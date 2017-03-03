Разиф и Флида Валеевы из деревни Нижние Бишинды своим главным богатством считают детей. Их у них шестеро — двое своих и четверо приемных.

В 2006 году они взяли из приюта семилетнего Альфреда и пятилетнюю Лилю.

Три года назад Флида предложила мужу взять еще кого-нибудь в семью. Тот, как всегда, был немногословен: «Да хоть десять!».



— Я готовила столько еды, как будто у нас не четверо, а сорок детей, — грустно улыбается Флида. — А глаза у них все равно были голодными. Никак не могли хлебом наесться. Лишь много месяцев спустя ребятишки привыкли, что хлеб всегда на кухонном столе. Они истосковались и по домашним вкусностям, и по простому человеческому теплу. Понадобилось много времени, чтобы заполнить теплом и любовью их души.



Так в их доме появились семилетняя Диана и четырехлетний Никита. На тот момент дети имели неудачный опыт усыновления. После появления их фотографии в местной газете детей взяла семейная пара. А через некоторое время вернула обратно.



— Они ведь живые! А их, как бракованные игрушки в магазин, обратно вернули! — возмутилась тогда женщина. И успокоила ребят: — Не бойтесь! Раз мы взяли — обратного пути нет.



Своим детям — без разделения на своих и приемных — супруги стараются найти дело по душе. Кровная дочка Ирина окончила музыкальную школу, сын Ильнар освоил гитару, а Альфреду очень нравится баян — четыре года назад на международном конкурсе «На крыльях таланта» он занял первое место. Глядя на него, и Никита попросил записать его в класс баяна. А Лилия и Диана вовсю играют на фортепиано в четыре руки. Помимо этого супруги приобщают детишек к спорту. После второго класса Альфреда отвели в секцию дзюдо и самбо, дочки ходят в бассейн.



— Как вырастить полноценного человека? — задумывается Разиф. — В первую очередь как раз и нужно учить его человечности. Знания важны, никто с этим не спорит. А если человек много знает, но не заботится о близких, родственниках, стариках-соседях, то какой же он после этого человек? Вот наши девочки, например, пироги пекут. Дай волю — каждый день у печки будут стоять. А все потому, что хотят родителей и братьев угостить. И показать свое умение. Хозяюшками растут.



— Конечно, трудности бывают, — продолжает он. — Чтобы привыкнуть друг к другу, нужны годы. Иногда ребенок капризничает, обманывать начнет или стянет что-нибудь без спроса. Мы, взрослые, должны быть терпеливыми, внимательными и последовательными. А еще спокойными и уверенными. Дети это чувствуют и сами становятся такими.



Флида добавляет:



— Если человек не любит детей, его усилия бесполезны. Для нас они все родные — и кровные, и приемные. На первом месте — любовь. Потом ответственность. Если забрал к себе, значит, ты отвечаешь за них. Когда Лилия ногу сломала, я ее в школу буквально на себе носила.



Супруги уверены, что с детьми надо постоянно разговаривать и все им объяснять. И все дела делать вместе. Когда возводили дом рядом со старым, который построил отец Разифа, Никите было пять лет. Он подносил папе гвозди и светился от радости. А хозяйка буквально фонтанировала идеями.



— Супруга у меня главный архитектор, — говорит Разиф. — С вечера напридумывает с три короба, а утром проснется веселая, глаза горят: «Ребята, все начинаем заново. Я вам такое крыльцо придумала!» Мечтает построить во дворе большую детскую площадку, чтобы там играли все деревенские дети...



Хватает ли денег? Глава семейства смеется:



— Зачем об этом думать? Надо просто хорошо работать. И в нужное время они появятся. Мы умеем вести хозяйство. Покупать лишнее нет привычки. Лучше сэкономим и отвезем детей в музей, на концерт, в аквапарк... Надолго не уезжаем: корову, кур, гусей, огород без присмотра не оставишь.



Несколько лет назад старшая дочь Ирина уехала в Челябинск, вышла замуж. У нее родился сынишка, который почти полгода жил у бабушки с дедушкой. Когда родители увезли малыша обратно, Валеевы почувствовали: и дома, и на душе стало пусто. Собрали семейный совет, на котором подняли вопрос: кого будут брать из приюта, мальчи-

ка или девочку? В итоге решили: как и прежде, подать заявку на двоих.

Прямая речь



Лиля Петрова,

главный специалист отдела опеки и попечительства при районном управлении образования:

— Одним из основных направлений работы отдела является выявление и устройство детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. В этом году 31 семья поставлена на учет для определения туда детей в возрасте до 14 лет.



В отделе опеки и попечительства на учете стоят 306 детей из категории детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; а 285 ребятишек воспитываются в приемных семьях.