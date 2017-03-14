С помощью каких мер можно выравнять социально-экономическое развитие районов Башкирии, корреспонденту «РБ» рассказал директор Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ кандидат экономических наук Рустем Ахунов.

— Рустем Ринатович, в рамках предложений по Стратегии-2030 вашей группе досталось, пожалуй, самое приземленное направление — предложить меры по выравниванию в развитии различных зон и территорий внутри республики. Насколько вообще это актуально?



— Думаю, это ключевой стратегический вызов, связанный с тем, что разрыв в социально-экономическом развитии муниципальных образований растет. Республика имеет очень большую территорию — это один из крупнейших регионов страны. И по своему административному делению имеет один из самых высоких показателей в России. Поэтому проблема сложна. И наша инициатива — ответ на эти вызовы.



Мы проанализировали ситуацию в муниципалитетах, сравнили их показатели по трем важнейшим направлениям. Первый — поселенческий, то есть выяснили, какие демографические процессы происходят на этих территориях. Второе — транспортные связи между ними. И третье — собственно экономические факторы, которые определяют развитие отдельных районов.



— Какая в итоге получилась картина?



— Мы пришли к нескольким ключевым выводам. Первое — высокая концентрация промышленного производства наблюдается среди небольшого количества муниципальных образований. Например, на восемь городов республики приходится две трети отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг всего региона. Что и определяет успешность их развития, причем не только экономического. То есть муниципалитеты, где есть крупные предприятия, чувствуют себя лучше других. А это самочувствие мы определили на основе так называемого интегрального показателя, который включал четыре важные для развития позиции: естественный и миграционный прирост (или убыль) населения, среднемесячная зарплата в экономике и доля собственных доходов в бюджете. Здесь города, конечно, опережают сельские территории. Это один из выводов.



Второй момент — транспортные связи. Мы увидели, что те муниципалитеты, которые расположены вдоль федеральных трасс М-5 и М-7, более успешны. На наш взгляд, транспортный фактор и дальше будет иметь определяющее значение для социально-экономического развития муниципалитетов.



И благо, что сегодня в республике запущены три серьезных транспортных проекта. Это «Восточный выезд» из Уфы, соединение Стерлитамака с Магнитогорском и дорога на северо-востоке Бирск — Сатка.



Еще один момент, на который мы обращаем внимание, — это 265 километров «Шелкового пути», которые пройдут по одному из самых депрессивных субрегионов на юго-западе Башкирии. Реализация этого проекта для нас стратегически важна для выравнивания уровня социально-экономического развития и подтягивания этих муниципалитетов.



— Видимо, и поселенческий аспект дал достаточно контрастную картину?



— Демографические процессы в республике, к сожалению, сегодня носят негативный характер. Мы посмотрели муниципальные образования, которые дали прирост за последние десять лет. Оказалось, что самую заметную положительную динамику дали Уфимский и Иглинский районы. Это связано с формированием прежде всего агломерации на основе столицы. Но есть сельские территории, которые за десять лет потеряли по 15 — 20 процентов населения.



Сделав прогноз изменения численности населения, наша группа пришла к выводу: при сохранении имеющихся демографических тенденций по рождаемости, смертности, продолжительности жизни и миграционных процессов численность населения может снизиться более чем на 100 тысяч к 2030 году. Есть территории, которые определяют миграционный отток. Это, в частности, северо-восточные районы Башкирии, примерно пятая часть убыли идет оттуда.



И поэтому мы полагаем, что именно демографический вызов в ближайшие 15 лет становится для региона одним из важнейших. Миграционная политика и политика, направленная на естественный прирост населения, должна стать одной из ключевых для республиканских властей.



Кстати, убедительным примером работы в русле этой стратегии стал вопрос о выделении некоторым категориям граждан поддержки в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка.



Большой удельный вес в республике занимает образовательная миграция. В зоне риска здесь в первую очередь оказываются приграничные территории. Особенно северо-западная часть, Зауралье и тот же северо-восток. Это связано с влиянием крупных образовательных центров в Екатеринбурге, Казани, Перми, Челябинске, которые оттягивают нашу молодежь к себе.



— Какие районы республики можно отнести к наиболее сложным?



— К депрессивным территориям мы отнесли северо-восточные территории, они находятся в «красной» зоне — зоне риска. Кроме этого, видим неблагополучное развитие юго-западных и юго-восточных территорий. Как правило, это сельские районы и муниципалитеты, не имеющие своей промышленности.



— Вы отметили образовательное «давление» соседних регионов на республику. А в экономике этого нет?



— Есть, ведь Башкирия находится в достаточно серьезном конкурентном окружении. Более того, имеется ряд регионов, которые так же, как и мы, входят в десятку крупнейших по экономическому развитию и даже опережают Башкирию. Это Татарстан, Свердловская область и в каких-то аспектах Пермский край. И здесь выход для нас — интегрироваться с такими регионами, получать экономический эффект в долгосрочной и среднесрочной перспективе.



— Ваша группа предложила сформировать в Башкирии мощные агломерации. Какими они вам видятся?



— Мы предлагаем сформировать и институциализировать две агломерации — Уфимскую и так называемую Южно-Башкортостанскую. В результате в них будет проживать более половины населения республики и сконцентрируется около 80 процентов всех экономических результатов.



Для чего нужна агломерация? Это попытка сосредоточить мощный человеческий капитал, который и послужит основой для будущих экономических инновационных результатов. Если там сформирована комфортная городская среда, сосредоточены образовательные, научные и культурные объекты, а население желает учиться и работать в этой агломерации, то это даст серьезный экономический результат. Ибо будущее, которое определяет развитие региона, связано прежде всего с развитыми институтами, с развитой инфраструктурой и самое главное — с мощным человеческим капиталом.



Также мы считаем необходимым продолжить применение субрегионального подхода к развитию республики. Я имею в виду две программы — по развитию Зауралья, северных и северо-восточных районов Башкирии. Более того, предлагаем распространить эту модель на всю территорию республики и выделить в ее составе семь экономических зон. В результате может получиться некая управленческая модель, основанная на договорах между муниципалитетами о совместном использовании ресурсов и получении совместного экономического эффекта.



— Насколько главы муниципальных образований готовы к такому сотрудничеству? Ведь им отвечать в первую очередь за свою территорию, да и трудно, видимо, на местах заниматься такими стратегическими задачами, тут текущие вопросы суметь бы решить.



— Мы обнаружили массу объективных проблем и сложностей, с которыми сталкиваются органы муниципального управления и главы муниципалитетов. В самое ближайшее время попытаемся обобщить эти проблемы, но в двух словах о них можно сказать уже сейчас.



Здесь и отсутствие достаточных полномочий и компетенций для принятия решений. И очень высокая концентрация усилий на различной отчетности, предоставлении информации. Муниципальные власти тонут в бумагах.



Также понятно, что центры принятия решений по многим ключевым экономическим объектам находятся далеко за пределами муниципалитетов, на республиканском и даже федеральном уровне. И координация усилий здесь усложняется. Безусловно, эти проблемы требуют отдельного внимания. Мы в своих предложениях концентрируемся на том, что успешные муниципалитеты, которые уже доказали свою результативность, надо поддержать более серьезными полномочиями и финансовыми ресурсами.



Ключевое препятствие при внедрении модели межмуниципального сотрудничества — конфликт интересов между отдельными муниципалитетами в решении тех или иных общих задач. Поэтому мы и предлагаем определенные координирующие усилия со стороны республиканских властей, чтобы не было перекоса в чью-то сторону. Например, чтобы при формировании Уфимской агломерации не ощущалось давление со стороны столицы республики. И такое согласование, уверен, приведет к пониманию, что от подобного взаимодействия выиграют все.



Здесь можно использовать, в частности, модели проектных офисов, когда интересы муниципальных образований будут представлены на паритетных началах. И надо сказать, что некоторые крупные межмуниципальные проекты у нас уже запускаются. Например, туристический проект «Легенды Урала».



— Может ли одним из решений по выравниванию положения внутри регионов стать сокращение числа муниципалитетов?



— Мы не взяли на себя смелость выносить этот вопрос отдельно, но экономическое обоснование такого подхода есть. Да, у нас в республике очень разновесные муниципалитеты, и, безусловно, определенный экономический эффект от такого преобразования мог бы быть. Но этот вопрос не в нашей компетенции, он требует отдельного изучения.



— Получила ли ваша группа какие-то предложения со стороны в части территориального развития республики?



— Идей разного уровня сейчас к нам поступает немало, население неравнодушно. Вот только один из примеров. Сразу три автора — Тимур Докучаев, Павел Бурмистров и Ринат Баимов — прислали свои предложения. Среди них — создание агломерации Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и прилегающих к ним районов. Это предложение учтено, по сути, оно полностью вошло в нашу разработку по Южно-Башкортостанской агломерации.



Есть идея об увеличении числа кластеров и особых экономических зон. Мы предполагаем, что будут сформированы такие кластеры, как туристический и агропромышленный. А что касается особых экономических зон, то это нашло свое отражение в таком инструменте, как территории опережающего развития. Два моногорода уже получили этот статус, и я полагаю, что со временем их станет еще больше. Насколько я знаю, сейчас на очереди Учалы и Нефтекамск.



Поступило еще одно радикальное предложение: перестать поддерживать моногорода и отсталые муниципалитеты. Видимо, предлагается выделять бюджетные деньги только тем, кто успешен. Отчасти эта идея реализована в предложении об организации агломераций, там сформированы центры роста.



Предложения нашей группы — это плод совместных усилий ученых, представителей органов власти, общественности, делового сообщества. Поэтому уверен, что в итоге будут учтены интересы — и экономические, и социальные — всех жителей республики.