В столице башкирского Зауралья идет заселение нового многоквартирного дома по улице Заки Валиди. Сюда переезжают двенадцать семей из аварийного жилья. На чемоданах сидят будущие новоселы, которые ждут своей очереди, — еще два дома по улице Островского будут введены до конца марта. Для переселенцев в них куплено двенадцать квартир.

Нафаню забрали с собой



Узнав о злоключениях переселенцев из ветхого жилья в других регионах, сибайцы Надежда и Виктор Игнатьевы вместе с соседями внимательно следили за строительством своего будущего жилья. Благо, их пятиэтажный дом строили недалеко, практически через дорогу.



— Дом сдали в срок, в середине декабря мы справили новоселье, — говорит Надежда Игнатьева. — Квартира была полностью готова. При переезде не забыли забрать с собой нашего домового.



До новоселья Игнатьевы жили в щитовом доме 50-х годов постройки по этой же улице Заки Валиди. Свою «трешку» купили в ипотеку. Ее они выплатили, но отсутствие балкона, крошечная кухня, узкий коридор и остатки дровяной печи создавали дискомфорт для многодетной семьи.



— Сейчас раздолье: просторная кухня и широкая прихожая, раздельный санузел, балкон и лоджия! Раньше у нас было 59 «квадратов», сейчас 64. Кроме того, на две квартиры на лестничной площадке полагается по тамбуру. Пожалуй, больше новым «квадратам» радуются дети — Станислав, Варвара и Павел. Теперь у каждого из них появилось собственное пространство, — говорит Надежда Игнатьева. — Радует, что мы сами регулируем температуру в квартире. Еще обещают установить узлы учета энергии, это позволит рассчитываться за горячую воду и тепло по факту. Надеюсь, сэкономим на общедомовом потреблении электричества. В подъездах установлены датчики движения. В старом доме мы боялись пожара и утечки газа. Теперь у нас есть сигнализаторы и пожарные краны. Кстати, счетчики потребления газа, электричества и воды тоже установлены.



Чтобы сохранить чистоту и порядок в подъезде, новоселы установили домофон на входную дверь. Один из жильцов взял на себя уборку подъезда. Соседи договорились оплачивать его труд без задержек. Весной жильцы выйдут облагораживать свой двор.



Быстрей домой



Гульшат Рустанова постоянно в пути, она начальник пассажирского поезда Уфа — Санкт-Петербург. В отличие от новой соседки, переезд ее поначалу не радовал.



— Не хотела покидать хоть и аварийную, но с высокими потолками солнечную квартиру, — говорит Гульшат. — Рядом гимназия, в которой учатся мои дети — Алина, Карина и Тимур. Не хотела расставаться с соседкой, которая вместе с мамой в мое отсутствие присматривала за ними. Но когда узнала, что новый дом построят совсем рядом, успокоилась. Мало того, с моей верной соседкой Газимой-апой на одной лестничной площадке сейчас живем. И солнца в квартире предостаточно.



Гульшат Рустанова, как и Надежда Игнатьева, была старшей по прежнему дому. К ней и сейчас по привычке забегают за советом, она готова продолжить нести свою общественную нагрузку.



— Мы решили, что наш дом и подъезд должны стать образцовыми, — говорит Рустанова. — В подъезде широкие подоконники, окна не продувают. Договорились, что там уместны комнатные растения. Весной во дворе обязательно цветы посадим. Кстати, он у нас замечательный. Строители учли все: место для выбивания ковров, бельевую площадку. Не поверите, с удовольствием спускаюсь с четвертого этажа только для того, чтобы развесить белье. Обещают обустроить и парковку.



Праздник двора



Раньше дети новоселов бегали играть в соседние кварталы, где были детские площадки. Сейчас им это делать не нужно. У них теперь есть свое место для игр.



— Дети под присмотром: выглянули в окно, увидели, успокоились, — говорит Надежда Игнатьева. — Каждый год с соседями проводили праздник двора. Приглашали подростково-молодежный центр «Ровесник» и вместе устраивали игры и забавы. Эту традицию обязательно продолжим. Тем более, детей у нас очень много.



На финишной прямой



— Дома по программе переселения из аварийного жилья строились с соблюдением всех норм, — говорит начальник отдела промышленности, строительства, транспорта и связи горадминистрации Наталья Ишменева. — При вводе и подключении инженерной инфраструктуры слаженно сработали городские ресурсоснабжающие организации. Водоканал, тепловые и электрические сети, газовые службы решали вопрос подключения к своим коммуникациям без проволочек.



Наталья Ишменева особо отметила, что финансирование осуществлялось без задержек и в полном объеме.



За восемь лет реализации программы переселения граждан из ветхого жилья Сибай освоил 1 млрд 19 млн 469,2 тысячи рублей. Для 1 тыс. 722 человек, некогда живущих в 87 многоквартирных ветхих домах, приобретено 703 квартиры.

Прямая речь

Халит СУЛЕЙМАНОВ,

глава администрации Сибая:

— Развитие нашего города никогда не останавливалось. Особенностью нынешнего его этапа является в значительной степени снос аварийного жилья и строительство нового. Кто посещает жилые кварталы города, построенные в 50-х годах прошлого столетия, видит, как они преобразились. По сути, это абсолютно новые микрорайоны. Поэтому результат участия города в федеральной программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья — это уникальный случай, новая страница истории развития Сибая.