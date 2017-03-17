Февраль на потребительском рынке отметился нулевым показателем — цены на товары и услуги сохранились на прежнем уровне, сообщает Башкортостанстат.

Но это в среднем, а в отдельности итоги несколько иные: услуги подорожали на 0,4 процента, продукты питания подешевели на 0,1 процента, практически такое же падение показали непродовольственные товары. При этом с начала года товары и услуги выросли в цене на 0,5 процента.



В феврале значительно подешевели сахар, яйца, подсолнечное масло и крупы. Дешевле стали обходиться и многие другие продукты — свинина, рыба, колбаса. Упали цены на помидоры и огурцы, бананы и апельсины. В то же время ряд продуктов подорожал. В их числе картофель и «набор для борща», говядина, сливочное масло, сыр и «молочка».



Снизились цены на электротовары и бытовую технику, компьютеры, смартфоны, а также косметику и моющие средства. В то же время подорожали бензин, сигареты и мыло.



Дороже стали обходиться музеи и выставки, детские ясли, фото на документы и бани. Также выросли тарифы на проезд в коммерческом автобусе, поездах дальнего следования, в преддверии сезона подорожал отдых за границей. Из подешевевших можно назвать услуги такси.



Среди субъектов Приволжского округа Башкирия по итогам двух месяцев занимает восьмое место (на первом — самый «дорогой» регион). Цены в республике также росли медленнее, чем в среднем по России.