"Resbash"-Вопрос эксперту - Пора потоптаться в саду

07:18:19

НОВОСТИ
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18.03.17 00:14
В Уфе водитель «Газели» скончался, поругавшись на дороге
18.03.17 00:09
В уфимском парке имени Ивана Якутова вандалы пытались вырвать новые фонари
18.03.17 00:02
Суд обязал аптеку выплатить пострадавшей на крыльце посетительнице 290 тысяч рублей
17.03.17 22:49
В Башкирии на сельской улице убита школьница
17.03.17 12:13
В Уфе больница заплатит миллион ребенку, ставшему инвалидом
17.03.17 12:03
В Уфе осуждены участники банды, пытавшиеся взять контроль над проститутками
17.03.17 11:55
В Башкирии пройдет прямая линия по услугам социальной няни
17.03.17 11:48
В Башкирии два человека погибли в столкновении ВАЗа и «Пежо»
16.03.17 16:14
В Башкирии пациент туберкулёзного диспансера нанёс ножевые ранения другому пациенту
16.03.17 16:03
В Стерлитамаке замдиректора школы обязали вернуть незаконно полученные деньги
16.03.17 15:54
В Уфимском районе сгорел частный дом, погиб мужчина
16.03.17 15:53
Инвалид из Уфы отправится в Астану на коляске
16.03.17 15:49
В Башкирии будут применять словацкие технологии переработки мусора
16.03.17 15:17
Житель Мелеуза приговорён к шести с половиной годам заключения за нападения на офисы микрозаймов
16.03.17 15:05
Пасечники республики снова могут использовать бренд «Башкирский мёд»
16.03.17 14:46
Александр Бабчин из Башкирии в составе сборной России выиграл чемпионат Европы среди полицейских
16.03.17 14:43
В Уфе на базе больницы скорой помощи открылось отделение нейрореабилитации
16.03.17 14:41
В Башкирии прокуратура потребовала выплатить 66 миллионов рублей задержанной зарплаты
16.03.17 14:25
В уфимских дворах демонтируют незаконные парковочные блокираторы
16.03.17 14:24
В Уфе садоводческому товариществу из восьми человек незаконно передали в аренду 23 гектара земли
16.03.17 14:24
В Уфе приставы арестовали внедорожник должника
16.03.17 13:24
Жительница Сибая лишила жизни мужа
16.03.17 12:28
В Абзелиловском районе водитель Daewoo госпитализирован после столкновения с Kia
16.03.17 10:44
В Башкирии приостановлена выплата компенсации в детских садах
16.03.17 10:13
В Уфе ищут дополнительные земли под кладбища
16.03.17 09:56
В Уфе состоится праздник в честь воссоединения Крыма с Россией
16.03.17 07:55
Алиментщика нашли в родительском шкафу
15.03.17 17:26
Первый вице-мэр Уфы стал невыездным
15.03.17 15:35
Жителю Нефтекамска вернут остатки угнанного автомобиля
15.03.17 14:41
Пятеро молдован «сели» за ограбление магазина в Илишевском районе
15.03.17 12:47
Рустэм Хамитов: вахтовиков надо вернуть на башкирский рынок труда
15.03.17 12:38
Рустэм Хамитов: башкирские предприятия адаптировались к новым условиям, но инвесторы «осторожничают»
15.03.17 12:29
В Кигинском районе один пенсионер зарубил топором другого
15.03.17 12:23
Рустэм Хамитов: республике не хватает аграрных мегакомпаний
15.03.17 12:18
Житель Альшеевского района сел за убийство 13-летней давности
15.03.17 12:05
В Уфе прокуратура выявила незаконный сайт для «зацеперов»
15.03.17 12:03
Уфимцы могут подать заявки на благоустройство своего двора
15.03.17 11:56
Казахские гастарбайтеры "лечили" уфимцев камчой
15.03.17 11:51
Рустэм Хамитов: «Роснефть» откроет для Башкирии новые возможности и рынки
15.03.17 11:45
В Башкирии тарифы на электроэнергию вырастут на 4,7 процента
15.03.17 11:40
В Белорецком районе перед судом предстанет обвиняемый, который пытался сжечь своего товарища
15.03.17 11:37
В Туймазах водитель на «Шкоде» сбил 87-летнюю женщину
15.03.17 11:31
В Сибае заводчанам не платили пять месяцев
15.03.17 10:56
В Уфе 18 марта движение в районе Телецентра перекроют из-за митинга
15.03.17 10:50
В Башкирии отмечен нулевой рост на товары и услуги
15.03.17 10:49
В Башкирии на благоустройство дворов и парков потратят миллиард рублей
15.03.17 10:47
В Башкирии доля мелких ферм в производстве молока превышает 75 процентов
14.03.17 16:33
В Башкирии изъяли особо крупную партию нелегального алкоголя
14.03.17 15:56
В Башкирии перед судом предстанет следователь полиции
14.03.17 15:43
Жительница Салавата предстанет перед судом за незаконную организацию подпольного казино
14.03.17 15:37
В Башкирии руководящие лица госучреждения подозреваются в получении взятки
14.03.17 15:28
Житель Оренбургской области осуждён за ограбление микрофинансовой организации в Уфе
14.03.17 15:09
В Башкирии руководитель управления Росздравнадзора осуждён за мошенничество
14.03.17 14:58
Жительница Башкирии довела до смерти племянницу, приковав её к кровати
14.03.17 14:37
Власти Уфы назвали дороги, которые отремонтируют в нынешнем году
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