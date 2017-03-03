|
|
НОВОСТИ
07.03.17 11:24
В Уфе жильцы многоквартирных домов могут получить три миллиона рублей на благоустройство двора
06.03.17 12:50
Башкирия стала участником приоритетного проекта по созданию комфортной городской среды
04.03.17 09:56
Руководству Национального парка Башкирии запретили проводить фестиваль на водохранилище
03.03.17 12:11
В Иглинском районе бывшая глава сельсовета предстанет перед судом за махинации с документами
|
В одном только Иглинском районе за годы работы федеральной программы штат местной райбольницы почти удвоился, пополнившись врачами самых разных специальностей. Возможно, кто-то ухмыльнется: Иглино — отнюдь не глубинка, это почти Уфа, почему бы не переехать в пригород за кругленькую сумму? Однако многие из отработавших свой миллион в течение положенных пяти лет уезжать отсюда не торопятся. Обзавелись собственным углом, прижились и пустили корни.
Меняю Чернушку на Иглино
— Муж у меня башкир, а я татарка, для нас очень важно привить детям национальные традиции, — говорит Римма. — В Башкирии для этого просто идеальные условия. Сын, например, учится в музыкальной школе игре на курае. Мы очень довольны. И родители не нарадуются тому, как мы здесь устроились.
Справка «РБ»
Федеральную программу «Земский доктор» приняли для решения проблемы дефицита врачей на селе. По мере реализации менялись условия участия в ней. В 2012 году на выплату могли рассчитывать медработники до 35 лет, прибывшие в село после вуза, либо переехавшие на работу из другого населенного пункта. В итоге в 2011 — 2012 годах сельские больницы Башкирии пополнились рекордным числом врачей — более шестисот, включая 168 терапевтов, 97 педиатров, 59 стоматологов, 47 хирургов, 48 акушеров-гинекологов, 26 анестезиологов-реаниматоров, по 17 психиатров и неврологов, 16 офтальмологов и многих других востребованных специалистов
В 2013 году программу продлили, а к сельским лечебницам добавились еще и те, что расположены в рабочих поселках.
Опубликовано: 07.03.17 (10:50) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
В одном только Иглинском районе за годы работы федеральной программы штат местной райбольницы почти удвоился, пополнившись врачами самых разных специальностей. Возможно, кто-то ухмыльнется: Иглино — отнюдь не глубинка, это почти Уфа, почему бы не переехать в пригород за кругленькую сумму? Однако многие из отработавших свой миллион в течение положенных пяти лет уезжать отсюда не торопятся. Обзавелись собственным углом, прижились и пустили корни.
Меняю Чернушку на Иглино
— Муж у меня башкир, а я татарка, для нас очень важно привить детям национальные традиции, — говорит Римма. — В Башкирии для этого просто идеальные условия. Сын, например, учится в музыкальной школе игре на курае. Мы очень довольны. И родители не нарадуются тому, как мы здесь устроились.
Справка «РБ»
Федеральную программу «Земский доктор» приняли для решения проблемы дефицита врачей на селе. По мере реализации менялись условия участия в ней. В 2012 году на выплату могли рассчитывать медработники до 35 лет, прибывшие в село после вуза, либо переехавшие на работу из другого населенного пункта. В итоге в 2011 — 2012 годах сельские больницы Башкирии пополнились рекордным числом врачей — более шестисот, включая 168 терапевтов, 97 педиатров, 59 стоматологов, 47 хирургов, 48 акушеров-гинекологов, 26 анестезиологов-реаниматоров, по 17 психиатров и неврологов, 16 офтальмологов и многих других востребованных специалистов
В 2013 году программу продлили, а к сельским лечебницам добавились еще и те, что расположены в рабочих поселках.
Опубликовано: 07.03.17 (10:50) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
НОВОСТИ
07.03.17 11:24
В Уфе жильцы многоквартирных домов могут получить три миллиона рублей на благоустройство двора
|
AHOHC
AHOHC
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55