Завершившийся Год кино был по-настоящему удачным для уфимского режиссера Вадима Валиуллина: на XXVII российском кинофестивале «Кинотавр» в номинации «Лучший короткометражный фильм» победила его картина «Кредит». По словам одного из членов жюри, «спора по этому поводу не было. Здорово, что появляется совершенно ни на что не похожее кино, и я испытал уколы зависти, что это не мое кино». Однако в начале пути ничто не указывало на то, что выпускник худграфа башкирского педуниверситета не только изменит живописи с десятой музой, но и будет обласкан призами на престижных фестивалях.

В искусстве надо быть жестким



— Вадим, как из художников попадают в режиссеры?



— В моем случае все вышло само собой. Естественно, творческая жилка во мне билась всегда: я занимался дизайном, компьютерной графикой. На определенном этапе заинтересовался кино, пришел в киношколу Булата Юсупова, возникло желание попробовать себя в чем-то ином.



Мы сняли первую короткометражку, но я не вдохновился и решил, что это не мое. А через год позвонил Булат Юсупов с предложением поработать на рекламе. Я занялся рекламой, параллельно участвовал в проекте «Народный режиссер». Было снято где-то пять социальных роликов — получил приз, поработал как оператор на короткометражках. В процессе работы пришло понимание: это то, чем мне действительно нравится заниматься. Познакомился с оператором Артемом Айсиным. Сложился тандем — год снимали рекламу, заказчики нас полюбили и не забывали.



— Родители не возражали, что вы в этакой богемной среде вращаетесь?



— Не возражали, они и сами были когда-то к этому причастны. Я рад, что мне удалось получить художественное образование. На худграфе у нас были отличные преподаватели и студенты.



— Откуда вы взяли сюжет «Кредита»? Это реальная история, и если да — как закончилась?



— Наблюдал за жизнью своих знакомых: как они живут, работают, женятся, берут ипотечные кредиты лет на 20 — 30 и оказываются в кабале. Остальное додумывалось в процессе написания сценария. Возникла идея усугубить ситуацию смертельной болезнью героини. Люди рождаются, болеют, умирают. Это жизнь. Но у моих знакомых все хорошо.



— Ваши впечатления от «Кинотавра»? Насколько серьезные там были соперники?



— Очень серьезные. Я был удивлен выбором жюри, понимая, с какими работами мы конкурируем. Были фильмы, снятые за десятки миллионов рублей, — с медийными актерами, дорогой аппаратурой.



На «Кинотавре» я понял, что надо быть жестче, в том числе и в творчестве. Понял, что в мире искусства все возможно, но надо прилагать максимум усилий для реализации своих планов.



Как получаются шедевры



— Ваша победа показала, что сроки, деньги значения не имеют — на «Кредит» у вас ушло восемь тысяч рублей и четыре съемочных дня.



— Шедевр, это, конечно, очень громко сказано. На мой взгляд, малобюджетность может срабатывать на короткометражках, это такой формат, где могут быть технические допущения. Продюсер может оценить ленту, отснятую даже на фотоаппарат, переснимет на профессиональную аппаратуру, и лента станет покупаемой.



Основное значение имеет опыт. У нас есть своя команда, люди, с которыми я работаю постоянно. Мы пять лет учились на своих ошибках. Снимали короткометражки, рекламу — около 40 роликов, разбирали их, с каждой следующей работой понимая, что мы делали не так и что сработает, а что нет. Моя команда, и я в том числе, работали и водителями, и грузчиками, сами рисовали баннеры, сами же и вешали их. Спали по два-три часа в сутки. Это сказывается на творчестве, конечно. Сначала надо решить все организационные вопросы, и только в момент съемки есть время подумать над самим процессом. Хотелось бы, чтобы этим занимались специальные люди — будь у нас средства им на зарплату.



— Есть авторитеты среди режиссеров и почему?



— Есть большое количество режиссеров, каждый фильм которых визуально выверен, очень слаженно, изящно играет актерский состав. Это Серджио Леоне, Билли Уайлдер, Тарантино, Гай Риччи, Скорсезе, Финчер, Родригес. Они разные, у каждого свой авторский стиль и не падает планка качества.



Артхаус артхаусу рознь



— Ну, Скорсезе, Леоне, Уайлдер — это куда ни шло, а вот тот же Тарантино у многих интеллигентных людей вызывает презрительное «фи».



— Придерживаюсь существующей теории: есть несколько категорий зрителей. Первая смотрит только блокбастеры, вторая — блокбастеры и интеллектуальное кино, предпочитая последнее, третья — блокбастеры, интеллектуальное кино и авторские ленты, иронизирующие над интеллектуальным кино, — это тот же Тарантино. Четвертая — люди, которые сами занимаются кинематографом и понимают, что сделать блокбастер гораздо сложнее, чем артхаус.



Данелия писал об одном своем фильме. Они снимали кадр: невеста надевает платье перед зеркалом, а мимо окна должны были пронести ворох этих самых платьев. Снимали на юге, реквизит забыли, и оператор предложил: «А вон лошадь с телегой стоит, давай пустим — красиво будет». Пустили. Потом на показах к Данелии подходили и говорили: «Какой сильный образ: женщина готовится к замужеству, а за окном телега — символ тяжести семейной жизни». Лет двадцать Данелия кивал головой и только через много лет рассказал, как и почему это было снято. Так что если картинка качественная, смысл найдется.



— Я слышала, сейчас работаете над комедийным слэшером (поджанр фильмов ужасов). Не резковат ли переход от остро социальной темы?



— Слэшеров в России в чистом виде нет, тем более комедийных. «Мертвым повезло» — это история обычных российских ребят, которые попадают в сложные обстоятельства, и мы развернули ее так, как это могло произойти именно в России, с нашими реалиями и с нашим менталитетом. Сюжет «Мертвым повезло» написан также мною, это не хоррор в чистом виде — комедия, близкая по духу к Тарантино. Место действия — дом — строили сами. В главных ролях Дима Богдан, Андрей Поведский, Валерий Гриньков, Полина Шабаева, Николай Рихтер.



А был ли кризис?



— Вы придерживаетесь принципа Голливуда: на рекламе учишься. Какой должна быть хорошая реклама?



— Преимущество рекламы: результат виден практически через неделю. Хорошая реклама — продающая реклама. Для телевидения и интернета реклама делается по-разному. Для ТВ — короткий ролик, где внимание концентрируется на самом товаре, сюжет не так актуален. Для интернета важно зацепить внимание зрителя сюжетом — зрителей миллионы, они в течение трех-четырех секунд решают — смотреть рекламу или нет.



— А вы бы стали рекламировать то, во что сами не верите?



— В основном на рынке крупные компании, прошедшие проверку временем. Их товар в принципе соответствует тому, что о нем говорят. Такие компании следят за качеством своей продукции и дорожат своим имиджем. Так что я отношусь к рекламе спокойно.



— Худграф и учеба в музыкальной школе, как в вашем случае, нужны в принципе режиссеру? Феллини, правда, прорисовывал каждый кадр, и Эйзенштейн тоже. А вы вдобавок пишете музыку.



— Мне просто повезло. Есть ряд художников, ставших режиссерами. Уэс Андерсон — мультипликатор, Финчер занимался компьютерной графикой, Кэмерон был художником по спецэффектам. Художник хорошо чувствует кадр, но есть очень много чему учиться.



С моей точки зрения, при съемках дорогого кино должен быть прорисован каждый кадр: тратится слишком много ресурсов, чтобы запороть его. Также все, что ты нарисуешь, — сделают. Если в углу будет нарисована розетка — то ее и установят. Для дешевого кино это кандалы.



— На что купится зритель в первую очередь: на режиссера, на актеров, на сюжет?



— На маркетинг, затем — на «сарафанное радио». Точка зрения, конечно, у всех разная, но бурное обсуждение — это тоже реклама. Хочется посмотреть.



— Вам не кажется, что в кризисе весь кинематограф, коль скоро на «Оскара» выдвигался «Стрендж», который никак недотягивает, к примеру, до того же «Молчания ягнят»?



— Все развивается и идет, как надо. Представьте, прошло тридцать лет, вроде немного, мы пересматриваем те же «Молчание ягнят», «Запах женщины» и думаем: «Какие классные фильмы снимали тридцать лет назад». Но не забывайте, что параллельно «Молчанию» выходили еще 200 фильмов, которые канули в Лету. Время все просеет. Через тридцать лет будут думать: «Какие фильмы делали в 2017 году, а мы-то в глубоком кризисе».