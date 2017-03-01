У бывалого охотника ни один выстрел не пропадет даром.

У бывалого охотника ни один выстрел не пропадет даром.

Непрерывная ружейная канонада несколько часов кряду сотрясала лесную делянку близ деревни Киска-Елга. С ружьями наперевес по сугробам сновали мужчины, с ревом носились снегоходы… «Война началась?» — в шутку поинтересовался остановившийся на проселке автомобилист.

На самом деле проходил очередной охотничий фестиваль. Подобные состязания — словно залп адреналина. Поэтому в стороне не остался и автор этих строк. После недолгих колебаний — «а ну как корреспондент пальнет не в ту сторону?» — мне тоже выдали несколько патронов 12-го калибра и разрешили пострелять по мишеням. К стыду своему, все жаканы ушли в «молоко». Утешает одно: когда из ствола вылетает свинцовое «ядрышко» диаметром без малого в два сантиметра — это впечатляет. По крайней мере, плечо болит до сих пор.



В отличие от меня, новичка, несколько десятков охотников показывали вершины мастерства: пробежав на лыжах 1600 метров, точно били в мишень. Затем разили цель на расстоянии 90 метров. А в финале показывали мастерство стрельбы по тарелкам.



Словно испытывая их на прочность, погода поочередно преподносила сюрпризы: из-за резкого потепления на лыжи налипало столько снега, что некоторые, чертыхаясь, скидывали их и пытались идти пешком, но тут же проваливались по пояс в рыхлую западню. А в какой-то момент начался такой снегопад, что мишени практически исчезли из виду.



— Ничего, это самая браконьерская погода, — подтрунивали друг над другом охотники. — Кто лучше всех отстреляется — того можно тут же брать с поличным.



Выполнив обязательную программу, они продолжили разговоры «за жизнь».



— За четверть века со своим верным ИЖ-58 я охотился на всех зверей, которые у нас водятся, — говорит туймазинец Тагир Насыров. — На охоту иду не из-за трофеев. Как правило, в одиночку за день прохожу 50 — 60 километров. Ощущения просто непередаваемые: свежий воздух, звенящая тишина…



— Пробежать на лыжах зимой полсотни километров — обычное дело, — соглашается молодой охотник из села Нижнетроицкое Михаил Филатов. — Но заработать на охоте невозможно. Это хобби в чистом виде. Ею увлекаются мой отец, дядья. Вот и я с 15-ти лет пристрастился. И эту страсть уже ни на что не променяю.



Отведав люля-кебаб из лосятины и шурпу из кабана, охотники устроили шумные состязания по перетягиванию каната.