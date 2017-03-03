Точный прогноз по паводку будет известен к 25 марта, но в республике готовы к наихудшему

Первый признак сильного половодья нынче налицо — сугробы гораздо выше привычных размеров. Виной всему аномальные снегопады — в полтора-два раза выше нормы, отметил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

— Страшными прогнозами пугать не хочу. Потому как запасы снега — не единственный фактор мощного половодья. Проблемы будем решать по мере их поступления, — сказал чиновник.



Большое значение, по его мнению, будет иметь характер весны. Если она станет затяжной, с переменчивой температурой воздуха, то почва успеет впитать большую часть талых вод. Если же выдастся непривычно теплой и быстрой, то жди неприятностей: реки могут переполниться выше привычных значений. Картина прояснится к 25 марта, когда будут готовы результаты гамма-съемки поверхности всей республики, отметил глава ведомства. Тогда уже можно будет дать прогноз с точностью до 90 процентов. К этому времени свой прогноз погоды на весну обещали дать и специалисты Башгидрометцентра. Пока же от долгосрочных прогнозов синоптики воздерживаются.



Между тем Фарит Гумеров заверил: несмотря на первые теплые дни, март свой характер еще покажет. Будут и морозы, и метели.



— Мы готовы к любому развитию событий, — сказал он. — Для оповещения населения планируем использовать церковные колокола и громкоговорители в мечетях.



Подтвердили готовность к паводку и в МЧС по республике. Работа по проведению безаварийного паводка спланирована и организована, действует республиканская противопаводковая комиссия, рассказали «РБ» в пресс-службе ведомства.



Спасатели уже провели комплексную тренировку по устранению последствий половодья. Были отработаны действия по эвакуации населения, проведен смотр техники, развернут палаточный лагерь для принятия пострадавших в ходе паводка.



В МЧС по республике отметили, что для реагирования в период весеннего половодья сформирована группировка сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в составе более 7,5 тысячи человек и свыше полутора тысяч единиц техники и плавсредств.