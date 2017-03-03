В прошлом году только на объектах республиканского значения, в том числе в природных парках «Аслы-Куль» и «Кандры-Куль», отдохнули 154 тысячи человек. Вырос и интерес к республике в целом: ее посетило в два раза больше туристов по сравнению с предыдущим периодом.

Власти небезосновательно считают, что развитию туристического потенциала Башкирии могут помочь особо охраняемые природные территории (ООПТ), которых насчитывается более 200. Они отличаются статусом, находятся в разном подчинении, но имеют единую цель: сохранять разнообразие растительного, животного мира и привлекать в первозданные уголки как можно больше посетителей.



— Мы изучили все территории, занимающие совокупно более одного миллиона гектаров, провели их инвентаризацию и приступили к созданию единой системы, — рассказал журналистам заместитель министра природопользования и экологии РБ Ильдус Яхин.



Сохранять, развивая — такова концепция Года экологии в РБ, подчеркивают чиновники. Развитие подразумевает создание более комфортных условий не только для гостей, но и для местных жителей. Одни смогут трудоустроиться за счет создания новых рабочих мест, другие — расширить сферу уже существующего бизнеса. Ведь растущему потоку туристов понадобятся самые разные услуги — от сервисных до торговых, включая продажу кумыса, молока и мороженого, а также сувениров местных ремесленников, заметил руководитель дирекции по особо охраняемым природным территориям мин­экологии РБ Марат Хасанов.



Но чтобы запустить весь этот механизм, нужны деньги, и немалые. Ведь большинство заповедных уголков нуждаются в строительстве либо обновлении инфраструктуры, а потянуть эту работу может только состоятельный инвестор. Сами ООПТ, финансирующиеся из федерального либо республиканского бюджета, зарабатывают не так много. В прошлом году, например, все вместе они получили около 20 миллионов рублей. Тогда как из бюджета только на региональные объекты выделили почти в два раза больше.



— Мы обозначили наиболее перспективные места, там есть где развернуться не только крупному, но также среднему и малому бизнесу, — сообщил Ильдус Яхин. — Практически свободна зона «Аслы-Куля». Надеемся, в этом году здесь будет реализовано несколько проектов.