В январе нынешнего года вступил в силу федеральный закон о госрегистрации недвижимости. Какие возможности он открыл, а также о других нововведениях «РБ» рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по республике Фаниза ШАЙБАКОВА.

Итак, жители республики теперь могут:



1. Подать документы экстерриториально.



Чтобы оформить недвижимость, расположенную в другом регионе, теперь не обязательно туда выезжать. Достаточно обратиться в специальный пункт подачи документов в Уфе (ул. 50 лет СССР, 30/5, зал 2). Услуга доступна как для граждан, так и для предпринимателей.



2. Одновременно подать заявления на кадастровый учет и регистрацию недвижимости.



Раньше объект недвижимости сначала ставили на учет в Кадастровой палате, а потом регистрировали в Росреестре. Теперь это можно сделать сразу.



3. Получить информацию об объекте в виде выписки.



Информация о зарегистрированных правах на недвижимость теперь выдается в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Ее форма варьируется в зависимости от запрашиваемых сведений. Можно, например, получить выписку о характеристиках объекта и правах на него, о переходе прав, о правах отдельного лица на объекты недвижимости.



4. Оформить документы в сокращенные сроки.



Постановка на кадастровый учет займет 5 рабочих дней, регистрация прав — 7 рабочих дней (раньше — 10). При одновременном проведении процедур срок оформления составит 10 рабочих дней. На получение выписки из ЕГРН уйдет 3 рабочих дня (раньше — 5). Если заявление и документы подаются через МФЦ, срок регистрации увеличивается на 2 рабочих дня (раньше — на 4).



5. Получить онлайн информацию об объекте.



С помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн» на сайте Росреестра можно получить сведения о местонахождении и размерах объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, ограничениях и обременениях, кадастровой стоимости.



6. Подать заявление на участок на Дальнем Востоке.



Жители республики могут безвозмездно получить гектар земли на Дальнем Востоке, подав заявление в МФЦ. Участок предоставляется сроком на пять лет. Если земля за это время будет освоена, ее можно будет взять в аренду или оформить в собственность бесплатно.