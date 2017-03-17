- Нынче в саду много снега. Что нужно делать в первую очередь, чтобы сугробы не навредили деревьям? И почему на груше и некоторых яблонях за зиму не осыпались листья?



Владимир Смородинцев.

Уфимский район.



— Первым делом надо обойти участок и внимательно осмотреть все плодовые деревья. Вокруг штамбов (часть ствола от корня до первой ветки) молодых деревьев нужно плотно притоптать сугробы, чтобы разрушить мышиные ходы и не дать грызунам добраться до коры. В приствольных кругах лопатой или вилами осторожно разрушьте наст и освободите от него ветки, чтобы они не поломались при таянии снега. От весеннего солнца снег становится рыхлым и тяжелым и легко может сломать тонкие ветви. Поэтому чтобы избежать этого, стряхните снег. Если ветки уже прогнулись и упали, соорудите опоры для их поддержки.



Листья могли не опасть поздней осенью или даже зимой по нескольким причинам. Во-первых, из-за теплой осени яблоня или груша просто не успела войти в состояние покоя, и потому листья не опали, а замерзли прямо на ветках. Кстати, это вредно для растения: зимой во время больших морозов слабые молодые побеги и листочки могли попросту вымерзнуть.



Во-вторых, листья могли расти, как говорится, до последнего, оттого что яблоня и груша были перекормлены удобрениями, притом азотными. Например, навозом, птичьим пометом или азотными минеральными удобрениями. Особенно это заметно, если деревья удобряли во вторую половину лета. В этот период деревья и кусты надо кормить фосфорными и калийными удобрениями. Помните, что азот ослабляет зимостойкость, а фосфор и калий его повышают.