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У шестилетней Ярославы из Нефтекамска врожденный порок сердца, который обнаружили лишь в прошлом году. Даже пятиминутная игра в догонялки заканчивается для девочки приступом одышки, и совершенно обессиленная она садится отдохнуть. Сердце Ярославы работает с перегрузками. Девочке необходима срочная операция.
сердечно-сосудистый хирург РКЦ (Уфа):
— Сейчас Ярославе можно провести щадящую эндоваскулярную операцию с применением окклюдера. Это поможет восстановить работу сердечно-сосудистой системы, избежать развития осложнений.
Данис Ханов, 6 лет, врождённый порок сердца, спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер.
Порок сердца (открытый артериальный проток) у сына обнаружили в первые дни жизни. Для меня это стало полной неожиданностью — беременность протекала хорошо, отклонений УЗИ не показывало. После выписки Данис наблюдался у кардиолога, мы регулярно проходили обследования, сын принимал лекарства. Врач меня успокаивал, объяснял, что дефект может закрыться сам собой, так бывает. Первое время сын действительно хорошо себя чувствовал, болезнь никак не давала о себе знать. Но в последний год состояние Даниса ухудшилось: его преследуют частые простуды с затяжным кашлем, стало сложно подниматься даже на второй этаж — у сына начинается одышка, синеет верхняя губа. Симптомы стремительно нарастают. Данис все чаще сам отказывается от подвижных игр, собирает конструктор или читает. Размер дефекта не уменьшился, врач настаивает на срочной операции. Сделать ее можно щадящим эндоваскулярным способом, проток закроют специальным имплантом — окклюдером. Саму операцию проведут за счет бюджета, но необходимо оплатить окклюдер. А стоит он очень дорого. Нам не собрать такую сумму, я работаю поваром, муж — электриком. Пожалуйста, помогите!
— Данису необходимо срочно провести операцию эндоваскулярным способом, без вскрытия грудной клетки, с помощью окклюдера закрыть дефект. Это поможет избежать развития опасных осложнений. После щадящей операции мальчик быстро восстановится.
Как помочь Ярославе и Данису
Окклюдер для операции Даше Соболевой оплачен
17 февраля в газете «Республика Башкортостан», на сайте resbash.ru мы рассказали историю шестилетней Даши Соболевой («Не хватает сил», Ольга Климова). У девочки врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Болезнь быстро прогрессирует: даже небольшие физические нагрузки даются девочке с трудом, она быстро устает. Кровь плохо насыщается кислородом, сердце Даши работает с перегрузками. Девочке требуется срочная эндоваскулярная операция. Провести ее по квоте готовы в Республиканском кардиологическом центре (Уфа). Закроют дефект имплантом — окклюдером, который надо оплатить. А у Дашиных родителей нет такой возможности. Рады сообщить: вся необходимая сумма (339 200 руб.) собрана. Елизавета, мама Даши, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
О Русфонде
Опубликовано: 10.03.17 (09:51) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
У шестилетней Ярославы из Нефтекамска врожденный порок сердца, который обнаружили лишь в прошлом году. Даже пятиминутная игра в догонялки заканчивается для девочки приступом одышки, и совершенно обессиленная она садится отдохнуть. Сердце Ярославы работает с перегрузками. Девочке необходима срочная операция.
сердечно-сосудистый хирург РКЦ (Уфа):
— Сейчас Ярославе можно провести щадящую эндоваскулярную операцию с применением окклюдера. Это поможет восстановить работу сердечно-сосудистой системы, избежать развития осложнений.
Данис Ханов, 6 лет, врождённый порок сердца, спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер.
Порок сердца (открытый артериальный проток) у сына обнаружили в первые дни жизни. Для меня это стало полной неожиданностью — беременность протекала хорошо, отклонений УЗИ не показывало. После выписки Данис наблюдался у кардиолога, мы регулярно проходили обследования, сын принимал лекарства. Врач меня успокаивал, объяснял, что дефект может закрыться сам собой, так бывает. Первое время сын действительно хорошо себя чувствовал, болезнь никак не давала о себе знать. Но в последний год состояние Даниса ухудшилось: его преследуют частые простуды с затяжным кашлем, стало сложно подниматься даже на второй этаж — у сына начинается одышка, синеет верхняя губа. Симптомы стремительно нарастают. Данис все чаще сам отказывается от подвижных игр, собирает конструктор или читает. Размер дефекта не уменьшился, врач настаивает на срочной операции. Сделать ее можно щадящим эндоваскулярным способом, проток закроют специальным имплантом — окклюдером. Саму операцию проведут за счет бюджета, но необходимо оплатить окклюдер. А стоит он очень дорого. Нам не собрать такую сумму, я работаю поваром, муж — электриком. Пожалуйста, помогите!
— Данису необходимо срочно провести операцию эндоваскулярным способом, без вскрытия грудной клетки, с помощью окклюдера закрыть дефект. Это поможет избежать развития опасных осложнений. После щадящей операции мальчик быстро восстановится.
Как помочь Ярославе и Данису
Окклюдер для операции Даше Соболевой оплачен
17 февраля в газете «Республика Башкортостан», на сайте resbash.ru мы рассказали историю шестилетней Даши Соболевой («Не хватает сил», Ольга Климова). У девочки врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Болезнь быстро прогрессирует: даже небольшие физические нагрузки даются девочке с трудом, она быстро устает. Кровь плохо насыщается кислородом, сердце Даши работает с перегрузками. Девочке требуется срочная эндоваскулярная операция. Провести ее по квоте готовы в Республиканском кардиологическом центре (Уфа). Закроют дефект имплантом — окклюдером, который надо оплатить. А у Дашиных родителей нет такой возможности. Рады сообщить: вся необходимая сумма (339 200 руб.) собрана. Елизавета, мама Даши, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
О Русфонде
Опубликовано: 10.03.17 (09:51) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
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прохожий 2017-03-10 14:29:14
Миллион ВИЧ-терзаний (Cоциум) 09.03.17 (10:20)
Farid Valitov 2017-03-09 12:13:13
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07