Башкирская дружина продолжила трехочковую поступь, которая началась еще в декабре 2016-го при Викторе Гончаренко. Тогда на «Нефтянике» была повержена «Томь». А после случился исторический выход в полуфинал Кубка страны: уже под предводительством Сергея Семака «Уфа» одержала викторию над «Анжи». Домашний матч против «Крыльев Советов» должен был подтвердить серьезность намерений обновленного башкирского коллектива.

Нашей команде удалось забить быстрый гол. Подключившийся к атаке Иван Пауревич отправил мяч в ворота Лории, фактически оправдав свое возвращение в «Уфу». Далее самарцы получили ряд моментов, чтобы сравнять счет. Однако Александр Беленов, судя по всему, ставший основным голкипером уфимцев, выручал даже в сложных ситуациях. При этом развить успех подопечным Семака тоже не удалось. Но теперь, в отличие от двух предыдущих сезонов, «Уфа» находится не в зоне вылета, а в так называемой зоне еврокубков.



Доказывать, что такой турнирный взлет не случайность, а башкирская команда не «футбольная Золушка», придется уже в следующем туре. 19 марта предстоит трудный выезд в Краснодар. Сомневаться, что там будет жарко во всех смыслах, не приходится.



А Сергей Семак, между прочим, пока рекордсмен по количеству матчей в чемпионате России в качестве игрока. После прошедшего тура он теперь делит первое место со своим тезкой Игнашевичем. Вряд ли ключевой защитник ЦСКА остановится на отметке в 456 игр, наверняка обойдет своего бывшего партнера по армейскому коллективу и сборной страны. Но наш — теперь уже точно можно так говорить — Сергей Богданович пишет новую страницу в своей футбольной карьере. И текущие цифры не могут не радовать: в качестве главного тренера «Уфы» Семак одержал две победы в чемпионате РФПЛ и одну — в Кубке России. И все, что удивительно, с одинаковым счетом. Хорошо бы эту тенденцию закрепить.

Прямая речь



Дмитрий СТОЦКИЙ,

игрок ФК «Уфа»:

— Очень тяжелая игра получилась. Возможно, сказался тот факт, что забили быстрый гол. Потом «Крылья» перехватили инициативу, и мы были вынуждены много обороняться. Гости варьировали схему, нас об этом предупреждали, и сюрпризом это не стало… Четвертая победа подряд со счетом 1:0. Уже сами в раздевалке смеемся, как мы это делаем. Получается забивать, и не пропускаем. Лучше четыре раза по 1:0, чем один раз 0:4.



Сергей СЕМАК,

главный тренер ФК «Уфа»:

— Играли дома, поэтому хотелось активно начать встречу. К сожалению, после первого гола в самом дебюте игры потеряли инициативу. Неудачно сыграли и в самом начале второго тайма. В этом стоит отдать должное сопернику. Плюс в одном из эпизодов нас выручил Саша Беленов. В концовке могли увеличить преимущество в счете, но не получилось. В целом выдалась очень тяжелая трудовая победа.