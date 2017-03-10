Жилье



С 1 марта приватизация жилья стала бессрочной. Каждый может оформить в собственность и распоряжаться своей квартирой — продавать, дарить, сдавать в аренду. Но он обязан будет платить налог на недвижимость и взносы на капремонт.



Аптеки



Новые правила изменили требования к хранению, перевозке, упаковке препаратов, персоналу и помещениям. Аптеки, в частности, должны установить правила внутреннего распорядка, предусмотреть инструктаж персонала, вести реестр цен жизненно необходимых лекарств.



Аптеки должны располагаться в изолированных помещениях, а фармацевты обязаны информировать покупателей об аналогах лекарств, их наличии в аптеке и ценах.



Леса



Леса разделят на зоны охраны с использованием наземных, авиационных и космических средств. Недобросовестных арендаторов лесных участков будут вносить в специальный реестр.



Владельцы земельных участков, расположенных у леса, должны теперь следить за пожарной безопасностью: очищать от сухих веток и валежника прилегающую к лесу десятиметровую полосу или соорудить противопожарный барьер в полметра.



Транспорт



С 30 марта вводится обязательная сертификация технических средств транспортной безопасности. Речь идет о системах сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения, оповещения и прочих. Выдавать сертификаты будут ФСБ, МВД, МЧС, Россвязь и Минтранс.



Алкоголь



С 31 марта вводится лицензирование розничной продажи алкоголя в общепите. Спиртные напитки нельзя будет продавать в точках общественного питания, расположенных в зданиях образовательных, медицинских и спортивных учреждений. Все продавцы алкоголя обязаны будут использовать контрольно-кассовую технику.