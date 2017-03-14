Сколько существует мир, столько существует и торговля. А значит, и обманывают нас, покупателей, со времен его сотворения. Знакомая, поработавшая некоторое время на рынке, не особо и скрывала, что получает фактически две зарплаты: одну официальную, а вторую — за счет мелких «шалостей», известных всем работникам прилавка. «Подельником» продавца сплошь и рядом становятся весы, которые из средства измерения при желании запросто превращаются в источник наживы, рассказали «РБ» в Центре стандартизации и метрологии республики.

Кот в мешке



Признаться, в мечтах нам виделся совместный со специалистами рейд по торговым точкам — чтобы, так сказать, поймать нечистых на руку продавцов за эту самую руку. Но в Роспотребнадзоре наш пыл быстро остудили: никаких рейдов закон не предусматривает, оставляя это право только органам прокуратуры, да и то в четко оговоренных случаях. Пришлось ограничиться беседой в стенах ЦСМ: это единственная в республике организация, где занимаются поверкой весов в сфере торговли, а следовательно, могут оценить ситуацию в целом по региону.



— Весы, которые мы видим в магазинах и на рынках, относятся к измерительным приборам среднего класса точности и подлежат обязательной поверке с периодичностью один раз в год, — рассказывает начальник отдела поверки средств измерений механических величин Альберт Муратшин. — Если документа о поверке нет или он просрочен, использование таких весов считается незаконным.



С неповеренными весами можно столкнуться где угодно: на ярмарках, где идет торговля с машин и предприниматели полностью предоставлены самим себе, в крупных федеральных сетях, не все из которых имеют договор с метрологами. «Нам поверка не нужна, у нас все в порядке», — нередко слышат специалисты ЦСМ в ответ на предложение заключить такой договор. Хотя уже сама эта фраза недопустима с точки зрения закона.



— Обязанность своевременно делать поверку лежит на владельце весов, — поясняет Муратшин.— Отказываясь от нее, он поступает как пешеход, переходящий дорогу на красный свет: знает, что рискует, но надеется, что пронесет. Потому что закон есть, а должного контроля со стороны надзорных органов, связанных по рукам и ногам, нет. Покупатели же о своих правах знают мало и о требованиях, предъявляемых к весам, не осведомлены, чем и пользуются торговые организации.



Что такое неповеренные весы? Это кот в мешке: никто не знает, насколько они точны и не «подкручены» ли в пользу продавца, — расчет за товар производится фактически под честное слово. Те весы, что прошли процедуру поверки, имеют не только свидетельство, но и пломбу с оттиском поверочного клейма. Пломба ставится так, чтобы перекрыть доступ к регулировке прибора: перенастроить весы после поверки уже не получится.



— Эту пломбу видно сразу, но нужно знать, куда смотреть, — место ее установки зависит от конструкции весов. Также любой покупатель вправе потребовать документ о поверке и удостовериться, что срок ее не истек. Продавец обязан вам его предъявить, если отказался — смело пишите жалобу руководству магазина или торгового комплекса, — советует Альберт Муратшин.



Со своей стороны, ни проконтролировать, ни обязать предприятие торговли провести поверку измерительной техники метрологи не имеют права. Но с этого года в ЦСМ придумали такой ход: кроме пломбы, начали снабжать весы специальной наклейкой с указанием даты поверки, которую помещают на самое видное место. Такой «знак качества» подтверждает, что весы заслуживают доверия. «Это то, что мы можем сделать в пределах своих полномочий для защиты интересов покупателей», — говорит Муратшин.



Фига в кармане



Каких весов в торговле больше — честных или не очень? Если знать, что регулярно поверяют оборудование не более четверти от общего числа торговых предприятий республики, вывод очевиден. Впрочем, будь в распоряжении продавцов хоть вся палата мер и весов, наивно думать, что это защитит покупателей от обмана. Какой бы «безгрешной» ни была техника, работает на ней человек, а его честность поверить невозможно.



— У опытного продавца в запасе целый арсенал уловок, обеспечивающих ему неплохой довесок к зарплате. Весы, повернутые боком к покупателю, неровная поверхность или шаткий столик под ними, посторонние предметы рядом, — уже повод насторожиться, — предупреждают специалисты.



Дурят нас всюду: на рынках, в ларьках, в гипермаркетах. Одни и те же весы, если взвесить на них одно и то же яблоко, могут показать и 100 грамм, и 200. Все дело в ловкости продавца и том внимании, с каким следит за его манипуляциями покупатель. Крутить головой по сторонам и демонстрировать свою незаинтересованность в процессе — значит, самому же провоцировать работника прилавка: обвесит «для порядка». Недаром излюбленные жертвы торговцев — мамы с маленькими детьми, за которыми нужен глаз да глаз, и мужчины, ведь сильный пол украшает не крохоборство, а широта души. А вот с пенсионерами шутки плохи. Времени у них вагон, денег в обрез, и воевать они готовы за каждую копейку.



Один из бессмертных способов обмана — так называемый обвес на бросок. Продавец не кладет, а якобы второпях кидает товар на весы, стрелка подскакивает как ошпаренная — и вам тут же называют цену. Если все то же самое проделать аккуратно и выждать, пока стрелка (или цифры на электронном табло) перестанет колебаться, вес покупки окажется заметно меньше.



В принципе, чтобы залезть в карман к покупателю, вовсе не обязательно мудрить с весами, подпиливать гири и лепить магниты. Достаточно незаметно придержать платформу пальцем, отвлечь внимание разговором, «перепутать» цифры при подсчете стоимости покупки на калькуляторе.



На электронных весах, вопреки распространенному мнению, обмануть даже легче, чем на обычных. Их, во-первых, можно откалибровать так, что вес в 900 г они «запомнят» как 1 кг — в случае разоблачения виноватой будет ненадежная электроника. Простор для фантазии оставляют индикаторы массы, цены и стоимости за килограмм: если покупок много, уследить за мелькающими цифрами покупателю трудно, и продавец волен набить любую. А можно, к примеру, «забыть» обнулить весы. Если на платформу сначала положили ваш товар и только потом убрали с нее «случайно» оставленный там блокнот или телефон — значит, будете платить и за его вес тоже.



Полезно попробовать провести безобидный эксперимент. Дождитесь, пока продавщица взвесит вам покупку, а вместо кошелька достаньте из сумки гирю на 0,5 кг и поставьте ее на весы. Скорее всего, в ваш пакет молча добавят товара еще граммов на 200-300. Такая фига в кармане, то бишь в сумочке, поможет сэкономить не одну тысячу рублей.



Сам себе надзор



В одном из надзорных органов республики подтвердили: да, обращений по поводу обвеса и обсчета покупателей по-прежнему много. Вот только теперь ведомство отписывает их обратно адресату, разъясняя, что пожаловаться он должен сначала самому обидчику.



— Связано это с недавними изменениями в законодательстве, — сообщила сотрудница ведомства. — Раньше все было просто. Покупателю достаточно было написать нам «меня обсчитали», чтобы в торговую организацию нагрянула внеплановая проверка. С этого года покупатель должен сам обращаться за защитой своих нарушенных прав к предпринимателю или руководству предприятия торговли и только потом, если ему незаконно отказали или его требования проигнорировали, вправе обратиться в службу надзора. При этом его обращение должно быть изложено на бумаге и доставлено лично или по почте, либо же направлено через портал госуслуг. Только тогда оно становится основанием для внеплановой проверки юридического лица или ИП по факту нарушения прав потребителя.



Плановые проверки контролирующие органы проводят по-прежнему. Но попадают в этот план только крупные предприятия, и проверять их дозволено лишь раз в три года с уведомлением хозяев за три рабочих дня. Малый и средний бизнес и вовсе освобожден от плановых визитов ревизоров — трехлетний мораторий сделал их «неприкасаемыми» до 2018 года включительно.



— Если честно, зайти с проверкой в торговлю сейчас очень сложно, это наша боль, — признается собеседница. — Государство стоит на стороне предпринимательства, заменив контроль понятием самоконтроля. Подразумевается, что любой представитель экономического сообщества честен, порядочен и ответственно подходит к выполнению всех правил и норм. Но до самоконтроля нам пока очень далеко, а бесконтрольность рождает безответственность.



В скором будущем, впрочем, Роспотребнадзору дадут полномочия проводить контрольные закупки и запускать в магазины и на рынки «тайных агентов». Соответствующие поправки в закон о защите прав потребителей уже подготовлены. Пока же главным оружием в борьбе покупателей за свои кровные остаются контрольные весы, чеки и неусыпная бдительность.



— Я, например, если не уверен в честности продавца, сразу прошу предъявить документ о поверке на весы и, если мне его не показывают, иду с покупкой к контрольным весам, — поделился опытом ведущий инженер-метролог Павел Гарбуз. — В семи-восьми случаях из десяти действительно обнаруживаю приличные расхождения с названной мне суммой. Тогда подхожу к администратору рынка, мы взвешиваем товар уже на его контрольных весах и вместе возвращаемся к тому продавцу. Еще ни разу мне не отказались вернуть деньги с извинениями и обещаниями все устранить.



Самый главный совет, который дают специалисты, — не стесняться и не молчать, заподозрив обман. Порой достаточно на глазах продавца заново положить товар на его же весы — и поверьте, он вряд ли станет с вами спорить.

Что нужно знать, идя в магазин