от наказания. В республике возбуждено около 270 таких дел, по некоторым уже и обвинительные приговоры есть. Максимально можно получить до года колонии. Суды при вынесении решений учитывают многие факторы, в том числе искреннее раскаяние и готовность выплатить алименты.



— Что делать, если с алиментщика нечего взять?



— Есть такая проблема. Одни должники работают по серым схемам, имея минимальную зарплату, другие ведут асоциальный образ жизни, не хотят или не могут трудоустроиться. В каждом конкретном случае используем свой алгоритм действий. Например, неофициально работающего таксиста можно ограничить в правах на управление автомобилем. Он лишится возможности зарабатывать в конверте и будет вынужден искать легальные варианты. После появления белой зарплаты и уплаты алиментов установленное ограничение с него снимают. Почти в каждом пятом случае после применения подобного наказания должники находят официальную работу. При этом мирно договариваются со своими вторыми половинками о выплате алиментов, а некоторые (не без участия судебных приставов) даже в семьи возвращаются. И это самый лучший результат нашей работы.



Как можно быстрее погасить долг — в интересах самого алиментщика. Ведь после этого его убирают из банка данных исполнительных производств, находящегося в открытом доступе и активно используемого работодателями и кредитными учреждениями. А вообще, такие дела находятся у нас, пока ребенку не исполнится 18 лет. Приставы постоянно следят за выплатой алиментов и вмешиваются в процесс, еcли деньги вдруг прекращают поступать.



— Много ли среди алиментщиков женщин?



— Немало, около 25 процентов. Это те случаи, когда после развода ребенок остается жить с отцом, а также когда мать лишают родительских прав, а детей забирают в государственные учреждения. Пока социальные сироты живут в детдоме, положенные им алименты копятся до совершеннолетия на банковских счетах.



— Как считаете, нужен нам алиментный фонд, о создании которого говорят уже несколько лет?



— Безусловно. Общая задолженность в республике составляет ни много ни мало почти два миллиарда рублей. При этом среди алиментщиков есть особенно проблемная группа тех, кто потерял все социальные связи, — их около пяти тысяч. Семьям приходится довольно долго ждать, когда эти люди вернутся к нормальной жизни, восстановятся, найдут работу и начнут получать доходы. Процесс этот небыстрый, а кормить и одевать детей нужно каждый день. В таких случаях может быстро помочь алиментный фонд: из него семье выплатят сумму, определенную законом, а должник будет возвращать эти деньги в фонд постепенно, по мере зарабатывания. Более того, в Башкирии подобная система уже работает, правда, покрывая лишь малую часть долгов. Пока алиментщик находится в розыске, на каждого его ребенка из регионального бюджета сейчас выплачиваются незначительные суммы. Но их можно увеличить, внеся необходимые изменения в законодательную базу. Наше ведомство к такой работе готово.



Коммунальный край



— Еще одна социально значимая тема — долги по ЖКХ. Насколько дисциплинированы жители республики в этом смысле?



— В целом исправно платят почти 98 процентов населения. Должников всего 15 тысяч, это не так много, особенно в сравнении с другими регионами. Думаю, положительную роль здесь сыграл тот факт, что с прошлого года значительно выросли пени за просрочку, поэтому люди стараются не обременять себя дополнительными платежами. По закону в качестве предупреждающей меры снабжающие организации имеют право приостановить должникам подачу коммунальных ресурсов. Конечно, если это возможно с технической точки зрения. Если речь идет о задолженности до 500 тысяч рублей, решение о взыскании денег суд может принять без самого жильца, что довольно часто и происходит.



— Кто чаще других попадает здесь в категорию должников?



— Я бы выделил две большие группы: это люди, объективно оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и асоциальные категории. Есть еще забывчивые граждане, но их немного. В каждом конкретном случае приставы смотрят, может человек заплатить или нет. Чаще всего в таких ситуациях арестовывается транспорт, который имеется в большинстве семей: от автомобилей до лодок и катеров. В каждом муниципалитете есть своя специализированная стоянка для хранения такого имущества. В одной только Уфе ежедневно пригоняют на такую стоянку пять-шесть машин. Выселить из квартиры по решению суда закон позволяет только людей, живущих в них по социальному найму. В отношении собственников делать этого нельзя. Поэтому когда их долги уже зашкаливают, судебные приставы советуют для их же спокойной жизни подумать о продаже жилья и покупке другого, меньшей площади. Чтобы за счет разницы погасить долги. И многие соглашаются на этот вариант. Странно, что они сами не могут принять такое решение. Вместо этого годами не платят за ЖКУ и ждут прихода судебных приставов.



— Возможно полное списание жилищно-коммунальных долгов?



— Это полномочия ресурсоснабжающих компаний, они могут пойти на списание в ситуациях, когда взять с жильцов абсолютно нечего.



— Растут ли в республике долги по кредитам?



— К сожалению. Почти 56 процентов всех судебных решений касаются кредитов. В прошлом году по ним было возбуждено 88 тысяч исполнительных производств. Тревожит то, что люди все чаще одалживают деньги у банков и других финансовых организаций отнюдь не на самое необходимое. Могут, например, взять под огромные проценты в какой-нибудь микрофинансовой организации несколько тысяч рублей для покупки нового телефона или планшета. И удивляются потом, какие проценты им предъявляют после просрочки. По статистике, почти пятая часть всех дел по кредитам не исполняется по объективным причинам. Банки эти долги списывают, но только на время. Через определенный период приставы вновь возвращаются к должникам, чтобы посмотреть, не изменилось ли их финансовое состояние к лучшему.



Прослеживается и еще одна тенденция: есть категория заемщиков — самая тяжелая, которые берут деньги, заранее не собираясь их отдавать. Для работы с ними мы создали особый отдел, в котором работают специально подготовленные приставы. О том, как именно они возвращают долги, позволю себе умолчать. В нашей работе есть свои секреты.



Бурёнка под арестом



— Как часто судебным приставам приходится арестовывать имущество?



— Имеющийся долг в первую очередь списывается с банковских счетов или карт. Если таковых нет, а задолженность превышает сумму три тысячи рублей, по закону описывается имущество, которое затем продается в счет долга. В случаях, когда стоимость арестованного имущества составляет менее 30 тысяч рублей, должник сам может реализовать его в течение десяти дней по любой цене. А указанную в договоре сумму вернуть приставам. Если имущество не реализовано, оно может быть передано взыскателю в счет погашения задолженности.



— Какое имущество не подлежит аресту?



— Единственная квартира или земельный участок вместе с расположенным на нем домом, личные вещи (средства личной гигиены, продукты питания, а также одежда и обувь, если они не являются предметами роскоши). Последние подлежат описи только в том случае, если их стоимость соответствует сумме долга.



— Шубу, например, можно забрать?



— Нельзя, это одежда. А вот дорогие украшения можно. Нельзя наложить арест на мебель, за исключением антиквариата, бытовую технику, без которой невозможно нормальное существование, — например, на холодильник или газовую плиту. Но если их несколько, описать такое имущество можно, как и единственную стиральную машину, микроволновую печь, мультиварку или телевизор. Все это к предметам первой необходимости не относится. А вот все детские вещи, включая компьютер, если он необходим ребенку для подготовки к занятиям в школе, находятся под защитой — их трогать нельзя. То же самое с имуществом, связанным с профессиональной деятельностью: у таксиста нельзя изъять автомобиль, у музыканта — инструмент, на котором он играет.



— В последнее время приходится слышать о том, что судебные приставы описывают даже домашних питомцев — каких-нибудь экзотических животных, типа крокодила.



— На самом деле такие случаи встречаются крайне редко. А вот скот, живущий на личном подворье, — коровы, козы, гуси, утки и прочее — арестовать можно.



Договориться миром



— Ильнур Анварович, визит судебных приставов не самый приятный момент в жизни. Как встречают их должники?



— По большому счету люди у нас очень добрые и отзывчивые, часто помогают судебным приставам в разных вопросах. Ведь мы, как никто другой, очень много и тесно общаемся с населением, получаем самую разную информацию, в том числе необходимую для розыска людей. Что касается визитов к должникам, то, как я уже говорил, наши сотрудники настроены прежде всего на то, чтобы помочь человеку, оказавшемуся в затруднительной ситуации. Люди должны понимать: решение суда будет исполнено в любом случае. Для всех лучше, если это будет сделано мирно, без нервотрепки и эксцессов.



— Они все-таки случаются?



— Благодаря профессионализму, выдержанности и терпению наших сотрудников это происходит очень редко. В прошлом году, например, применять физическую силу — боевые приемы с последующим надеванием «браслетов» — нам пришлось лишь дважды.



— Есть ли в штате управления психолог?



— Да. Конечно. И не только он, у нас очень эффективно работает система наставничества, позволяющая передавать накопленный годами опыт старших товарищей молодым. Тем более что большая часть коллектива — люди в возрасте от 28 до 35 лет. Это смелые, креативные, быстро обучаемые сотрудники, иначе у нас нельзя. Такие условия, понятно, выдерживает далеко не каждый, но те, кто остается, вливаются в коллектив единомышленников, готовых на многое. Для защиты прав и интересов работников создана профсоюзная организация, действует коллективный договор. Летом отдыхаем на море, в Туапсе, где у нас свой санаторий.



Уроки права



— Ильнур Анварович, как вы оцениваете правовую грамотность людей? Возможно, должников зачастую подводит незнание законов?



— По большому счету юридически подкованной можно назвать только небольшую часть населения, в основном это те, кто так или иначе профессионально связан с законодательством. Остальные его могут и не знать. С людьми надо работать, объяснять им законы, тем более что в них очень часто вносят изменения. Вот почему мы в своем ведомстве запустили просветительский проект по работе с населением. Судебные приставы сами будут ходить в трудовые коллективы, учебные заведения, чтобы встречаться с людьми, рассказывать им о работе УФССП, отвечать на вопросы, консультировать по тем или иным ситуациям. Первые такие встречи уже состоялись: в Башкирской академии государственной службы и управления при главе РБ и в Башгосуниверситете. Мы максимально открыты для всех.



— Не могу не задать еще один вопрос, касающийся огромного количества фирм и компаний, предлагающих услуги по ликвидации долгов. Их рекламой завешан весь город, включая общественный транспорт. Что можете сказать о таких помощниках?



— Только одно — верить им нельзя. Ведь реально решить проблему должника может только либо его кредитор, либо служба судебных приставов уже после того, как решение примет суд. Все остальное — от лукавого, обычное вымогательство денег, еще более усугубляющее непростую ситуацию.

Досье



Ильнур Махмутов родился 5 октября 1980 года в Кугарчинском районе. Окончил Стерлитамакский филиал БГУ по специальности «юриспруденция». Работать начал в должности судебного пристава-исполнителя Кугарчинского райотдела. Затем работал в Калининском отделе судебных приставов Уфы, заместителем главного судебного пристава Башкирии, возглавлял УФССП России по Марий Эл и по Удмуртской Республике. С января 2017 года — главный судебный пристав Республики Башкортостан. Награжден медалями «За заслуги», «За службу» III степени, Почетной грамотой Министерства юстиции РФ.

Блиц

— О какой профессии мечтали в детстве?

— Как и все мальчишки — стать космонавтом.

— Как празднуете свой день рождения?

— Это сугубо семейный праздник.

— Любите ли вы гостей?

— Да, особенно званых.

— Делаете по утрам зарядку?

— Стараюсь вести здоровый образ жизни.

— Какую любите литературу?

— Много классических произведений, которые я еще не прочитал, стараюсь восполнить, люблю историческую тему, зарубежных писателей.

— Какой кухне отдаете предпочтение и умеете ли готовить?

— С удовольствием готовлю блюда из мяса для родных, когда есть время, включая традиционное башкирское блюдо бишбармак. Люблю простую народную еду — щи да кашу.

— Ваше любимое время года?

— Строгого предпочтения нет, стараюсь и нахожу прекрасное даже в ненастной погоде поздней осенью.

— За что можете себя поругать, а за что похвалить?

— Трудно сказать, я всегда самокритичен, но когда я бываю доволен собой — значит, сделал что-то действительно достойное.

— Как считаете, без каких качеств невозможно стать хорошим руководителем?

— Качеств должно быть немало, всего и побольше, чем у остальных.

Кстати