«Сто сорок четвертые» ведут преследование по Оборонной, запрашивают поддержку. Водитель врубает сирену, и, оглашая воем окрестности, «лада гранта» на бешеной скорости мчится в проулки частного сектора. Так, на первый взгляд, романтично начался наш журналистский рейд с бойцами уфимской нацгвардии.

«Он же не преступник! Он просто наркоман»!



Беглеца задержали в считаные минуты. Крепкий парень пытался оказать сопротивление, но гвардейцы быстро утихомирили буяна так называемым «полицейским захватом». Этим приемом хорошо владеет каждый силовик. Он входит в число обязательных навыков, ибо прост в исполнении и очень эффективен. Парень быстро понял, что борьба неуместна, и сразу же остыл.



Как выяснилось, внимание гвардейцев он привлек тем, что, завидев патрульную машину, «сменил направление движения». Попросту говоря, попытался драпануть. Причина «делать ноги» была более чем веской: в кармане хлопец нес солидный пакет с гашишем.



— Девять граммов, — без всяких весов точно определяет командир нашего 146-го патрульного экипажа. — Доз на десять потянет, если не больше.



Глаз на наркоту у прапорщика наметан, с ней гвардейцы сталкиваются чуть ли не каждую смену.



— Чаще всего задерживаем «синтетчиков», тех кто «дружит» наркотиками вроде спайсов, — поясняет он. — «Закладчики» тоже попадаются регулярно. А кто вот этот, пока не ясно. Это уже определит следствие.



«Закладчиками» называют мелких наркодилеров. Наркоту своим клиентам они оставляют в тайниках, списываясь по интернету. Причем тайником может служить все что угодно, вплоть до табличек у подъездных дверей. Достаточно слегка отогнуть угол, сунуть туда пакет — и закладка готова. А чтобы заказчик не путался, дилер нередко скидывает ему на телефон фото с изображением «заряженного» наркотой объекта.



В нашем случае таким объектом является обычный высоковольтный столб на улице Оборонной в Советском районе Уфы. Фото есть в телефоне задержанного. В снег закопана и вторая закладка. По словам парня, забрать ее он так и не успел. Взял только одну и тут же оказался в руках гвардейцев. Кстати, когда хлопца скрутили, одна сердобольная старушка даже кинулась его защищать. Почто, мол, парню безвинному руки заламываете, да еще и на снег уложили? Разве не видите, какой он хороший? И одет прилично, и татуировка вон на шее красивая, и вообще, «он не преступник», а наркоман.



В юриспруденции бабушка явно не сильна, иначе бы знала, что девять граммов наркоты — уже преступление, за которое светит вполне реальный срок. Независимо от того, собирался ты травиться ею сам или рассовывать по закладкам.



Задержанный понимает, что крепко влип, но старается держаться хладнокровно. Такое поведение вызывает у гвардейцев нечто вроде похвалы.



— Ведет себя адекватно, значит, психику дурью еще не совсем расшатал, — комментирует наш водитель. — Многие такие задержанные начинают плакать или истерить, некоторые в обморок падают. А один, извиняюсь, даже обделался. Хорошо, хоть не в машине. В общем, и смех, и грех. Люди в полных идиотов превращаются. Когда они этой дряни обколются или накурятся, такие «чудеса» вытворяют, на какие в обычном состоянии просто не способны. Помню, во дворах на улице Сагита Агиша машина брошенная стояла, проржавела вся, дилеры ее под тайник стали использовать. А один деятель закладку в ней искал, умудрился несколько прикипевших гаек голыми руками открутить! Мы потом ради интереса ключом отвернули, и то с трудом.



Пиши меньше, бегай больше



Росгвардия год назад была создана на базе внутренних войск МВД, отделов вневедомственной охраны, ОМОНов, СОБРов и прочих узкопрофильных подразделений, которые раньше входили в систему полиции. Теперь нацгвардия — самостоятельная структура, и хотя задачи большей частью остались прежними, требования к сотрудникам кратно возросли.



— В первую очередь, гораздо больше внимания уделяется физподготовке, — говорит заместитель командира третьего батальона УВО по Уфе ВО ВНГ. — Трижды в неделю — сдача нормативов, дважды в месяц — стрельбы. Также частично изменились обязанности бойцов.



Последняя фраза означает, что с гвардейцев сняли часть «административки». Например, за пьянство в общественных местах сейчас протоколов не составляют. А если и засекут где-нибудь во дворе гражданина с бутылкой, то просто сообщат полиции. Ибо у них другие задачи. Например, у наших — охрана объектов под сигнализацией. За каждым экипажем закреплен определенный маршут, по которому тот на колесах патрулирует в течение всей смены и частично выполняет при этом функции сотрудников ППС. Правда, в отличие от полицейских, у гвардейцев несколько больше полномочий. Например, доставить подозрительного для досмотра они могут не представляясь.



«Сигналки»» на объектах срабатывают довольно часто, в подавляющем большинстве по чисто техническим причинам. Гораздо больше проблем нацгвардейцам доставляют пьющие граждане. Нередко они пытаются стянуть из магазина что-нибудь покрепче, да еще закуски прихватить или же устроить дебош.



— Не так давно приехали в супермаркет по вызову, а там две компании устроили нешуточные разборки, — рассказывает старший экипажа. — И те, и другие пришли за водкой, что-то не поделили, передрались. Одна из сторон отступила. Как оказалось, отправилась за подмогой. Повторно пришли уже в усиленном составе, с собой прихватили ножи и топор. Но мы всех быстро утихомирили и задержали. Дело привычное.



Зачем гвардейцу селфи?



Утихомирить толпу нетрезвых мужиков не так-то просто, но, как уже говорилось, для нацгвардейцев физподготовка входит в число приоритетов. Приемы рукопашного боя отрабатываются регулярно, даже перед заступлением на службу. Но «безголовых» здоровяков здесь нет . Перед тем как стать росгвардейцами, все «вневедомственники» прошли экзамен. И вообще, к образованию стали относиться гораздо щепетильнее. Если раньше для работы рядовым силовиком было достаточно среднего образования, то теперь оно не котируется. Поэтому у многих новобранцев за плечами колледжи, техникумы и вузы. А те, кто служит уже давно, почти поголовно учатся в Уфимском юридическом институте. В частности, старший нашего экипажа, прапорщик, уже на третьем курсе, так что до офицерского звания осталось немного.



Психологи работают с гвардейцами постоянно, интересуясь всем, вплоть до отношений в семье. Бойцам даже рекомендуется делать что-то вроде селфи с женами и детьми и показывать их психологу. Это своего рода подтверждение, что дома у гвардейца все в порядке.



Свою первую годовщину Росгвардия отметит 27 марта. За это время гвардейцев уже стали узнавать, хотя еще совсем недавно многие граждане понятия о них не имели.



— Нацгвардия? Это кто ж такие, военные, что ли? — Подобные вопросы нам задавали чуть ли не каждый день, — говорят гвардейцы. — Теперь таких непросвещенных гораздо меньше.



P.S. По настоятельной просьбе гвардейского руководства все фамилии из текста убраны.

Гвардейцы превратятся в невидимок?

Пока своей формы у Росгвардии нет. Они донашивают ту, что им выдали раньше. Военнослужащие — нацгвардейцы одеты в мундиры внутренних войск, остальные — в форму спецназа полиции и вневедомственной охраны. Однако работа над новой формой близка к завершению. Опытные образцы уже готовы, возможно, гвардейцы будут щеголять в зимних куртках на меху, куртках-ветровках на молнии с капюшоном и в шерстяных свитерах. Нынешние «полевки» сменят зимний и демисезонный ветровлагозащитные костюмы, а также летний полевой камуфлированный костюм двух расцветок. Для большинства подразделений — зеленой, для СОБРа и ОМОНа — темно-серой.



Примечательно, что в опытные комплекты входят изделия-«невидимки». Они обладают инфракрасной ремиссией и не ловятся приборами ночного видения. Это компрессионное термобелье, а для спецподразделений — форма особой прочности «Рысь». Также представлен многоцелевой «невидимый» рейдовый рюкзак со съемным модулем.