|
|
НОВОСТИ
01.03.17 18:21
Водитель школьного автобуса, допустивший аварию со смертельным исходом в Зианчуринском районе, работал первый день
01.03.17 15:44
В Стерлитамакском районе управляющая компания погасила миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
01.03.17 14:33
В Уфе задержали гражданина Узбекистана, который был объявлен в розыск у себя на родине
01.03.17 11:08
В Зианчуринском районе автобус с детьми столкнулся с ВАЗ-2115. Пассажир легковушки погиб
01.03.17 10:16
В Стерлитамаке начальник участка из-за неубранной наледи оказалась на скамье подсудимых
01.03.17 00:06
«Стимулирование» сотрудников привело чиновницу районного масштаба на скамью подсудимых
|
- Можно ли узнать, каков максимальный размер платы за садик, и что входит в эту сумму?
Опубликовано: 02.03.17 (09:39) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Вопрос эксперту
- Можно ли узнать, каков максимальный размер платы за садик, и что входит в эту сумму?
Опубликовано: 02.03.17 (09:39) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Вопрос эксперту
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Иван 2017-01-19 11:02:22
НОВОСТИ
01.03.17 18:21
Водитель школьного автобуса, допустивший аварию со смертельным исходом в Зианчуринском районе, работал первый день
01.03.17 15:44
В Стерлитамакском районе управляющая компания погасила миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
|
AHOHC
AHOHC
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35