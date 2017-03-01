Битва роботов

Высокий, плечистый робот-трансформер поблескивает на солнце вишнево-серебристыми металлическими мускулами и табличкой «Научно-образовательный центр «Промышленная робототехника и медицинская физика». Школьники фотографируются с трансформером, но вообще-то их трудно удивить: они сами собирают, программируют и даже тренируют своих «воспитанников». Ребята из разных городов и районов приехали в Стерлитамак соревноваться, побеждать и знакомиться с новыми идеями на региональном фестивале. Его победители весной в Москве будут представлять Башкортостан на всероссийском фестивале «РобоФест-2017».

Будь человеком!



Просочившись на соревнования благодаря заветному бейджику «пресса», любуюсь тем, как уверенно чувствуют себя среди организаторов и судей маленькие программисты. Вот вихрастый мальчик лет десяти поправляет на переносице очки и пытается урезонить своего робота:



— Будь же ты человеком, а?



Робот — жужжащий клубок проводов, сенсоров, невидимого компьютерного «мозга», который контролирует все элементы на подвижной платформе, — в раздумье останавливается на белоснежном поле-треке. У его хозяина еще есть время, чтобы отладить свою техногенную версию животного мира.



— Через 29 минут — первая попытка, — смотрит на часы одиннадцатилетний стерлитамаковец Эмиль Сахибгареев.



Он и его троюродный брат Радмир Габдулхаков уже отладили своего сортировщика и сдали его на карантин. Карантином называется финальная проверка: судьи оценивают, соответствуют ли машины-спортсмены условиям соревнований. Одни роботы (а значит, и их хозяева) состязаются в гонках по линии (номинация «Шорт-трек»), другие — в искусстве рисовать ломаные линии («Чертежник»), третьи сортируют банки по цвету и размеру...



— Мы хотим сконструировать робота, похожего на Валл-и из мультфильма, — говорят мальчики. — Пусть убирает мусор на улицах, освобождает людей от грязной работы. А у людей будет больше времени, чтобы программировать роботов...



Полторы минуты на кубик Рубика



Роботу, сделанному 15-летним Саматом Ямилевым и его одноклассниками из Башкирского лицея-интерната № 3, соревноваться не с кем — он единственный, кто умеет собирать кубик Рубика.



— За 86 секунд 22 комбинации, — рассказывает о достижениях умной машины Самат. — Идею нам подсказал учитель. Схему робота мы взяли из интернета, собрали его сами на основе lego mindstorms. Хотим заниматься робототехникой дальше, решать задачи посложнее. Хотя, знаете, с кубиком Рубика у робота дела обстоят лучше, чем у меня...



— Ребята сами создают роботов — это мотивирует к познанию нового, прививает любовь к программированию, — говорит учитель лицея-интерната Айрат Фахретдинов. — Его азы дети могут постигать уже с первого класса, причем как мальчики, так и девочки. В робототехнике больше мальчиков просто потому, что они чаще собирают конструкторы, возятся с машинками и моторчиками. Кстати, это отлично развивает мелкую моторику. Наши занятия в кружке длятся по полтора-два академических часа, и мне приятно слышать просьбы ребят: «Давайте еще останемся, давайте доделаем!». А как они переживают за своих роботов и как счастливы, что умные машины поехали, что все получилось!



В армию — с личным терминатором



На фестивале состоялся республиканский конкурс детских творческих работ «Роботы в Вооруженных силах России». На выставке мирно соседствуют боевые роботы, гранатометы, самоходные артиллерийские установки... Конкурсанты говорят, что после окончания школы обязательно пойдут в армию, а когда вернутся, поступят учиться на программистов и инженеров.



…К бережно выпиленной деревянной платформе прилажены программная начинка и два больших колеса. На платформу уложен детский пистолетик. Авторский боевой робот оригинального дизайна умеет двигаться на своих двоих и стрелять.



— Роботы незаменимы не только в боевой обстановке, но, например, в космосе, — считают создатели боевого робота восьмиклассники из Альшеевского района Булат Гареев и Камиль Бинятов.



Важные дела победителя



— Я программировал нашего сортировщика вместе с другом Рустамом Валеевым, — рассказывает один из победителей «РобоФеста» десятилетний Данир Аминов. — У некоторых команд роботы сортировали банки не так, как нужно: или сбивались, или не работали... Хорошо, что у нашего робота все получилось. Рад, что весной поеду на «РобоФест» в Москву. Еще не знаю, кем я хочу стать — робототехником, химиком или космонавтом, пока мне сложно выбрать. Но очень хочется создать такого робота, который выполнял бы за человека тяжелую и грязную работу. А вот уроки делать я ему ни за что не доверю: важные дела лучше решать самому.

А КАК У НИХ

Латвийская Международная школа инноваций уже второй год предлагает две программы для кружков по интересам в детских садах и начальных классах — роботики и программирования. По ним уже учатся дети с пяти лет. Сначала дети учатся сотрудничать, планировать свою работу, затем строить. Потом осваивают какой-либо принцип механики. И только после этого строят простейшего робота. А затем с помощью компьютера пишут для него программу.

Навыки, которые они приобретают, — это алгоритмическое мышление, понимание причинно-следственных связей, последовательности действий.

Идеальное хобби — не удел избранных

Хакатон — форум, собравший разработчиков программного обеспечения, был проведен при Стерлитамакском филиале Башгосуниверситета. Какие перспективы открывает марафон для IT-специалистов? Рассказывает организатор хакатона, основатель стартапа и специалист в области нейронных сетей Рустам САЛАВАТОВ.

— Рустам, зачем понадобилось проводить хакатон?



— Пока у нас нет сообщества IТ-специалистов, люди разрозненны, а очень хочется общаться и обмениваться опытом, расти... Мне нравится опыт Йошкар-Олы — там сильное IТ-сообщество. Соседние регионы просто высасывают наших ребят: Татарстан, Екатеринбург, Пермь, не говоря уже о Москве и Питере. Там поддержка IT-проектов осуществляется на уровне власти. Хакатон нужен, чтобы изучить среду, заявить и показать как участникам, так и людям из бизнеса, представителям власти, что в нашем городе есть возможность для развития сообщества.



— Чем нам был бы полезен опыт Татарстана?



— Это один из самых развитых IT-регионов после Москвы и Санкт-Петербурга. В Татарстане делается упор на культурное продвижение и имидж Казани и региона в целом, на IT и инновационный бизнес. На одном из форумов всерьез обсуждали, как развивать креативность городов, как важна среда вокруг мелких кафе, где собираются творческие люди. Говорили, что необходимо дать свободу «городским сумасшедшим» — инициативным людям с идеями. Так же и с IT-предпринимателелями: нужно создавать среду, развивать различные сообщества. Это очень влияет на имидж города и региона. Среда — это то, что нельзя измерить, но она рождает дух новаторства и перемен.



— Получается, программисты друг другу не конкуренты?



— Программисты не могут конкурировать в прямом смысле. Они конкурируют в развитии. Это может показаться странным, но программирование — творческая профессия. Создание программ занимает около трети времени, остальное — обдумывание, поиск вдохновения, обсуждение идей с коллегами... Чем шире круг общения с теми, кто разбирается в этом лучше, тем выше твой уровень.



— Какие препятствия вы видите на пути к созданию сообщества?



— Об этом очень доходчиво пишет в своих материалах представитель Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дарья Шубина, кстати, она родом из Уфы. Даже если есть предпосылки для развития в городе IT-бизнеса, создание стартап-сообщества могут затормозить, например, отсутствие лидеров, недостаток успешных IT-компаний в городе, соседство с сильными конкурентами, нежелание вузов работать в предпринимательском направлении, а также неготовность профессионалов становиться наставниками и экспертами. Мы постарались организовать хакатон так, чтобы он был эффективным. По-моему, многое получилось. До самого начала марафона мы не знали, сколько соберется команд. Ребята очень порадовали: они сделали даже больше, чем мы ожидали. К тому же была самая настоящая творческая атмосфера.



— Насколько важно программирование в наши дни?



— Программирование — уже не будущее, а настоящее. Я считаю, это такой же важный предмет, как математика. Его надо вводить уже в младших классах. Например, есть такая учебная среда для детей Scratch, где очень легко создавать программы, просто перетаскивая логические кирпичики и картинки. Мои дети легко справляются, девятилетняя дочка делает вполне интересные простые ролики, а сын в четыре года как увидел — все время просил программировать с ним. И жена самостоятельно за час разобралась. Проблема в том, что общество наше мыслит стереотипно, многие считают программирование уделом увлеченных людей. Это не так. Это очень простой и увлекательный предмет, полезный в жизни навык, позволяющий связывать математическую теорию с логикой и наглядным результатом. Плюс творчество, самореализация. Многие страны еще в 1980 — 1990-е годы сделали ставку на IT-индустрию как на ключевое направление развития национальной экономики. Россия, к сожалению, пока сильно отстает, но каждый год сокращает разрыв. Думаю, в нашем городе и в республике есть все для того, чтобы появились успешные, яркие IT-компании мирового уровня. Люди везде одинаковы. Надо просто им помочь зажечься идеей.



Беседовала

Екатерина ЯКОВЛЕВА.

Стерлитамак.

Они меняют нашу жизнь

В Японии открылся отель Henn-na (переводится как «странный отель»), в котором 90 процентов работ выполняют роботы. Их называют актроидами. Они умеют приветствовать и заселять гостей, устанавливая с ними зрительный контакт и реагируя на движения. Некоторые могут общаться на иностранных языках.

Отель Henn-na использует и других роботов, кроме актроидов. Например, человекоподобные роботы Нао и Пеппер встречают гостей у входа и на стойке регистрации, помогают им снять пальто и относят сумки, убираются в комнатах.



В Нью-Йорке так же существует YOTEL, в котором роботы заботятся о вещах гостей, делают кофе, приносят белье, убирают номера и выполняют еще много другой работы.



А в прошлом году гостиничный гигант Starwood представил роботов, которых назвал Botlrs. Обслуживая гостей, они могут передвигаться по отелю и в лифтах без человеческой помощи. С 1992 года роботы помогают в больницах: разносят подносы с едой и лекарствами, стирают постельное белье, выкидывают мусор. В сети некоторых гипермаркетов они помогают покупателям отыскать нужный товар.



В Бирмингемском университете появился первый робот-охранник Боб высотой 1,8 метра, который сканирует комнаты и сигнализирует, если видит что-то необычное. Если Боб где-то застревает, он может позвать на помощь, а если разряжается — самоcтоятельно отправляется на подзарядку.



Роботы способствуют повышению продуктивности удаленных работников. В бизнес-школе Массачусетского технологического института те сотрудники, которые работают из дома, могут «разгуливать» по офису и общаться с коллегами при помощи роботов.



Мария ШЕРСТНЁВА.