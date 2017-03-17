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Механизм субсидирования сельхозпроизводителей требует совершенствования, заявил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. Отныне деньги не будут выделять по принципу «каждой сестре по серьге», отметил он. Субсидии направят только эффективным хозяйствам. Тем, которые в прошлом году получили деньги, грамотно их использовали и своевременно отчитались, констатировал глава аграрного ведомства.
Не менее важно для потенциальных получателей господдержки отсутствие долгов по налогам и иным платежам. Таким образом, к первому февраля на субсидии могла рассчитывать только пятая часть всех хозяйств региона. Ближе к посевной кампании соотношение, конечно, изменится, отметили в аграрном ведомстве, но не кардинально. В минсельхозе считают, что на господдержку сева сможет рассчитывать половина всех хозяйств Башкортостана. Впрочем этого и стоило ожидать: еще в феврале было объявлено, что субсидии на весенние полевые работы нынче составят 900 млн рублей — в полтора раза меньше прошлогодней суммы.
Опубликовано: 17.03.17 (10:47) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Механизм субсидирования сельхозпроизводителей требует совершенствования, заявил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. Отныне деньги не будут выделять по принципу «каждой сестре по серьге», отметил он. Субсидии направят только эффективным хозяйствам. Тем, которые в прошлом году получили деньги, грамотно их использовали и своевременно отчитались, констатировал глава аграрного ведомства.
Не менее важно для потенциальных получателей господдержки отсутствие долгов по налогам и иным платежам. Таким образом, к первому февраля на субсидии могла рассчитывать только пятая часть всех хозяйств региона. Ближе к посевной кампании соотношение, конечно, изменится, отметили в аграрном ведомстве, но не кардинально. В минсельхозе считают, что на господдержку сева сможет рассчитывать половина всех хозяйств Башкортостана. Впрочем этого и стоило ожидать: еще в феврале было объявлено, что субсидии на весенние полевые работы нынче составят 900 млн рублей — в полтора раза меньше прошлогодней суммы.
Опубликовано: 17.03.17 (10:47) Республика Башкортостан
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Наталья 2017-03-16 23:04:58
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-16 14:22:17
Репрессированная по наследству (Cоциум) 16.03.17 (11:02)
набладатель 2017-03-16 14:05:16
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Пупс 2017-03-16 13:27:32
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Прохожий 2017-03-16 13:15:46
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Андрей Ничков 2017-03-16 10:21:16
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-14 13:26:20
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
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