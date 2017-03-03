«Страны ОПЕК исполняют обещания по сокращению добычи нефти на 90%». Заявление генсека организации Мохаммеда Баркиндо, казалось всем, не только поддержит котировки «черного золота», но и позволит им протестировать новый ценовой уровень. Однако недельный рост коммерческих запасов в Америке на 1,5 млн баррелей и увеличение там же добычи на 31 тыс. баррелей в сутки рынок слегка расстроили. В итоге торговая неделя по нефти закрывалась уже в районе 55 долларов за баррель, что поддавило и российский рубль.

Правда, не столь критично. Поддержку рублю оказало сокращение планируемого объема покупок валюты минфином в марте-апреле: в абсолютных цифрах ежедневный объем сократится по сравнению с февралем практически вдвое.



В целом же можно говорить о новом периоде российских активов после зимней коррекции, выход из которой «вверх» едва ли возможен без выхода барреля за $60. Вероятность же отправиться «вниз» сильно зависит от действий монетарных властей США и участников нефтяного картельного соглашения.



Впрочем, стоимость финансовых активов в последние годы интересует нас меньше экономических перспектив страны, ведь капитализацию Сбербанка на хлеб не намажешь.



Здесь будет уместно обратить внимание на два заявления, сделанные на прошлой неделе.



Первое сделал Центробанк России: «В январе 2017-го восстановление экономической активности продолжилось. Выпуск промышленной продукции увеличился, а инвестиционная активность росла. Улучшение ситуации в экономике и снижение инфляции способствовали росту реальной заработной платы. Оживление совокупного спроса окажет поддержку дальнейшему росту ВВП, годовой темп которого в первом квартале по оценкам составит 0,4 — 0,7%».



Его пока оставим без комментария.



Второе — премьер-министр Дмитрий Медведев: «Совершенно очевидно, что наша экономика вошла, пока еще, может, не так уверенно, но все-таки в стадию роста. Падение закончилось. В этом году мы ожидаем рост экономики в пределах от 1 до 2%. Это уже очень неплохо, потому что это, по сути, европейский уровень».



Мне бы тихо порадоваться, да вот не получается это сделать на фоне недавно улучшенной Росстатом оценки роста ВВП за 2015 — 2016 годы, определившей в речах и динамику ВВП-2017. С минус 3,7% на минус 2,8% мы заскочили во многом благодаря пересмотренным цифрам оборонной отрасли, сектору добычи полезных ископаемых и сельскому хозяйству.



Промышленность, транспорт, строительство и остальное — весь становой хребет экономики — в минусах. Но хуже того, динамика во множестве секторов продолжает оставаться отрицательной.



Возможно, к концу года ситуация впрямь поменяется, в рост пойдет сектор услуг, производство, вслед подтянется потребление и оживится кредитование. Но выводы дня сегодняшнего — что премьера, что Центробанка, — мне кажется, строятся на крайне зыбкой основе: на значительном увеличении государственных вложений в нерыночные отрасли.



Так что радоваться их словам я буду не просто тихо, а уж, простите, беззвучно.