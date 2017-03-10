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По крайней мере, такие планы озвучил на коллегии госстроя республики руководитель ведомства Халит Махмудов. Цифра вполне реалистичная, если учитывать прошлогодние показатели. Тогда жилья было введено чуть меньше — 2,69 млн «квадратов», или 34 тысячи квартир. Это лучший показатель в Приволжском округе и пятый — в стране.
Если же принять во внимание нынешнее состояние экономики, то возникают некоторые сомнения в реальности запланированного. Эксперты продолжают строить пессимистичные прогнозы по поводу покупательской способности населения. Большинство тех, у кого были денежные накопления, в недвижимость уже вложились. А не будет спроса, зачем строить? Самое главное — на что? Про запас инвестировать способны немногие, уверены эксперты, оборотного капитала не хватит. А кредиты банков по-прежнему дороги, особенно долгосрочные.
Опубликовано: 10.03.17 (09:51) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
По крайней мере, такие планы озвучил на коллегии госстроя республики руководитель ведомства Халит Махмудов. Цифра вполне реалистичная, если учитывать прошлогодние показатели. Тогда жилья было введено чуть меньше — 2,69 млн «квадратов», или 34 тысячи квартир. Это лучший показатель в Приволжском округе и пятый — в стране.
Если же принять во внимание нынешнее состояние экономики, то возникают некоторые сомнения в реальности запланированного. Эксперты продолжают строить пессимистичные прогнозы по поводу покупательской способности населения. Большинство тех, у кого были денежные накопления, в недвижимость уже вложились. А не будет спроса, зачем строить? Самое главное — на что? Про запас инвестировать способны немногие, уверены эксперты, оборотного капитала не хватит. А кредиты банков по-прежнему дороги, особенно долгосрочные.
Опубликовано: 10.03.17 (09:51) Республика Башкортостан
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AHOHC
AHOHC
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прохожий 2017-03-10 14:29:14
Миллион ВИЧ-терзаний (Cоциум) 09.03.17 (10:20)
Farid Valitov 2017-03-09 12:13:13
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07