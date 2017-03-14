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Башкирская дружина продолжила трехочковую поступь, которая началась еще в декабре 2016-го при Викторе Гончаренко. Тогда на «Нефтянике» была повержена «Томь». А после случился исторический выход в полуфинал Кубка страны: уже под предводительством Сергея Семака «Уфа» одержала викторию над «Анжи». Домашний матч против «Крыльев Советов» должен был подтвердить серьезность намерений обновленного башкирского коллектива.
Нашей команде удалось забить быстрый гол. Подключившийся к атаке Иван Пауревич отправил мяч в ворота Лории, фактически оправдав свое возвращение в «Уфу». Далее самарцы получили ряд моментов, чтобы сравнять счет. Однако Александр Беленов, судя по всему, ставший основным голкипером уфимцев, выручал даже в сложных ситуациях. При этом развить успех подопечным Семака тоже не удалось. Но теперь, в отличие от двух предыдущих сезонов, «Уфа» находится не в зоне вылета, а в так называемой зоне еврокубков.
Прямая речь
игрок ФК «Уфа»:
— Очень тяжелая игра получилась. Возможно, сказался тот факт, что забили быстрый гол. Потом «Крылья» перехватили инициативу, и мы были вынуждены много обороняться. Гости варьировали схему, нас об этом предупреждали, и сюрпризом это не стало… Четвертая победа подряд со счетом 1:0. Уже сами в раздевалке смеемся, как мы это делаем. Получается забивать, и не пропускаем. Лучше четыре раза по 1:0, чем один раз 0:4.
— Играли дома, поэтому хотелось активно начать встречу. К сожалению, после первого гола в самом дебюте игры потеряли инициативу. Неудачно сыграли и в самом начале второго тайма. В этом стоит отдать должное сопернику. Плюс в одном из эпизодов нас выручил Саша Беленов. В концовке могли увеличить преимущество в счете, но не получилось. В целом выдалась очень тяжелая трудовая победа.
Опубликовано: 14.03.17 (09:31) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Спорт
Башкирская дружина продолжила трехочковую поступь, которая началась еще в декабре 2016-го при Викторе Гончаренко. Тогда на «Нефтянике» была повержена «Томь». А после случился исторический выход в полуфинал Кубка страны: уже под предводительством Сергея Семака «Уфа» одержала викторию над «Анжи». Домашний матч против «Крыльев Советов» должен был подтвердить серьезность намерений обновленного башкирского коллектива.
Нашей команде удалось забить быстрый гол. Подключившийся к атаке Иван Пауревич отправил мяч в ворота Лории, фактически оправдав свое возвращение в «Уфу». Далее самарцы получили ряд моментов, чтобы сравнять счет. Однако Александр Беленов, судя по всему, ставший основным голкипером уфимцев, выручал даже в сложных ситуациях. При этом развить успех подопечным Семака тоже не удалось. Но теперь, в отличие от двух предыдущих сезонов, «Уфа» находится не в зоне вылета, а в так называемой зоне еврокубков.
Прямая речь
игрок ФК «Уфа»:
— Очень тяжелая игра получилась. Возможно, сказался тот факт, что забили быстрый гол. Потом «Крылья» перехватили инициативу, и мы были вынуждены много обороняться. Гости варьировали схему, нас об этом предупреждали, и сюрпризом это не стало… Четвертая победа подряд со счетом 1:0. Уже сами в раздевалке смеемся, как мы это делаем. Получается забивать, и не пропускаем. Лучше четыре раза по 1:0, чем один раз 0:4.
— Играли дома, поэтому хотелось активно начать встречу. К сожалению, после первого гола в самом дебюте игры потеряли инициативу. Неудачно сыграли и в самом начале второго тайма. В этом стоит отдать должное сопернику. Плюс в одном из эпизодов нас выручил Саша Беленов. В концовке могли увеличить преимущество в счете, но не получилось. В целом выдалась очень тяжелая трудовая победа.
Опубликовано: 14.03.17 (09:31) Республика Башкортостан
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AHOHC
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прохожий 2017-03-10 14:29:14
Миллион ВИЧ-терзаний (Cоциум) 09.03.17 (10:20)
Farid Valitov 2017-03-09 12:13:13
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49