В последних двух матчах уфимские хоккеисты так и не сотворили чуда. Они уступили «Ак Барсу» с традиционным счетом 1:2 сначала в Уфе, а затем и в Казани. Таким образом, юлаевцы проиграли серию 1 — 4 и досрочно завершили сезон.

Не только по счету, но и по характеру игры последние два матча оказались похожи на предыдущие. Уфимцы сражались до последнего, в Казани дело даже дошло до овертайма, но в итоге юлаевцы уходили со льда побежденными. Почему? Вот что сказал по этому поводу, например, еще после поражения в Уфе главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин:



— Если реально смотреть на ситуацию, у нас просто неоднородные линии. Совершенно ясно, что по ровности состава «Ак Барс» сильнее, чем мы. Делаем все, что можем, но мы катаемся на одних и тех же игроках, и насколько у них хватит сил, я не знаю.



И уже после поражения в Казани Захаркин подвел блиц-итог всего чемпионата:



— У нас весь сезон получился скомканным. Провели его практически без центральных нападающих из-за травм. Не сумели усилить команду в период, когда могли это сделать. Приходилось выкручиваться. Пошли травмы из-за того, что была недоукомплектованность команды. Закончилось все тем, что были вынуждены бороться за место в плей-офф. Поэтому последний микроцикл посвятили подготовке к двум матчам — с «Ак Барсом» и «Ладой». Боялся, что не хватит сил на матчи плей-офф, но мальчишки нашли резервы в себе и, за исключением, может быть, четвертой игры, выглядели достойно. Конечно, не хватило пары игроков, которые могли бы забить гол. Они у нас есть, но в лазарете.



И все-таки главный тренер команды упомянул далеко не о всех проблемах, с которыми юлаевцы столкнулись в сезоне. По сути у «СЮ» так и не была решена проблема вратаря: в кубковых матчах Сведберг выглядел неплохо, но во многом именно он оказался виновником ненужных поражений в регулярном чемпионате, опустивших команду в итоге на шестое место в Восточной конференции. Пять нормальных игр за сезон не слишком ли высокая цена за голкипера? Осталось в памяти и высказывание Захаркина, что еще в начале сезона на матч в Санкт-Петербурге он вынужден был выпустить на лед недолеченных Григоренко и Соина. Но зачем тогда в «Торосе» семь человек получили двусторонние контракты, если их нельзя привлечь к играм за «Салават Юлаев»? Благо, СКА мы и так проиграли с разгромным счетом.



Другое дело, что проблема центров в клубе, действительно, так и осталась нерешенной. Потеря сначала Прохоркина, а затем и Энгквиста создала немало проблем. Нам постоянно объясняли, что непросто найти им замену. Кто бы спорил. Но, надо полагать, в клубе есть немало людей на серьезных должностях и при серьезном финансировании, чтобы не объяснять проблемы, а решать их. Вот этого-то как раз и не было сделано.



Впрочем, это все частности. Что бы ни случилось, команда с финансированием уровня «Салавата Юлаева» не имеет права заканчивать регулярный сезон на 15-м месте из 29 команд при практически одинаковом числе поражений и побед. И вылетать в первом раунде плей-офф. В противном случае оргвыводы неизбежны. Они и последовали уже на следующий день после окончания серии с «Ак Барсом» — Игорь Захаркин вместе со своими помощниками Николаем Борщевским и тренером вратарей Кириллом Кореньковым были отправлены в отставку.



Сложившаяся ситуация не оставила равнодушным и главу Башкирии Рустэма Хамитова. Вот что он сказал по этому поводу:



— Я как болельщик «Салавата Юлаева», конечно, недоволен тем, что происходило в этом сезоне. И в регулярном чемпионате команду лихорадило, и в первом круге плей-офф — и команда покидает турнир. Безусловно, такие же чувства, как у всех наших болельщиков республики. Поэтому отставка Захаркина вполне назрела, и она состоялась.



Рустэм Хамитов пообещал, что в клубе появятся новые люди и будет новая концепция.

— Конечно, будет переформат в клубе, все будет выстроено по-другому. Вместе с болельщиками мы обсудим и реализуем это в новом сезоне 2017 — 2018 года. «Салават Юлаев» должен быть всегда в числе лучших клубов России, это обязательное условие, — подчеркнул глава республики.



Пока тренировочные занятия в команде с игроками будет проводить старший тренер Анатолий Емелин. Насколько долго сохранится такое положение?



— Круг кандидатов на пост нового главного тренера есть, — говорит генменеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд. — Переговоры ни с кем начать еще не успели. Не могу сказать, когда будет названо имя нового тренера. Как получится договориться. Будет ли это точно русский специалист? Мы рассматриваем разные кандидатуры, в том числе и иностранцев.



… Минувший сезон болельщики «Салавата Юлаева» встречали с огромными надеждами, которым так и не суждено было сбыться. Можно только догадываться, с каким грузом ответственности теперь придется работать в «Салавате Юлаеве» людям, которые в той или иной степени причастны к неудачам, но остались в клубе. Ибо спрос с них будет теперь двойной. Возможно, это и поможет избежать рокового стечения обстоятельств, оставившего уфимцев далеко за пределами «битвы гигантов».