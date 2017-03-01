- Я гражданка Казахстана, но живу в России. Готовлюсь стать матерью, однако медицинского полиса у меня нет. Что нужно для того, чтобы его получить?



Татьяна ХАРИСОВА.

Туймазинский район.

— Вы можете получить полис обязательного медицинского страхования, если работаете в России по трудовому договору. Если вы не работаете, то для получения полиса необходимо представить разрешение на временное проживание или вид на жительство.



По полису ОМС вы сможете получать медицинские услуги, предусмотренные программой госгарантий. В случае, если полиса у вас нет, роды придется оплачивать за свой счет либо приобретать полис дополнительного медицинского страхования (ДМС).