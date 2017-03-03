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Российский инвестиционный форум в Сочи для республики стал успешным. Об этом заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов в интервью Башкирскому спутниковому телевидению. «Пока все идет по нарастающей, наша делегация пользуется авторитетом и уважением. Нас слушают, и мы выступаем. Башкортостан — это всегда очень высокая планка»,— высказался он. И действительно, по предварительным данным, соглашения с инвесторами, подписанные Башкирией на форуме, «весят» более 80 млрд рублей. Для сравнения — вице-премьер РФ Дмитрий Козак оценил объем всех заключенных соглашений в 200 млрд рублей.
Банки построят дороги
Экономить, но не резать по живому
Компетентно
Дмитрий МИХАЙЛИЧЕНКО,
— Привлечение инвестиций является одним из важнейших критериев оценки эффективности губернаторов и глав регионов федеральным центром. В этом контексте итоги Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» для Башкортостана вполне понятны и осязаемы. Были подписаны соглашения о реализации на территории республики инвестпроектов на сумму в 80 миллиардов рублей. Причем речь идет как об инвестициях в основной капитал, так и инвестициях в инфраструктуру Башкортостана. Помимо этого, правительство республики подписало ряд соглашений, направленных на развитие сектора банковских услуг, что также крайне важно.
Азат ФАЗЛЫЕВ,
— Акцент активности смещается с федерального на региональный, с регионального на муниципальный уровень. Бизнес может это только приветствовать, потому что только в первичном звене государственной власти находится непосредственный контакт с предпринимателями.
Опубликовано: 03.03.17 (09:43) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Российский инвестиционный форум в Сочи для республики стал успешным. Об этом заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов в интервью Башкирскому спутниковому телевидению. «Пока все идет по нарастающей, наша делегация пользуется авторитетом и уважением. Нас слушают, и мы выступаем. Башкортостан — это всегда очень высокая планка»,— высказался он. И действительно, по предварительным данным, соглашения с инвесторами, подписанные Башкирией на форуме, «весят» более 80 млрд рублей. Для сравнения — вице-премьер РФ Дмитрий Козак оценил объем всех заключенных соглашений в 200 млрд рублей.
Банки построят дороги
Экономить, но не резать по живому
Компетентно
Дмитрий МИХАЙЛИЧЕНКО,
— Привлечение инвестиций является одним из важнейших критериев оценки эффективности губернаторов и глав регионов федеральным центром. В этом контексте итоги Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» для Башкортостана вполне понятны и осязаемы. Были подписаны соглашения о реализации на территории республики инвестпроектов на сумму в 80 миллиардов рублей. Причем речь идет как об инвестициях в основной капитал, так и инвестициях в инфраструктуру Башкортостана. Помимо этого, правительство республики подписало ряд соглашений, направленных на развитие сектора банковских услуг, что также крайне важно.
Азат ФАЗЛЫЕВ,
— Акцент активности смещается с федерального на региональный, с регионального на муниципальный уровень. Бизнес может это только приветствовать, потому что только в первичном звене государственной власти находится непосредственный контакт с предпринимателями.
Опубликовано: 03.03.17 (09:43) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
03.03.17 12:11
В Иглинском районе бывшая глава сельсовета предстанет перед судом за махинации с документами
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AHOHC
AHOHC
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
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