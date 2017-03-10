Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» по образцу уже действующего московского создается в Уфе, сообщила на расширенном заседании коллегии ведомства министр культуры Амина Шафикова. Парком в обычном понимании слова его, конечно, назвать нельзя. Это площади с мультимедийным оборудованием. Для зрелищности будут задействованы интерактивные сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями, аудиогиды.

Экспозицию планируется создать к лету этого года — республика станет первым регионом России, где появится такой парк. Его создание оценивается в 100 миллионов рублей. Деньги выделяет некоммерческая организация «Арт-Уфа». По словам ее директора Евгения Маврина, парк займет площадь около семи тысяч квадратных метров. За историческую составляющую отвечают Национальный музей РБ и Фонд гуманитарных проектов, который, собственно, и является инициатором идеи. Первые экспозиции будут посвящены истории России эпохи Рюриковичей, Романовых, XX веку и участию башкир в ключевых моментах этой истории, уточнил он.

О чём ещё говорилось на коллегии минкульта