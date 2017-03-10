- Подал заявление об увольнении по собственному желанию, но за день до даты увольнения заболел. Мне выдали листок нетрудоспособности, а затем в качестве его продолжения второй листок. Должна ли организация выплатить пособие по временной нетрудоспособности по второму листку?



Расим АСФАНДИЯРОВ.

Уфа.



— В вашем случае период нетрудоспособности начался во время действия трудового договора. Работодатель должен выплатить пособие по временной нетрудоспособности за весь период болезни, поскольку это один страховой случай.



Если работник заболел в течение 30-ти дней после увольнения, пособие по временной нетрудоспособности также будет выплачено за весь период болезни, но в размере 60 процентов от среднего заработка за два предшествующих календарных года.