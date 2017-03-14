"Resbash"-Экономика - Наши люди на селе

00:32:38

НОВОСТИ
RSS
15.03.17 17:26
Первый вице-мэр Уфы стал невыездным
15.03.17 15:35
Жителю Нефтекамска вернут остатки угнанного автомобиля
15.03.17 14:41
Пятеро молдован «сели» за ограбление магазина в Илишевском районе
15.03.17 12:47
Рустэм Хамитов: вахтовиков надо вернуть на башкирский рынок труда
15.03.17 12:38
Рустэм Хамитов: башкирские предприятия адаптировались к новым условиям, но инвесторы «осторожничают»
15.03.17 12:29
В Кигинском районе один пенсионер зарубил топором другого
15.03.17 12:23
Рустэм Хамитов: республике не хватает аграрных мегакомпаний
15.03.17 12:18
Житель Альшеевского района сел за убийство 13-летней давности
15.03.17 12:05
В Уфе прокуратура выявила незаконный сайт для «зацеперов»
15.03.17 12:03
Уфимцы могут подать заявки на благоустройство своего двора
15.03.17 11:56
Казахские гастарбайтеры "лечили" уфимцев камчой
15.03.17 11:51
Рустэм Хамитов: «Роснефть» откроет для Башкирии новые возможности и рынки
15.03.17 11:45
В Башкирии тарифы на электроэнергию вырастут на 4,7 процента
15.03.17 11:40
В Белорецком районе перед судом предстанет обвиняемый, который пытался сжечь своего товарища
15.03.17 11:37
В Туймазах водитель на «Шкоде» сбил 87-летнюю женщину
15.03.17 11:31
В Сибае заводчанам не платили пять месяцев
15.03.17 10:56
В Уфе 18 марта движение в районе Телецентра перекроют из-за митинга
15.03.17 10:50
В Башкирии отмечен нулевой рост на товары и услуги
15.03.17 10:49
В Башкирии на благоустройство дворов и парков потратят миллиард рублей
15.03.17 10:47
В Башкирии доля мелких ферм в производстве молока превышает 75 процентов
14.03.17 16:33
В Башкирии изъяли особо крупную партию нелегального алкоголя
14.03.17 15:56
В Башкирии перед судом предстанет следователь полиции
14.03.17 15:43
Жительница Салавата предстанет перед судом за незаконную организацию подпольного казино
14.03.17 15:37
В Башкирии руководящие лица госучреждения подозреваются в получении взятки
14.03.17 15:28
Житель Оренбургской области осуждён за ограбление микрофинансовой организации в Уфе
14.03.17 15:09
В Башкирии руководитель управления Росздравнадзора осуждён за мошенничество
14.03.17 14:58
Жительница Башкирии довела до смерти племянницу, приковав её к кровати
14.03.17 14:37
Власти Уфы назвали дороги, которые отремонтируют в нынешнем году
14.03.17 14:17
В Уфе за нарушение правил благоустройства взыскано более 20 миллионов рублей
14.03.17 14:16
Реки в Уфе могут подняться до восьми метров
14.03.17 13:06
Утром деньги, а мясо?
14.03.17 12:30
Во время паводка в Уфе может подтопить более 900 домов
14.03.17 11:51
Житель Стерлибашевского района пришёл к знакомому в гости и зарезал другого гостя
14.03.17 11:39
Экологические субботники стартуют в Башкирии 8 апреля
14.03.17 11:33
В Башкирии сократили срок перечисления материнского капитала
14.03.17 11:22
Театральная жизнь бестселлера Гузель Яхиной начнется на башкирской сцене
14.03.17 10:46
Рустэм Хамитов обсудил с главой МИД евразийское сотрудничество
14.03.17 10:29
Хоккеисты «Салавата Юлаева» отправятся в турне по городам республики
14.03.17 09:51
В Башкирии водитель опрокинул «девятку». Пострадали два человека
14.03.17 09:02
В Татышлах после реконструкции открылся ЗАГС
13.03.17 16:45
Не там улёгся спать и поплатился жизнью
13.03.17 16:32
В Башкирии капремонт нынче пройдет в 1 тыс. 203 домах
13.03.17 16:12
Жительница Башкирии зарезала пожилого супруга
13.03.17 16:09
В Уфе семье с двумя инвалидами семь лет не давали квартиру
13.03.17 16:08
В Башкирии малоимущим семьям предоставят бесплатных нянь
13.03.17 15:09
Галим Якупов назначен заместителем руководителя республиканского агентства печати и СМИ
13.03.17 14:48
У жительницы Стерлитамака вскрыли гараж с куртками
13.03.17 14:33
В Кумертау до смерти избили чемпиона мира по пауэрлифтингу
13.03.17 14:26
В Башкирии представят лучшие проекты в социальной сфере
13.03.17 14:15
В Башкирии в среду значительно потеплеет
13.03.17 13:54
В Уфе мужчина расхаживал по городу с заряженным «обрезом»
13.03.17 13:24
Житель Башкирии убил односельчанина, не вернувшего ему тысячу рублей
13.03.17 13:03
Чиновники из республиканского Управления дорожного хозяйства допустили серьёзную халатность
13.03.17 12:58
Башкирские тепличники — лучшие в ПФО
13.03.17 12:54
Дети - инвалиды Зауралья побывали "В гостях у Весны"
ЕЩЁ НОВОСТИ