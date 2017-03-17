Муниципальные власти уже сейчас думают, как пережить капризы стихии с минимальным уроном

На рыбалку в огород да с колокольным звоном

Для одних половодье — ЧП, для других — отдых и приятное времяпрепровождение

Похоже, население республики паводка не боится. Кто-то встречает его по четко отработанному алгоритму действий, кто-то не готовится к нему вообще, а кто-то не прочь и рыбку половить в талой воде. И хотя пока никто не может точно предсказать, каким будет нынешнее половодье в республике в целом, в Уфе оно может оказаться самым сильным за последние двадцать лет. Об этом еще в феврале предупредили столичные власти.

Кто выйдет сухим из воды?



Четыре года назад правительство Башкортостана утвердило реестр населенных пунктов, которые может затопить во время весеннего половодья. Большая вода в той или иной степени затрагивает 40 районов из 54, но это может быть исключительно при безаварийной работе гидротехнических сооружений. В реестре нет Абзелиловского, Бакалинского, Белебеевского, Благоварского, Буздякского, Давлекановского, Дуванского, Зианчуринского, Зилаирского, Татышлинского, Федоровского, Чишминского, Шаранского и Янаульского районов.



Самым «мокрым» считается Гафурийский район. В списке потенциальных «весенних утопающих» названы 34 его населенных пункта. За ним следуют Мелеузовский и Белорецкий районы.



На те же грабли



Жители в зонах затопления знают, как и чем нужно встречать половодье. Но, по словам директора уфимской службы спасения Хакима Нигаматьянова, каждый раз наступают на одни и те же грабли. Например, семьи, где есть маломобильные больные или беременные, должны подготовиться к их эвакуации в первую очередь. А лучше всего — загодя отправить их к родственникам или знакомым. Беспечностью, как правило, отличаются горожане. У большинства нет даже лестниц, а о плавсредствах подавляющее большинство вообще не думает. Представители старшего поколения куда предусмотрительнее: у многих есть лодки или запас досок, бревен и крепежа, чтобы быстро соорудить плот.



Зато молодежь «предприимчивее» и уж не упустит случая «срубить быструю копейку».



«В прошлом году особо «продвинутые» граждане развернули в уфимской Нижегородке нечто вроде водных таксоперевозок, — говорит пресс-секретарь «Службы спасения 112» г. Уфы Яна Калинина. — Перевозили граждан за деньги и нещадно взвинчивали цены. Подчас доходило даже до разбирательств с конкурентами за «таксоместо».



Впрочем, иметь дело с «самостийными» перевозчиками рискованно. В апреле прошлого года «отрезанными от цивилизации» оказались более сорока уфимцев. Все они имели участки в садах Калининского района и, не дожидаясь открытия официальной переправы, решили проведать свои сотки. Через Уфимку лодочники переправили их без проблем и, взяв за перевоз, исчезли. Дачников выручили спасатели.



Еще одна головная боль спасателей во время паводка — кратно возрастающий риск пожаров. Как говорит Хаким Нигаматьянов, многие игнорируют примусы и дровяные печи, готовят еду на кострах. Некоторые умудряются делать это прямо на крышах.



От Козареза до Максимовки



С какими неприятностями столкнется нынешней весной Уфа? Уровень воды составит от семи с половиной до восьми с половиной метров, пояснили нам в городской службе спасения. Первый удар стихии примет дорога в поселок Козарез — затопление начнется, когда вода поднимется до отметки 4,7 метра. Затем, когда вода поднимется еще на метр, подтопит Кооперативную поляну, при уровне в 6, 5 — Нижегородку, а при 7,6 метра — Затон и Максимовку. К паводку спасатели подготовили мобильную технику и насосы для откачки воды. Их пропускная способность — 110 литров в секунду, но даже при таком арсенале интенсивно трудиться спасателям придется недели две. По прогнозам, вода начнет спадать только в мае.



Хозяин — на крышу, рыба — в дом



Впрочем, половодье доставляет неудобство не всем «тонущим». Некоторые даже извлекают из него пользу. «Сосед каждый год на крышу перебирается и целыми днями прямо оттуда у себя на огороде рыбачит, — рассказывает нижегородец Урал Салимов. — И, кстати, неплохо выручает на продаже».



Ничего удивительного в таких рассказах нет. Жителям Кооперативной поляны памятен случай, когда в цокольный этаж одного из домов невесть каким чудом во время паводка занесло тридцатикилограммового сома. Но прежде чем попасть на стол к хозяину, здоровенная рыба перебила ему все банки с припасами.



А вот родственник одного из наших редакционных коллег в паводок ныряет по своему огороду… с аквалангом. Несколько лет подряд он ездит в отпуск в Таиланд и занимается там дайвингом. А предотпускную проверку снаряжения устраивает, когда вода сама зальет подворье по самый край забора. Далеко ходить-то не надо.



Сергей ЗДОРОВЦОВ.

КСТАТИ

Запасы воды в снежном покрове в бассейне Белой на 48 процентов выше средних многолетних значений, сообщила пресс-служба администрации Уфы со ссылкой на Башгидромет. Высота снега по бассейну реки составляет около 102 см, это на 50 процентов выше нормы.

При таком количестве снега и неблагоприятном развитии ситуации в зоне затопления в Уфе могут оказаться 932 жилых дома с населением 3 тыс. 277 человек, а также 33 организации, говорится в сообщении.

МЕЖДУ ТЕМ

В некоторых районах республики привычные способы экстренного оповещения не всегда могут охватить всех жителей, поэтому информировать население о паводке будут колокольным звоном. Руководство Уфимской епархии Русской православной церкви и госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ НАПОМИНАЕТ

Гражданам, проживающим в зонах затопления, нужно:

Внимательно слушать информацию СМИ о ходе половодья, принять к сведению и выполнять все требования противопаводковой комиссии и спасателей.

Подготовить и держать под рукой спасательные жилеты, фонарики, плавсредства, документы, лекарства, деньги, теплую одежду, необходимые вещи, запас питьевой воды и продуктов на три дня. Документы и лекарства необходимо упаковать в водонепроницаемые пакеты.

Заранее укрепить хозпостройки, окна, двери, своевременно перенести ценные вещи на верхние этажи и чердаки, перегнать домашних животных и автомобили в незатопляемые зоны.

Если вода начала быстро прибывать, нужно:

Сохранять спокойствие, предупредить соседей, быстро собрать приготовленные вещи и документы, а перед выходом отключить газ и электричество, погасить огонь в печах, закрыть окна и двери. Если позволяет время, закрыть окна и двери первого этажа деревянными щитами. По возможности немедленно покинуть зону затопления или подняться на верхние этажи.

Удостовериться, нет ли вблизи пострадавших, если есть, оказать им помощь.

После того как вода спадет, в строение нужно входить, убедившись, что оно не пострадало и нет угрозы обрушения стен и потолков или провалов. Первым делом откройте окна и двери. Пока помещение не проветрится полностью, нельзя пользоваться открытым огнем, включать свет и электроприборы. Проверьте состояние электропроводки. Особое внимание нужно уделить состоянию соединений и контактов, а также целостности изоляции. Остерегайтесь оборванных проводов.

Не употребляйте в пищу продукты, побывавшие в воде.

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

Экстрим не предвидится



Водному раздолью Краснокамского района впору позавидовать: здесь много рек и озер, здесь сливаются Белая и Кама. Местные жители привыкли к тому, что из года в год приходится вставать на борьбу с паводком.



— За много лет мы разработали программу действий, коррективы в которую приходится вносить лишь изредка, — говорит ведущий специалист по мобилизационной подготовке и ЧС Рамгул Сарваров. — В специальном постановлении главы администрации предусмотрено, кажется, все до мелочей. Хотя мелочей в таких делах не бывает. Понимание этого помогло год назад избежать ЧП во время паводка. Сейчас мы проводим тренировки с организациями района, населением. В паводок больше остальных страдают Новокаянлыковский и Новоянзигитовский сельсоветы — здесь обстановка напряженная. Люди помогают укреплять берега, ремонтировать дамбы. Есть уверенность: обойдемся без ЧП и в этом году.



Ждет большую воду и город Агидель. Только как-то своеобразно. Буквально пару недель назад прямо на берегу озера Апаиш выросли два коттеджа в зоне, которую затапливает из года в год. Хозяева уверяют: дома построены на сваях, вода им не грозит. Что ж, жизнь покажет.



В ожидании паводка потирают руки лишь местные рыболовы. Руслан Авдеев не скрывает:



— Когда большая вода отступит, в ложбинках и овражках останется масса рыбы, которая не успеет уйти с половодьем. Вот уж порыбачим! Я и мешки заготовил.



Как видим, каждому свое. Кому-то ежесуточная забота о защите своих жилищ, кому-то — заготовка мешков для рыбы, оказавшейся беспомощной.



Лёд чернят, пилят и готовы взрывать



Тема паводока для Белорецкого района актуальна в любой год. Здесь немало рек, крупные гидротехнические сооружения. Из-за горных ручьев вода за пять минут способна «подскочить» на метр.



Чем опасен паводок, белоречане знают не понаслышке. Четыре года назад из-за подъема Инзера было затоплено 45 домов в селе Габдюково. Жители деревни Кызыл Яр до сих пор с ужасом вспоминают весну 2014 года. Бешеный поток тогда сносил заборы, топил дворы и дома.



И в этом году в зоне подтопления могут оказаться села, расположенные вдоль реки Инзер. Сюрприз может преподнести даже такая невеличка, как Нура. Вот почему в Белоречье настраиваются на нештатные ситуации.



— Уже готовы пункты временного размещения людей, организована служба питания и подвоза питьевой воды, — рассказывает председатель противопаводковой комиссии района Иван Пинящук. — Чтобы лед быстрее таял, сделали чернение льда на двух тысячах квадратных метров. Не забываем и о распиле льда на опасных участках, ведутся берегоукрепительные работы. Если придется взрывать лед, этим займется Пугачевский карьер. Гидротехнические сооружения в нормальном состоянии. В прошлом году два из них — в Тирляне и Авзяне — прошли капремонт.



Малоснежье — не повод расслабляться



Учалинцам на снежную зиму в этом году жаловаться не приходится. Как отметила агрометеоролог Учалинской метеостанции Гульзада Гайнуллина, в прошлом году снега выпало куда больше.



Но есть другая загвоздка. Так как снега сравнительно мало, глубоко промерз грунт — до 94 сантиметров. А это чревато последствиями при таянии, поскольку земля не способна впитать вешнюю влагу.



Как пояснил председатель комитета по ГО и ЧС администрации Учалинского района Азат Султанов, с заторами льда будут бороться два передвижных отряда из бригад взрывников Учалинского ГОКа.



Дом на берегу — жди беду



Многим невдомек, что лениво протекающий по центру Баймака спокойный и с каждым годом усыхающий Таналык способен широко разливаться. Бывший фельдшер скорой помощи Райса Кудашева до сих пор помнит, как однажды пришлось преодолевать бурлящие потоки:



— По вызову отправились в Старый Баймак. Таналык после обильных дождей вышел из берегов и затопил дорогу. Водитель вел машину наугад. В какой-то момент салон затопило наполовину. Чудо, что двигатель не заглох.



Сейчас там, где когда-то плескалась вода, построены дома. Дефицит земельных участков, хроническая засуха и малоснежные зимы последних лет позволили людям разбивать подворья на бывших болотистых местах.



— Новостройки вблизи водоемов есть и в городе, и во многих населенных пунктах вдоль реки Сакмара, — сетует заведующий сектором по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям райадминистрации Юмабай Ягафаров. — Они не самовольные. С документами все в порядке. Но при распределении земельных участков под строительство раньше не учитывалась вероятность подтопления. Примеры недальновидности уже есть. В селе Старый Сибай прошлогодние дожди оживили родники, питающие реку Карагайлы, — случилось подтопление новостроек.



Не забалует ли коварная Узала?



В Хайбуллинском районе двадцать гидротехнических сооружений. Каждое из них под пристальным контролем.



— Проводим мероприятия по безаварийному пропуску вешней воды, — говорит начальник отдела эксплуатации ГТС по Зауралью Мансур Байгильдин. — В прошлом году отсыпали скальным грунтом верхний откос гребня плотины Акъярского водохранилища, расчистили русло реки нижнего бьефа и отсыпали гребень плотины на Матраевском водохранилище. Готовность к паводку покажут масштабные тренировочные учения с привлечением служб быстрого реагирования, всех организаций и учреждений.



На особом учете местной комиссии по чрезвычайным ситуациям Акъюловский и Абишевский сельские поселения. В зоне риска часть деревни Уразбаево. Рядом протекают три маленькие горные речки — Зилаир, Узала и Мазакуза. Они способны разрушить часть автотрассы. Местные дорожники заблаговременно сделали здесь отсыпку. А в Абишевском сельсовете в зону риска попадает деревня Сакмар-Назаргулово, где протекает Сакмара. Вместе с представителями местной власти комиссия обследовала также гидропост возле деревни Мало-Арслангулово.



В режиме ожидания



Подготовка коммунальных служб Октябрьского к весеннему половодью выходит на финишную прямую: аварийно-спасательный отряд мониторит ситуацию на реке Ик, дорожники расчищают ливневку и мостовые переходы, с наиболее проблемных территорий активно вывозят снег...



— В минувшие дни мы провели объезд зоны вдоль реки, проинструктировали людей, чье жилье может оказаться в зоне подтопления, — говорит начальник Управления по ГО и ЧС города Октябрьского Марат Хазипов. — Всего здесь около 400 таких домов, в них живут более тысячи человек.



Ожидается, что в нынешнем году Ик поднимется на 2 — 2,5 метра. По словам Хазипова, критичная отметка — 3 метра и выше. Такие случаи в недавнем прошлом были: пять лет назад река поднялась на 3,65 метра.



Андрей НИЧКОВ,

Зульфия САФИНА,

Алексей ШИЛЬНИКОВ,

Аниса ЯНБАЕВА.