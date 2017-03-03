В прошлом году шаранцам предложили выбрать человека района. Большинство местных жителей проголосовали за предпринимателя Надежду Давлетову. «Знаете, как раньше определяли, готова ли девушка к замужеству? — огорошивает она меня при первой встрече. — Если умеет печь свадебный пирог, значит, может идти под венец. Попробуйте, наши девушки только что его испекли».





— Это не простая выпечка, — продолжает она. — На свадьбе четверть такого пирога передавали родственникам жениха. Остальное выкладывалось на расшитое полотенце, и гости брали куски, оставляя взамен деньги. Большое значение играло и то, сколько слоев в пироге. От их количества зависело, сколько дней будет жить жених в доме невесты.



После услышанного пробую угощение с опаской — а ну как прямо сейчас заставят делать предложение одной из работниц? Надежда за моими душевными терзаниями наблюдает с добродушной усмешкой — мол, все девушки давно уже замужем. А свадебный пирог — это лишь очередная новинка в ассортименте.



Супруги Давлетовы отработали на Севере четверть века. А когда вышли на пенсию, решили вернуться на свою малую родину. Здесь, спасаясь от скуки, основали небольшой бизнес по выпечке хлеба.



— Это было в 2003 году, — вспоминает моя собеседница. — На тот момент на местном «хлебном» рынке была серьезная конкуренция. Ничего не изменилось и сегодня. Но... Видимо, мы уже тогда уловили настрой потребителей — люди, которым начала приедаться массовая продукция, захотели чего-то индивидуального, домашнего. Причем, если продукты долгое время покупались по принципу «чтобы было подешевле», то сейчас в первую очередь обращают внимание на качество.



Время показало нашу правоту — за 13 лет на западе республики появилось и незаметно исчезло немало производителей хлебобулочных изделий. Я видела, как они работают: от замеса теста до выпечки у них проходит пара часов, не больше. И засыхает такая буханка меньше чем за сутки. А настоящий хлеб не должен портиться неделю. И на срезе пахнуть пивом.



Давлетова ведет меня по производственному помещению, где стоят восемь 200-литровых емкостей с закваской. И продолжает развивать тему:



— Не надо изобретать велосипед. Все технологии давно отработаны, нужно лишь скрупулезно их придерживаться. Это касается производства не только хлеба, а большинства продуктов. Да, проще и выгоднее напичкать его различными улучшителями и ароматизаторами. Но такие производители долго на рынке не держатся. По крайней мере, в небольших городах и районах, где все друг у друга на виду.



По словам Надежды, трудность сегодня в другом — как целенаправленно, изо дня в день, поддерживать к себе интерес клиентов.



— В нашей сфере это удается делать за счет постоянного расширения ассортимента, — делится она секретами. — Наши специалисты в постоянном поиске: сидят в интернете, листают кулинарные книги и старые записи, которые хранились у мам и бабушек. Если новый продукт имеет успех — люди поощряются материально.



Сложностей у предпринимателей хватает. Помимо растущих цен на энергоносители и сырье Надежда называет отсутствие господдержки малого бизнеса.



— Правда, в прошлом году мне «помогли», — грустно улыбается она. — В рамках господдержки приобрела в лизинг оборудование. Чуть позже подсчитала, что процентная ставка по нему составила 37 процентов годовых. Даже банки предлагают вдвое меньшие проценты! Поэтому буду и дальше рассчитывать на собственные силы. Вот только как быть начинающим бизнесменам? Если очень повезет, они могут получить стартап в 400 тысяч рублей. Но что можно сделать на эти деньги? Нам с супругом было легче: мы продали квартиру и вырученные три миллиона рублей вложили в дело. А ведь выпечка хлеба не самый затратный бизнес.



Но есть и плюсы. К примеру, у Давлетовой нет никаких проблем со специалистами. Найти работу непросто, и люди крепко держатся за свои рабочие места. В свою очередь она помогает им, чем может: помимо того что вовремя выплачивает зарплату, каждые полгода за свой счет проводит медосмотр, частично оплачивает санаторные путевки.

Давлетова пыталась войти со своей продукцией в сетевые магазины. Однако не сложилось. Говорит, запросили такой процент от каждого проданного изделия, что оказалось проще открыть собственные торговые точки.



— Люди устают от супермаркетов и все больше предпочитают ходить в заведения формата «магазин у дома», — говорит она. — Считаю, что сейчас для небольших производителей самое время открывать небольшие магазинчики и заведения общепита. Это еще одна моя задумка — хочу создать мощное сельхозпредприятие по разведению кроликов, перепелок, чтобы кормить ими земляков в собственном кафе. Думаю, у меня получится.

Прямая речь



Лилия Габдрахимова,

пресс-секретарь Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму:

— В 2016 году на поддержку шаранских предпринимателей было выделено 1,2 миллиона рублей. Из них около 700 тысяч — федеральные средства, остальное — средства муниципалитета. Эти деньги были направлены на предоставление стартапов и субсидирование лизинговых платежей.