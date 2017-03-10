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НОВОСТИ
10.03.17 11:47
В Башкирии водитель предстанет перед судом за два ДТП, совершённых в пьяном состоянии
09.03.17 17:40
В Башкирии родители отсудили у больницы 1,7 миллиона за инвалидность, полученную их ребёнком при рождении
09.03.17 14:16
В Уфе директор сети автозаправок не выплатил сотрудникам четыре миллиона рублей по зарплате
08.03.17 10:20
Глава Башкирии не понимает, куда делись деньги, выделенные на информатизацию медицины
08.03.17 00:24
Житель Туймазинского района получил три года колонии строгого режима за сбор дикой конопли
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Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» по образцу уже действующего московского создается в Уфе, сообщила на расширенном заседании коллегии ведомства министр культуры Амина Шафикова. Парком в обычном понимании слова его, конечно, назвать нельзя. Это площади с мультимедийным оборудованием. Для зрелищности будут задействованы интерактивные сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями, аудиогиды.
Экспозицию планируется создать к лету этого года — республика станет первым регионом России, где появится такой парк. Его создание оценивается в 100 миллионов рублей. Деньги выделяет некоммерческая организация «Арт-Уфа». По словам ее директора Евгения Маврина, парк займет площадь около семи тысяч квадратных метров. За историческую составляющую отвечают Национальный музей РБ и Фонд гуманитарных проектов, который, собственно, и является инициатором идеи. Первые экспозиции будут посвящены истории России эпохи Рюриковичей, Романовых, XX веку и участию башкир в ключевых моментах этой истории, уточнил он.
О чём ещё говорилось на коллегии минкульта
Опубликовано: 10.03.17 (09:51) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» по образцу уже действующего московского создается в Уфе, сообщила на расширенном заседании коллегии ведомства министр культуры Амина Шафикова. Парком в обычном понимании слова его, конечно, назвать нельзя. Это площади с мультимедийным оборудованием. Для зрелищности будут задействованы интерактивные сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями, аудиогиды.
Экспозицию планируется создать к лету этого года — республика станет первым регионом России, где появится такой парк. Его создание оценивается в 100 миллионов рублей. Деньги выделяет некоммерческая организация «Арт-Уфа». По словам ее директора Евгения Маврина, парк займет площадь около семи тысяч квадратных метров. За историческую составляющую отвечают Национальный музей РБ и Фонд гуманитарных проектов, который, собственно, и является инициатором идеи. Первые экспозиции будут посвящены истории России эпохи Рюриковичей, Романовых, XX веку и участию башкир в ключевых моментах этой истории, уточнил он.
О чём ещё говорилось на коллегии минкульта
Опубликовано: 10.03.17 (09:51) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
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В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
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Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
прохожий 2017-03-10 14:29:14
Миллион ВИЧ-терзаний (Cоциум) 09.03.17 (10:20)
Farid Valitov 2017-03-09 12:13:13
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07